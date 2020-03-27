Директор МВФ публічно оголосила вимоги: закон проти Коломойського і ринок землі.

Міжнародний валютний фонд повідомив про прогрес у переговорах із українською владою щодо нової програми фінансування. Водночас МВФ наголосив: задля отримання кредиту Україна мусить ухвалити зміни до законодавства, котрі захистять націоналізовані банки (ідеться про "Приватбанк") і запустити ринок землі.
Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва, згідно з повідомленням МВФ.
"Минулого тижня було досягнуто дуже хорошого прогресу в обговоренні з українською владою нового механізму розширеного фінансування (EFF). Ухвалення законодавства, спрямованого на вдосконалення системи врегулювання банківських проблем і земельної реформи, дозволить швидко просунутися вперед із остаточним доопрацюванням параметрів нової угоди з ширшим доступом, ніж передбачалося раніше", – йдеться в повідомленні.
Проєкт закону про банки, зокрема, має усунути законодавчі прогалини, що виникли під час очищення банківської системи, та не допустити повернення нині націоналізованого "Приватбанку" колишнім власникам.
24 березня Кабінет Міністрів у вівторок зареєстрував у парламенті оновлений законопроєкт про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Низка депутатів "Слуги народу" закликала підтримати цей законопроєкт, акцентуючи на тому, що зараз вкрай важливо – не допустити дефолту.
27.03.2020