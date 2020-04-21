Рік тому українці обрали Президентом Володимира Зеленського. У другому турі виборів, 21 квітня, кандидатуру Зеленського підтримало 73,2% виборців, натомість чинний Президент Петро Порошенко отримав 24,5%.

У той момент українське суспільство переживало ейфорію, вважає психоаналітик Роман Кечур. Виборці повірили Володимиру Зеленському, котрий пообіцяв буквально з понеділка «кінець епохи бідності» та «…брехні», і переклали відповідальність за війну та інші українські проблеми на Порошенка.

Кульмінацією виборчої кампанії Зеленського і точкою максимального суголосся виборців зі своїм кандидатом стали стадіонні дебати на «Олімпійському». Володимир Зеленський атакував свого конкурента низкою дошкульних запитань, складених за підказками прихильників із інтернету. Професійний «тролінг» не залишив його опонентові жодних шансів – але нині повертається проти нього самого.

Запитання Володимира Зеленського не передбачали відповідей. Під час дебатів він пропонував своєму опонентові самотужки вибирати будь-яке з питань для спроби виправдатися. Відповіді не мали жодного значення – питання розбивали всі мішені в безпосередній спосіб.

Минув рік – запитання, висловлені Володимиром Зеленським на дебатах, можна адресувати йому самому. Запитань було 25 – ми пройдемося по кожному. Бо тепер Зеленський уже сам собі опонент. Або сам собі вирок.

1. Як так вийшло, що Україна – майже найбідніша країна за найбагатшого Президента за всю історію?

Володимир Зеленський проголошував на своїх виборчих плакатах, що 21 квітня настане «кінець епохи бідності». Кандидат був певен, що державі для стрибка вперед достатньо позбутися тодішніх політичних еліт. Та розрахунок Президента не справдився. Україна залишається такою ж «майже найбіднішою країною» при президентстві Зеленського, як і за президентства Порошенка. А низка економічних показників демонструє падіння.

У березні, прощаючись із Кабінетом Міністрів Олексія Гончарука у Верховній Раді, Володимир Зеленський казав: «Це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти – замало… Це уряд нових облич. Але облич – замало: потрібні нові мізки та нові серця… Цей уряд знає, що робити, але знати – замало. Потрібно дуже багато працювати».

Уряд Гончарука залишив наступникам низку проблем: невиконання бюджету на момент відставки Кабміну сягало кільканадцять мільярдів гривень. Промислове виробництво падало четвертий місяць поспіль.

Щодо «кінця бідності», то реальні доходи громадян за підсумками 2019 року зросли на 6,5%, втративши темп майже вдвічі: зростання доходів у 2017 і 2018 роках перевищувало 10%.

2. Чому підпалювачів магазину Roshen знайшли за 4 години, а підпалювачів військових складів і підривників автомобіля Шеремета не можуть знайти кілька років?

В одному запитанні Володимир Зеленський висловив одразу три претензії до свого опонента: заполітизованість правоохоронних органів, відсутність ладу на військових арсеналах, «справу Шеремета».

Як розшукують злочинців при Зеленському? Почнімо з одного яскравого кримінального провадження. У липні минулого року пресова служба «Слуги народу» повідомила: поліція завершує розслідування справи за фактом створення «чорного» сатиричного відео, на котрому Володимира Зеленського збиває вантажівка. Дотепникові, котрий спародіював виборчий ролик кандидата, інкримінували «погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча» – той самий злочин, у вчиненні котрого згодом звинуватили і Марусю Звіробій.

Сьогодні вже Зеленського можна питати: чому поліції вдалося за лічені тижні встановити дотепника, котрий образив теперішнього Президента відеороликом, а паліїв з-під військових складів за рік таки не знайдено?

У листопаді у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію для розслідування вибухів. Голова комісії Давид Арахамія заявив, що версія про диверсію є заполітизованою і неправдоподібною. Водночас, Служба безпеки України відповіла на слова Арахамії: результати експертиз підтверджують, що перед вибухами в Балаклії зафіксували проліт безпілотного апарата.

