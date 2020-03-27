Директор МВФ публічно оголосила вимоги: закон проти Коломойського і ринок землі.

Міжнародний валютний фонд повідомив про прогрес у переговорах із українською владою щодо нової програми фінансування. Водночас МВФ наголосив: задля отримання кредиту Україна мусить ухвалити зміни до законодавства, котрі захистять націоналізовані банки (ідеться про "Приватбанк") і запустити ринок землі.

Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва, згідно з повідомленням МВФ.

"Минулого тижня було досягнуто дуже хорошого прогресу в обговоренні з українською владою нового механізму розширеного фінансування (EFF). Ухвалення законодавства, спрямованого на вдосконалення системи врегулювання банківських проблем і земельної реформи, дозволить швидко просунутися вперед із остаточним доопрацюванням параметрів нової угоди з ширшим доступом, ніж передбачалося раніше", – йдеться в повідомленні.

Проєкт закону про банки, зокрема, має усунути законодавчі прогалини, що виникли під час очищення банківської системи, та не допустити повернення нині націоналізованого "Приватбанку" колишнім власникам.

24 березня Кабінет Міністрів у вівторок зареєстрував у парламенті оновлений законопроєкт про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.​ Низка депутатів "Слуги народу" закликала підтримати цей законопроєкт, акцентуючи на тому, що зараз вкрай важливо – не допустити дефолту​.