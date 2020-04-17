Суд звільнив від домашнього арешту бійця "Омеги", причетного до розстрілів на Майдані.

 

Печерський районний Києва вирішив пом’якшити запобіжний захід колишньому бійцеві спецпідрозділу “Омега” внутрішніх військ Володимиру Косенку, підозрюваному у стрілянині на Інститутській. Суд дозволив йому перебувати під особистим зобов'язанням, дозволивши вийти з-під домашнього арешту. 

 

 

Таке рішення суд ухвалив у четвер, повідомила адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.

 

"Володимиру Косенку [передбачили] особисте зобов‘язання – виконувати процесуальні обов‘язки, утриматись від спілкування зі свідками і підозрюваними. Повідомляти про зміну місця проживання і роботи. Навіть без браслета", – повідомила Закревська.

 

Косенка підозрюють у вбивстві Олега Ушневича на вулиці Інститутській і пораненні Віталія Гукова. "Омегівця" затримали допіру цієї зими: балістична експертиза засвідчила, що куля, котра вбила Ушневича, була випущена з пістолета “Форт-14” Косенка.

 

17.04.2020

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