Між тим, військові арсенали продовжують вибухати і з новим Головнокомандувачем. У вересні 2019 року спалахнула пожежа в Калинівці на Вінниччині – зафіксували декілька вибухів. У листопаді 2019 року у Балаклії (Харківщина) внаслідок вибуху загинуло двоє військовослужбовців.

3. Як ви спите вночі?

Володимир Зеленський почав спати гірше.

Нещодавно Президент скаржився на свої карантинні будні: «Щодня однакові розмови, однакові новини і телепередачі. З ранку і до ночі… Будівля на Банковій фактично стала нашою домівкою, бо ми працюємо майже цілодобово».

Під час дебатів був цікавий фрагмент – Зеленський згадував про свою передвиборчу зустріч із Порошенком. Тодішній Президент ніби вмовляв його не йти в політику, попереджаючи, що той не бачитиме дому і сім’ї.

«Це складна професія, – зізнався Зеленський цього року в Давосі. – Всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім'ю. Тому щодня на посту Президента я маю давати якийсь важливий результат для країни, щоб хоча б цим пояснити своїм дітям, чому я не вдома».

Яким чином на сон Зеленського впливає його сумління – то вже питання персонально до Президента.

4. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?

Після перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака. Генерал Хомчак керував силами АТО в районі Іловайська в серпні 2014 року.

Роль Хомчака в Іловайській трагедії – зрештою, і багатьох інших армійських начальників – не однозначна. Скажімо, колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко неодноразово критикував Хомчака за рішення, прийняті під Іловайськом.

Основна проблема, схована в питанні Зеленського, полягає в тому, що воно відвертає увагу від справжнього винуватця Іловайської трагедії – Росії та Владіміра Путіна.

Спосіб постановки цього питання також характеризує велику проблему з військовим лідерством в Україні. На щастя, Зеленському ще жодного разу не доводилося видавати наказів, подібних до тих, котрі доводилося виконувати як Хомчаку, так і Муженку в 2014 році.

5. Чому через 5 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

Слідство у «справі Майдану» переживає драматичні катаклізми. Наприкінці року розслідування зупинилося більш ніж на місяць через зміну підслідності (справи передали до Державного бюро розслідувань). Від слідства усунули Сергія Горбатюка та кількох представників його команди. Адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська оголошувала голодування, протестуючи проти дій влади.

І, хоча Бюро розслідувань демонструє успіхи в розслідуванні окремих епізодів справи, сам курс цього правоохоронного відомства демонструє крен у бік «Антимайдану».

Щодо здобутків, то слідчі істотно просунулися в справі про вбивство Юрія Вербицького: заарештовано кількох нових учасників. Також правоохоронці затримали колишнього бійця «Омеги» за підозрою у вбивстві сколівчанина Олега Ушневича.

Водночас, із ДБР йдуть і тривожні сигнали: колишня очільниця бюро, а нині генпрокурор Ірина Венедиктова призначала заступником директора адвоката Віктора Януковича – Олександра Бабікова. Також ДБР пожвавило кримінальні справи проти учасників Майдану: у квітні «силовики» обшукали житло Тетяни Чорновол, звинувачуючи її в підпалі офісу Партії регіонів.

Сам Володимир Зеленський не мав рації на дебатах: імена вбивць-виконавців були відомі. Однак саме при Зеленському їх почали звільняти з-за ґрат.

Перед Новим роком українські суди за вказівкою Офісу Президента пом’якшили запобіжні заходи п’ятьом «беркутівцям», звинуваченим у розстрілах на Інститутській, видавши їх Росії у рамках обміну поневоленими.

6. Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?

У день проведення дебатів прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, становив 1497 гривень.

Рік по тому мінімум становить 1638 гривень.

Президент теперішній не хотів би пожити хоча б місяць на 1,6 тис. грн заради експерименту?

7. Як можна було на п’ятий рік війни, усвідомлюючи небезпеку, відправляти на заповітну смерть 24 моряків до Керченської протоки?

Володимир Зеленський не просто використовував інцидент у Керченській протоці для критики свого опонента, а й заохочував кримінальне переслідування проти Петра Порошенка.

