Термін обсервації у Нових Санжарах завершився: всі вихідці з Вуханю – здорові.

У четвер в обід завершився двотижневий термін обсервації за громадянами України та іноземцями, евакуйованими із Вуханю. Усіх випустили із медичного центру Національної гвардії – у жодної особи коронавірусу не виявили.

Про це повідомляє аґенція УНІАН.

Загалом, із лікарні випустили 105 обсервантів – і пасажирів літака, і відповідні служби, котрі здійснювали та приймали евакуацію.

Біля воріт центру зібралися родичі й близькі евакуйованих. Вони жартували з того приводу, що їм нарешті дозволили обіймати і цілувати своїх близьких.

У зустрічі "санжарських бранців" брав участь Президент України Володимир Зеленський.

Спілкуючись із евакуйованими, Президент жартома попросив більше не їхати закордон.

"Побудьте трішки в Україні, це дуже важливо. Зараз той час, коли можна займатися туризмом всередині нашої країни. Ви бачите, що, навіть порівняно з багатьма країнами Європи, у нас найменша кількість цих випадків, і ми це контролюємо", – похвалився Зеленський.

"Я вважаю, що в нас прекрасна країна, і в нас багато прекрасних містечок і місць, де можна нормально відпочити якийсь час, поки ця вірусна історія пройде, а вона обов’язково пройде", – додав Президент..

20 лютого 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з Вуханя, помістили на 14-денну обсервацію в медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари". Заїзд евакуйованих супроводжувався заворушеннями: мешканці перекривали дороги, кидали каміння в автобуси з людьми. Під час протистоянь 9 співробітників правоохоронних органів дістали поранення. Поліція розслідує 8 кримінальних проваджень за фактами правопорушень



