МОЗ передбачає, що коронавірус уразить 2% населення України.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у разі продовження оптимістичного сценарію розгортання пандемії в Україні на коронавірусну хворобу занедужає 2% населення.

Про це Ляшко заявив у інтерв'ю виданню LB.ua.

"Ми розрахували кілька прогнозів – оптимістичний і більш песимістичний. Наразі ми рухаємося по оптимістичному сценарію, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, яких вживала наша країна... Наші прогнози базуються на показниках, які надали нам науковці з Великої Британії. Вони показують, що дотримання самоізоляції дозволить нам на 70% знизити динаміку захворюваності. Зараз ми йдемо по сценарію, який передбачає, що за період спалаху буде інфіковано не більше 2% населення", – сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар заявив, що цей сценарій називається оптимістичним, оскільки він не колапсує медичну систему. "За нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров’я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть поступати до відділень інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, в нас може виникнути колапс медичної системи. Якщо ми не розтягнемо ці 10% у часі", – наголосив він.

Віктор Ляшко вважає, що запорукою стримування тренду є сумлінне дотримування карантину під час Великодніх свят.

"Маємо надію, що люди будуть все ж таки дотримуватися карантину, на Великодні свята не підуть до церкви, не будуть ходити родина до родини, і нам вдасться стримати поширення коронавірусної хвороби. Від цього буде багато залежати", – додав він.

При тім, що "оптимістичний сценарій" передбачає охоплення коронавірусом 2% населення (згрубша 800 тисяч осіб – хворіти і хворіти!), однак Віктор Ляшко каже, що пік епідемії припаде на кінець цього тижня.

"Якщо ми будемо дотримуватися карантинних заходів, то так, [пік мине] на невисоких [показниках]. Очікується, що він буде 17 квітня. Але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника, він може повести себе несподівано", – додав заступник міністра.

Віктор Ляшко хвалиться тим, що графік української пандемії йде нижче у порівнянні з досвідом багатьох європейських країн.

"Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був у європейських країнах, і чітко бачимо, що завдяки тому, що ввели превентивні заходи, від 100 до 1000 випадків ми йшли більше днів, ніж, наприклад, Італія. Від 1000 до 10000 теж ідемо повільніше. Побачимо, як дійдем", – констатував він.

Станом на ранок 13 квітня в Україні діагностовано 3102 випадки коронавірусної хвороби. Впродовж тижня число діагнозів зросло в 2,35 раза (тижнем раніше темпи зростання були вищими – 2,75).

ДИВО vs COVID "Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів" Віктор Ляшко, головний санітар лікар держави

Ляшко підтримав продовження суворих обмежувальних заходів в Україні. Він визнав, що окремі заборони не мають стосунку власне до поширення коронавірусної хвороби (наприклад, прогулянки в парку), однак допомагають привчити громадян до засад соціального дистанціювання.

"Я знаю, що у вас є багато знайомих епідеміологів, імунологів, які кажуть, що уряд трошки переборщив, напевно, з введенням певних карантинних заходів. Я також критикував Китай, коли вони поливали дезинфікуючим розчином проїжджу частину, критикував Італію, коли вони там дещо робили. Але коли все почалося в Україні, я зрозумів, для чого це робили Китай і Італія. Є питання епідеміології, а є питання психології. Ніколи в житті українець не зрозуміє, що є карантин, якщо можна спокійно вийти і піти погуляти в парку, спілкуватися з родичами, друзями, пити каву і тому подібне. Багато заходів, які вживаються, можливо, не мають під собою епідеміологічного підґрунтя, але вони впливають на соціальний розрив. Такі комплексні заходи придумані не нами. Ми вивчали механізми, читали наукові статті і бачили, що в інших країнах це мало вплив", – обґрунтовує він.

Віктор Ляшко у своєму інтерв'ю заперечив тезу, начебто в Україні централізовано наклали ліміти на тестування. Чиновник переклав недоліки на місцеві медичні служби.

"Нам всі кричать, що ми мало тестуємо. Ми не мало тестуємо – ми тестуємо всіх, кого потрібно тестувати. Але це на національному рівні ми так бачимо. Коли виїжджають колеги в регіони, то бачать, де порушуються наші алгоритми. Проте чарівний пендель врятує цей світ – і Україну в тому числі", – виправдовується він.

При тому Ляшко визнав, що нинішній алгоритм тестування вже є інакшим, ніж на початку. "Так, ми змінили алгоритми. Тестуємо пневмонії. І оскільки є передача [вірусу] внутрішньо в країні, тепер не потрібно запитувати, подорожувала людина чи ні. Тобто запитують про всяк випадок, але будь-які з трьох симптомів: лихоманка, сухий кашель і утруднене дихання – це вже підстави для того, щоб відправити людину на тестування", – зазначив він.