Восени Державне бюро розслідувань викликало Порошенка на допит у кримінальній справі, порушеній за фактом «провокаціЇ» у Керченській протоці. Версія ДБР відтворювала популярну конспірологічну версію про те, що Порошенко зумисне спровокував росіян, щоби зірвати президентські вибори: у документах ДБР ішлося про «…перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення воєнного стану на території України з метою можливої узурпації влади».

Українські моряки, звільнені завдяки домовленостям Зеленського і Путіна, розкритикували кримінальну справу від ДБР. «То вже політичні ігри просто. Там нічого такого не було і близько. Все було нормально. Це вже просто почали роздмухувати з мухи слона. Армія – надто серйозна інституція, щоб займатися якимись дешевими дрібненькими провокаціями», – сказав моторист катера «Нікополь» Андрій Оприско у коментарі Z, коментуючи закиди від ДБР.

8. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?

Напевне, політичні опоненти Володимира Зеленського досі не годні наїстися, якщо цьогорічний бюджет у нас недовиконується на кільканадцять мільярдів гривень.

9. Куди поділися наші Карпатські ліси?

На превеликий жаль, вибори Президента жодним чином не вплинули на вируб лісу в Україні.

Два свіжі заголовки з двох різних куточків Карпат:

«Незаконна вирубка лісу в Національному природному парку «Синевир» (Інтернет-сайт «Екологія озера Синевир», 10 квітня);

«Незважаючи на карантин в Карпатах, продовжується нещадна вирубка лісу» (Інтернет-сайт Golos.if.ua, 26 березня).

10. Чому не покарані прибічники Януковича?

Прибічники Януковича за президентства Володимира Зеленського почали почуватися значно вільніше.

Колишній заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов повернувся в Україну невдовзі після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, і ще до його інавгурації. Портнов тисне на українські правоохоронні органи, вимагаючи притягнути до криміналу представників постмайданівської влади, учасників Революції гідності та АТО.

Представники влади часів Януковича рекрутуються до керівництва державними органами. Яскравий приклад – колишній міністр охорони здоров’я першого уряду Миколи Азарова Ілля Ємець, котрого запросили до Кабміну Дениса Шмигаля.

Взимку Володимир Зеленський визнав, що провадить переговори зі Сергієм Тігіпком щодо підсилення владної команди.

Минулого року суд звільнив з-під варти колишнього голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Колишній адвокат Єфремова Андрій Смирнов працює заступником керівника Офісу Президента.

11. Скільки особисто вам занесли з «Роттердам+»?

Чудове запитання для теперішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. У 2017-2018 роках Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС, котра входить у енергетичний холдинг Ріната Ахметова. ДТЕК задешево купував вугілля на Донбасі й виробляв з нього електроенергію на Бурштинській ТЕС, заробляючи на формулі «Роттердам+».

Це також гарне запитання для в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, колишньої директорки Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго. Як заявляв народний депутат «Слуги народу» Андрій Герус, Буславець має стосунок до погодження формули «Роттердам+».

12. Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?

Конституційний Суд скасував статтю про незаконне збагачення у лютому 2019 року, в розпал президентської виборчої кампанії. Тодішній Президент Петро Порошенко заявив, що він не має стосунку до рішення КС і відмовився брати на себе відповідальність за цей крок суддів.

У жовтні 2019 року Верховна Рада реконструювала в Кримінальному кодексу статтю про незаконне збагачення: закон підтримали фракції «Слуга народу», «Голос» і частково «Європейська солідарність». Порошенко натиснув «за».

13. Чому не знята недоторканність депутатів?

Скасування депутатської недоторканності – одна з перших виборчих обіцянок, виконаних Володимиром Зеленським після перемоги його партії на парламентських виборах.

29 серпня ВР проголосувала за конституційні зміни щодо недоторканності у першому читанні, а вже 3 вересня – у другому.

Закон набув чинності 1 січня 2020 року.

14. Чому всі ваші люди мають обидві руки?

Під час президентських виборів спалахнув гучний корупційний скандал щодо корупції в «Укроборонпромі» при ймовірній участі тодішнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (колишнє прізвище – Свинарчук).

