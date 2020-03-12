Суд узяв під арешт "тітушка", підозрюваного у викраденні Вербицького.

 

Суд постановив узяти під арешт на 60 днів Сергія Мисливого, підозрюваного у викраденні активістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького у січні 2014 року.

 

Про це повідомляє "Громадське".

 

 

Згідно з даними слідства, 21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі злочинної групи викрав Луценка та Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні Києва. Після цього потерпілих катували, а потім кинули в лісі. Юрій Вербицький помер унаслідок отриманих травм та переохолодження. Ігор Луценко вижив.

 

Сергія Мисливого затримали 10 березня.

 

Тим часом, як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, 12 березня працівники ДБР разом зі Службою безпеки України затримали ще одного підозрюваного в участі у злочинній організації, котра викрадала Луценка та Вербицького.

 

Чоловіку повідомили про підозру в участі в злочинній організації (ч. 1 ст. 255 ККУ) та незаконному позбавленні волі і викраденні людини (ч. 3 ст. 146 ККУ) ще 27 лютого. У зв’язку з тим, що він не з’явився на виклик, правоохоронці отримали дозвіл слідчого судді на його затримання.

 

"Слідство встановило, що мешканець Білої Церкви (Київська область) увійшов до злочинної групи із 9 «тітушків», організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту", – йдеться у повідомленні.

 

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

 

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