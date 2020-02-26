Зеленський підтвердив: Тігіпко претендує на керівництво в уряді.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з колишнім віцепрем'єром Сергієм Тігіпком для обговорення його можливого влаштування в уряд.

Про це Зеленський сказав у кулуарах форуму Age of Crimea, відповідаючи на питання журналістки "Радіо Свобода" про те, чи він дійсно провадить переговори із Тігіпком про посади в уряді.

"Я дійсно з багатьма людьми веду співбесіди… І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда", – сказав Зеленський.

25 лютого видання KyivPost, покликаючись на три джерела в українському уряді, повідомило, що Зеленський розглядає кандидатуру Тігіпка на посаду прем’єрміністра.

Сергій Тігіпко двічі був віцепрем’єром (в уряді Павла Лазаренка в 1997-1999 роках та в уряді Миколи Азарова в 2010-2012). Також він обіймав посади міністра економіки (1999-2000), міністра соціальної політики (2010-2012) та голови Національного банку (2002-2004). Кілька разів обирався народним депутатом.

Видання "Українська правда" зазначає, що кандидатуру Тігіпка розглядають на іншу посаду – віцепрем'єрміністра.