На дебатах Володимир Зеленський висміяв Порошенка за висловлювання кількарічної давнини: у 2017 році Президент заявив, що не дозволить красти в армії. «Тим, хто буде красти в армії, руки повідрубаю», – погрожував Порошенко.

Не вийшло Порошенкові – руки взявся «рубати» Зеленський.

У жовтні 2019 року Національне антикорупційне бюро затримало Олега Гладковського. Йому інкримінували вчинення низки злочинів (не пов’язаних із «оборонґейтом»): недостовірне декларування, використання службового становища в інтересах «Богдан Моторс». Суд постановив заарештувати Гладковського, однак він вийшов на волю під заставу у 10 млн грн.

Перед Новим роком суд дозволив зняти із Олега Гладковського електронний браслет. А згодом суд дозволив антигероєві виборів-2019 виїжджати за межі Київської області.

На тих-таки дебатах, відбиваючись від звинувачень у близькості до Ігоря Коломойського, Володимир Зеленський запевнив, що він не допустить при собі появи когось подібного до «свинарчуків». «З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу: всі люди, які порушують закон, всі свинарчуки, гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, – всі сядуть за ґрати».

Коломойський почувається при Володимирові Зеленському досить вільно. Партія «Слуга народу» не змогла пройти іспиту «Приватом» і поки що саботує закон, котрий унеможливив би повернення Коломойським старого банку.

15. Чому ви схопили громадянина за ніс, а з дівчини зірвали шапку?

На щастя, Володимир Зеленський не застосовує фізичних зусиль проти опонентів. Однак нерви і йому зраджують: депутата Бориспільської ради назвав «розбійником», добровольцям доводив, що «не лох».

16. Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

Жирна пляма на репутації Володимира Зеленського – кримінальна справа проти учасників українсько-російської війни, музиканта і добровольця Андрія Антоненка (прізвисько Riffmaster) та хірурга Юлії Кузьменко, котрих звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Президент Зеленський брав участь у гучній прес-конференції, під час котрої «силовики» вперше заявили про стосунок Антоненка і Кузьменко до «справи Шеремета». Після того, як юристи і правозахисники розкритикували слідство, Зеленський заявив: якщо докази проти фігурантів справи виявляться безпідставними, правоохоронцям доведеться вибачитися за свої дії.

17. Чи пам’ятаєте ви таке слово як люстрація?

Одразу після перемоги на виборах Володимир Зеленський призначив головою Адміністрації Президента Андрія Богдана, пішовши на порушення закону «Про очищення влади» (люстрацію): Богдан не міг очолювати президентську канцелярію через те, що він був люстрований як колишній урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики в Кабінеті міністрів Миколи Азарова.

Згодом Андрія Богдана вивели з-під люстраційного закону, змінивши назву «Адміністрація Президента» на «Офіс Президента».

18. Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?

Подібно до того, як у Карпатах продовжують вирубувати ліс, так само і на Поліссі триває незаконне видобування бурштину.

Верховна Рада спробувала легалізувати бурштиновий бізнес шляхом зменшення ренти законом, і в березні Президент Зеленський підписав відповідні зміни до Податкового кодексу.

Згідно зі законом, рентну плату на видобуток бурштину зменшено із 25% до 10%. На радість «копачам Порошенка», в Україні діє перехідний період: до кінця цього року рента становитиме 5%, а до кінця наступного року – 8%.

19. Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви?

У грудні минулого року в Росії можна було вільно проглянути перші три серії серіалу «Слуга народу». Серіал почали транслювати на телеканалі «ТНТ» (холдинг «Газпром-медіа») якраз після першої очної зустрічі Зеленського з Путіном, по завершенні саміту «Нормнадської четвірки».

Згодом серіал перевели на платну інтернет-платформу Premier.

«Квартал 95» взявся виправдовуватися, що не має стосунку до виходу серіалу на російському телебаченні: права на телетрансляцію передала шведська компанія Eccho Rights, дистриб’ютор низки продуктів студії Володимира Зеленського.

Чим не «Липецька фабрика»?..

20. Чи є це правда, що цукерки Roshen є у пайках повстанців «Л/ДНР»?

