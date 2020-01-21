Офіційно: Адвоката Януковича взяли в ДБР розслідувати справу Майдану.

Виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова таки призначила своїм заступником Олександра Бабікова, котрий раніше працював як адвокат на Віктора Януковича. Очікується, що саме Бабіков у ДБР опікуватиметься аудитом "майданівських" справ.

Ірина Венедіктова поширила відеозвернення, в котрому назвала протести проти призначення Бабікова "маніпуляціями" і "спланованою акцією".

“Як тільки ми почали чітко виконувати вимоги закону, формувати підрозділ з розслідування справ Майдану з неупереджених слідчих, кожному з яких я подивилася в очі, активізували хід розслідування важливих справ, почалася хвиля бруду, спочатку щодо самих слідчих у справах Майдану, потім щодо призначеного керівника підрозділу... Кожен хоче поставити свого, і ставки зросли. Повідомляю: комісія з відбору заступників закінчила свою роботу. Кандидати пройшли спецперевірку. Накази на призначення заступники підписані”, – сказала в.о. директора відомства.

“Щодо маніпуляцій "адвокат Януковича заступник голови ДБР буде розслідувати справи Майдану": я неодноразово наголошувала та повторю ще раз, щоб громадськість була впевнена в неупередженості. Підрозділ у справах Майдану підпорядкований особисто директору ДБР, чиї обов’язки на сьогоднішній день виконую я. Вжито всі передбачені законом заходи щодо недопущення конфлікту інтересів… Бачу прямий зв’язок між активізацією розслідування резонансних справ проти зловживань посадових осіб і інформаційною атакою, яка за останні декілька днів спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва ДБР, які пройшли конкурс відповідно до законодавства України. Маніпуляції не бувають чесними. Але в цьому випадку відбувається добре спланована та профінансована акція для впливу на свідомість громадян і дискредитації ДБР”, – вважає Венедіктова.

Згодом на офіційній сторінці ДБР опублікували довідкові дані, в котрих зазначено, що на посадах заступника директора ДБР працюватимуть Олександр Бабіков і Олександр Соколов.

Адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська розкритикувала призначення Бабікова до Державного бюро розслідувань.

Зокрема, Закревська висловила обурення арґументом Венедіктової про вжиття нею заходів для недопущення конфлікту інтересів. "Окрім... того єдиного [заходу], який, власне, і дозволяє недопустити конфлікт інтересів – непризначення захисника підозрюваного громадянина Януковича на посаду заступника керівника органу, який здійснює досудове розслідування в справах проти Януковича і інших справах Майдану", – обурилась Закревська у Facebook.

Як писав Z, минулого тижня Ірина Венедіктова зустрілася з родинами Героїв Небесної сотні для обговорення трансформації слідства у справах Майдану. Венедіктова заявила, що процедура призначення Януковичевого адвоката – вже на фінальній стадії. "На пряме питання Ірина Венедиктова зазначила, що в разі рекомендації його конкурсною комісією, за умови проходження спецперевірки, він таки буде призначений", – поінформували родичі загиблих у своїй заяві.

Прямо під час зустрічі родини передали Венедиктовій пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема в справі щодо вбивств і насильства над протестувальниками, організованими, на думку слідства, саме Віктором Федоровичем.

"Бабіков складав і підписував процесуальні документи в інтересах Януковича, брав участь в судових засіданнях, оскаржував дії слідчих. Робив все, що робить адвокат, який захищає свого клієнта. Бабіков працював в команді АО "АВЕР ЛЕКС" разом із адвокатами Сердюком В.А., О. Горошинським, Федоренко І.Л. Нагадаємо, що Горошинський також захищає "беркутівців" в справі щодо розстрілу на вул. Інститутській 20.02.2014 р", – йшлося у відкритому листі.

"Якщо в.о. директора ДБР вважає, що ситуація, коли адвокат підозрюваного стає заступником керівника органу, який розслідує численні кримінальні справи щодо цього підозрюваного, керує слідчими, проводить аудит цих справ – це нормально і не створює конфлікту інтересів, – у ДБР немає шансів отримати довіру ні від наших адвокатів, ні від нас, ні суспільства в цілому", – обурені близькі загиблих.