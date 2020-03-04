Шмигаль. Прем’єра в старих декораціях

Усього за один місяць Денис Шмигаль сподобився здійснити стрімкий кар’єрний злет. Іще в лютому він працював головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а нині – став розпорядником кабінету прем’єр-міністра, вісімнадцятим головою уряду України. А водночас – новою надією Володимира Зеленського на втілення програми «Слуги народу».

Зеленський витягнув Шмигаля до Києва не так давно, рівно місяць тому, запропонувавши йому портфель віце-прем’єр-міністра в уряді Олексія Гончарука. Виглядає так, що на той момент Президент уже сприймав Шмигаля як потенційного наступника Гончарукові і хотів його випробувати поближче до себе – перевірити, чи Печерські пагорби Шмигалю до шмиги.

У лютому Зеленський уже перебував у пошуку нових «нових облич». Гончарук уже носив у кишені «чорну мітку»: короткий час перед тим наймолодший в історії України прем’єр подавав Президентові заяву з прохання про відставку. Гончарук отримав «другий шанс» – але, дуже тимчасово. До весни.

Денису Шмигалю – 44 роки. Він львів’янин. Перший львів’янин, котрий очолює український Кабмін.

Шмигаль продирався на чубок президентської команди у непростій конкуренції. Для прикладу, влітку він програв змагання за посаду голови Львівської ОДА Маркіяну Мальському, а сам натомість отримав відрядження працювати керівником Івано-Франківської ОДА. Ніщо не передбачало, що цей underdog за нетривалий проміжок часу здобуде пояс у надважкій вазі.

На Прикарпатті Шмигалю все вдалося, і він став улюбленцем Зеленського на посаді обласного намісника. В кінці грудня, перед новорічними вакаціями в Гуті, Президент мав спільну програму зі Шмигалем, і похвалив чиновника: «Прекрасний звіт. На жаль, не всі голови облдержадміністрацій звітували на такому високому якісному рівні». Це відкрило зоряний шлях Шмигалю і повело його до нових ліфтів. Що було далі – ми вже знаємо.

Денис Шмигаль у своїй риториці дуже схожий на попередника, Олексія Гончарука, доби освоєння ним самокату: світиться впевненістю, сипле гумором, засвідчує максимальну лояльність до Зеленського, поливає президентське вухо компліментами. Зокрема, Шмигаль сказав у своєму виступі в день хатвердження на посаді прем’єра, що пріоритетом його уряду «залишатиметься все», що озвучував Президент іще перед кабінетом Гончарука. Шмигаль повторював за Зеленським буквально цитатами.

Зеленський покладає на Шмигаля не менше надій, ніж на його успіхи в будівництві моста через річку Чечву.

«Я вважаю, що попередній уряд робив усе можливе. Але сьогодні українцям потрібен уряд, який зробить неможливе», – сказав Зеленський.

Президент уточнив, що йому не до смаку старі назви урядів – «уряд технократів» і «уряд казнокрадів», «уряд порятунку» і «уряд міцних господарників»… «Я вірю, що у нас з’явиться уряд для людей», – блиснув Зеленський.

Що ж до Олексія Гончарука, то з ним Президент попрощався в досить ґречний спосіб, бо обдарував і Гончарука порцією компліментів.

«Це уряд нових облич. Але облич замало: нам потрібні нові мізки та серця». «Мені не соромно за наш уряд. Але ми б хотіли ним пишатися». «Цей уряд зробив більше, ніж усі минулі уряди. Але це скоріше мінус попереднім кабмінам, а не плюс нашому уряду», – сказав Зеленський, перелічивши кілька таких «але».

Звісно ж, до уряду Гончарука можна висловити не мало зауважень. Та якщо слухати зауваження персонально від Президента, то виявиться, що голова держави зневірився передусім саме в реформаторських ініціативах, пропонованих кабінетом Гончарука. Також виявилося, що Зеленський вимагає від виконавчої влади ще інтенсивнішого втілення популістської політики. Ба й більше, як випливає з президентського виступу в середу, Президентові вже не до вподоби кілька програм співпраці зі Заходом. Показова фраза пролунала в контексті опікунських рад державних підприємств: «При всій повазі до міжнародних партнерів, при всій вдячності за їхню допомогу, сьогодні громадяни нашої країни у наглядових радах наших підприємств почуваються національною меншиною».

З виступу Зеленського виявилося, що він трактує уряд Шмигаля просто як поліпшену модель уряду Гончарука. Зеленський певен, що проблема полягає таки в компетенціях Кабінету міністрів. Він побачив, що завести до влади «нові обличчя» й зупинити високопосадову корупцію – то ще не панацея, це ще не гарантує процвітання. Отож новий рецепт, випробовуваний Зеленським, – поповнити уряд людьми з досвідом, одначе під ті самі очікування, під ті самі ілюзії.