Направду важко сказати, які цукерки полюбляють бойовики із окопів на окупованому Донбасі.

Утім, річ, котра тривожить найбільше, – це гіпотетична можливість побачити їх за столом двосторонніх переговорів із українською делегацією в Мінську.

Нагадаємо, 11 березня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак парафував у Мінську домовленість про створення «консультаційної ради», до котрої ввійдуть представники від офіційного Києва та Донецька з Луганськом.

Отож спершу Зеленський назвав їх «повстанцями», зараз все йде до того, що назвуть і «дипломатами»…

21. Як обвалилась гривня?

Володимир Зеленський міг отримати відповідь на це запитання в березні, коли гривня здешевіла проти долара на 15% за два тижні, і Національний банк задля стримування паніки «спалив» сотні мільйонів доларів.

Курс гривні зберігається в Україні на стабільному рівні вже п’ять років, відколи на Донбасі припинилася активні бойові дії, а Нацбанкові вдалося очистити банківську систему від проблемних банків.

22. Чому Гонтарєва ховається в Лондоні?

Чому Валерія Гонтарєва ховається в Лондоні, Володимир Зеленський міг би зрозуміти восени 2019 року, після того, як ексголові НБУ впродовж лічених тижнів довелося пережити низку болючих подій: наїзд автомобілем в Англії, спалення машини синовій сім’ї, пожежу в особистому будинку під Києвом.

Втім, навряд чи Зеленський таки це збагнув: інакше «95-й квартал» не став би реготати з горя Гонтаревої в своїй сценці…

23. Чи понесе кримінальну відповідальність попередня влада і ви, зокрема? Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?

У березні, разом із відставкою уряду Гончарука, Верховна Рада постановила звільнити й генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Пліткували, що останньою краплею в чаші президентського терпіння стала відмова Рябошапки підписувати певну підозру Петрові Порошенку.

Після своєї відставки Руслан Рябошапка заявив, що він, хоч і є опонентом Петру Порошенку, та не міг підписати підозри проти колишнього Президента, підготованої Державним бюро розслідувань, бо це «юридичний trash».

«По-перше, документ був необгрунтованим. По-друге, він був незаконним. Те, в чому звинувачували п'ятого Президента, не мало під собою достатніх підстав, не було ніяких доказів, які би підтверджували ці дії. Юридична кваліфікація теж була фантастична: у цих діях не можна було звинуватити Президента», – прокоментував Рябошапка.

24. Коротке питання, на яке відповідь: «так» чи «ні». Вам не соромно?

Питання риторичне – але ми спробуємо читати його буквально.

До 3 квітня на телеканалі «Україна» виходив авторський проект Яніни Соколової «Як вам не соромно». Після того, як вийшло інтерв’ю з депутатом-викривачем Гео Леросом, котрий критикував керівника ОП Андрія Єрмака, програму закрили.

25. Скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це, нафіг, реформа?

Президент України Володимир Зеленський критикував на дебатах політику міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Він, звісно, не підозрював, що саме сфера медицини стане одним із найбільших викликів першого року його президентства.

За час своєї каденції Зеленський змінив уже трьох міністрів у МОЗі. Прихильність до фасадних змін не дозволяють президентській команді розгледіти засадничі проблеми у сфері медицини й іноді змушують довірятися цілковитим пройдисвітам: пандемія коронавірусу стала викликом для України.

Упродовж минулих двох місяців Володимир Зеленський діє дуже імпульсивно. Президент із великим ентузіазмом брався рятувати вуханського песика, особисто їздив у Нові Санжари, перекривав кордон для транспорту, а потім відчайдушно боровся за евакуацію земляків з-за кордону, домовлявся про спирт і маски з Китаєм, анонсував 10 мільйонів тестів (приїхало 0,25 млн), пообіцяв один мільйон доларів за вакцину проти коронавірусу…

Він намагається робити те, що робив би в серіалі «Слуга народу» Голобородько. В його вухах нині мусили би дзвеніти ті питання, котрі рік тому на президентських дебатах промовляв саме Голобородько. Проблема в тому, що відповідати тепер – не Голобородьку, а саме Зеленському.