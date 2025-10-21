Болгарія висловила готовість пропустити літак Путіна до Угорщини.

У Будапешті російський диктатор мав би зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

 

 

Влада Болгарії дозволить російському літаку з диктатором Росії Володимиром Путіним на облавку пролетіти через болгарський повітряний простір для участі у зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Будапешті у разі її проведення. Про це заявив міністр закордонних справ Болгарії Георг Георгієв.  Проліт через Болгарію значно скоротив би подорож Путіна до Будапешта.

 

«Коли робляться зусилля для досягнення миру, і умова для цього – проведення такої зустрічі, то найбільш логічно, щоб така зустріч була підтримана всіма можливими способами. Як пропонується проводити зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї потрапити?» – цитує слова Георгієва видання Euractiv. При цьому болгарський міністр визнав, що наразі з боку Москви такого запиту не надходило.

 

Видання також нагадує, що Болгарія не має спільного кордону з Угорщиною, але Угорщина та Болгарія межують зі Сербією. Оскільки Белград дружньо ставиться до Москви, то проліт літака Путіна сербським повітряним простором не мав би наразитися на перешкоди.

 

Нагадаємо, що 16 жовтня президент США Дональд Трамп та диктатор Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп після цього заявив, що має намір упродовж двох тижнів особисто зустрітися з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зі свого боку заявив, що вже доручив сформувати Комітет з організації такого саміту.

 

Майбутній американсько-російський саміт на території ЄУ викликав неоднозначну реакцію лідерів країн-членів та керівництва організації. Голова дипломатії Євроунії Кая Каллас та багато східноєвропейських країн розкритикували заплановану зустріч, зокрема, за виключення з неї президента України Володимира Зеленського. Водночас міністри багатьох західних країн-членів ЄУ, зокрема Нідерландів, Німеччини та Франції, висловили попередню підтримку зустрічі.

21.10.2025