Словом, був Зеленський у Омані після тієї Гути – й та омана досі з ним і залишилася…

Народний депутат із «Голосу» Ярослав Железняк в дошкульний для Зеленського спосіб відреагував на президентський виступ у ВП: у тому виступі не бракувало визнання чужих помилок – але бракувало лише того, щоб і сам Зеленський визнав свою помилку. Депутат «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко міркував подібно до Железняка, але ставив питання брутальніше: «Я ніяк не міг зрозуміти, хто виступає – Голобородько чи Зеленський. Якщо Голобородько, то в кінці мав з’явитися автомат. А якщо Зеленський… То до кого ви зверталися?», – спитав нардеп.

Але Президент до цієї фази ще не готовий: навпаки, вислухавши критику від опозиції, він ходив у сектор «Європейської солідарності» сваритися: щоби Гончаренко «не переходив на особистості».

А щодо претензій до Гончарука… Власне, в претензіях Зеленського до попереднього уряду не пролунало нічого нового: як і раніше, він обурився низькими зарплатами українців і кричущим преміюванням урядовців, переймався через газові тарифи і недовиконаний бюджет. Але що ж спонукало Президента вказати прем’єр-міністрові на двері, дочасно припинивши експеримент із «другим шансом»?

Оглядачі називають кілька версій, але одну з них варто прочитати поміж прощальної промови самого Гончарука – так, дуже лояльного, але не такого вже й простого.

Отож, у своїй резиґнаційній промові Гончарук лише одного разу вдався до конкретики – згадавши про випадок із «Центренерго». І позаяк у короткій прем’єрській промові ця згадка аж надто випиналася на тлі інших, то без усіляких сумнівів можемо її інтерпретувати: так, це натяк.

«У вересні журналісти запитали мене про боротьбу з корупцією і навели приклад "Центренерго". Я пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ми вирішимо це питання – і ми це зробили. Рішення по цій компанії вже ухвалено», – похвалися Гончарук.

Видання «Економічна правда» підтверджує наші здогадки: оточення Гончарука вважає, що головною причиною відставки Гончарука стала заміна урядом керівництва компанії «Центренерго» і трьох обленерго. А діяльність «Центренерго» наразі пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Окрім того, відставка Гончарука збіглася зі зміною керівництва Офісу Президента України. Оглядачі пишуть, що Андрій Єрмак не мав довіри до низки міністрів, призначених його попередником Андрієм Богданом. А відтак – в уряді побільшало, власне, людей, чутливіших до самого голови ОП. Приміром, Міністерство спорту очолив фехтувальник Вадим Гутцайт, котрий, як і сам Єрмак, працював раніше помічником народного депутата-«регіонала» Ельбруса Тедеєва.

Ситуацію «ідеального шторму» супроти Гончарука сформувала й недавня соціологія: українці цілковито зневірилися в першому Кабміні Зеленського. Що гірше для Володимира Олександровича, вже й він сам почав втрачати позитивний баланс довіри…

За призначення нового прем‘єр-міністра проголосував 291 народний депутат. Натомість персональний склад Кабінету міністрів України підтримало 277 нардепів.

Найбільш химерною пертурбацією довкола нового Кабінету міністрів стало те, що до його складу відмовилося входити троє міністрів старого уряду. Міністр економіки та АПК Тимофій Милованов і міністр культури, молоді й спорту Володимир Бородянський не захотіли очолювати частинки своїх переполовинених міністерств (Бородянський прийшов на засідання ВР у червоному реглані; згодом він розмістив на своїй Facebook-сторінці пост економіста Гліба Вишлінського, котрий інтерпретував цей неформальний одяг як демарш). Міністр освіти та науки Ганна Новосад відмовилася від пропозиції продовжити роботу, бо протестувала проти ревізії Кабміну.

Ще кілька міністрів відмовилися від пропонованих портфелів у силу інших причин.

Натомість нові пертурбації охоче прийняв – вп’яте (два уряди Яценюка, уряд Гройсмана, уряд Гончарука, уряд Шмигаля)! – Арсен Аваков.

Окрім того, в урядову ложу всілося кілька міністрів, заплямованих співпрацею з режимом Януковича.

Так, новий міністр соціальної політики Марина Лазебна за часів Януковича (2013 рік) очолювала Державну службу зайнятості.

Міністерство охорони здоров’я очолив Ілля Ємець, котрий мав цей портфель в уряді Миколи Азарова в 2010-2011 роках.

Але оскільки «нові обличчя» більше не чеснота, то це вже й ніби дивувати не має. От з мізками – це ще мусимо перевірити. Бо Гончарук колись казав, що десь там – туман…