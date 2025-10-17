Трамп анонсував зустріч з Путіним в Будапешті.

Зустріч, за словами господаря Білого дому, може відбутися впродовж наступних двох тижнів.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що домовився з російським диктатором Владіміром Путіним зустрітися в Будапешті. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост Трампа в його соцмережі Truth Social. Точна дата зустрічі наразі не відома, за словами Трампа, вона може відбутися впродовж наступних двох тижнів.

 

«Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з Великим Досягненням Миру на Близькому Сході, про яке, за його словами, ми мріяли століттями. Я щиро вірю, що Успіх на Близькому Сході допоможе нам у наших переговорах щодо припинення війни Росія/Україна… На завершення розмови ми домовилися про зустріч наших високопоставлених радників наступного тижня. Перші зустрічі проведе держсекретар Марко Рубіо, а також низка інших осіб, імена яких будуть визначені. Місце зустрічі буде визначено пізніше. Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, з Будапешті, щоб обговорити, чи зможемо ми покласти край цій безславній війні між Росією та Україною», – зазначив у своєму пості Трамп.

 

Помічник російського лідера Юрій Ушаков уже підтвердив, що Путін підтримав пропозицію Трампа зустрітися в Угорщині. «Вони (Трамп і Путін, – ред.) обговорили (у телефонній розмові, – ред.) можливість проведення чергової особистої зустрічі. Справді дуже важливий момент. Доведено, що представники двох країн негайно займуться питаннями підготовки саміту, який може бути організований, наприклад, у Будапешті», – сказав Ушаков журналістам за підсумками телефонної розмови.

 

А угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після заяви Трампа про зустріч у Будапешті написав у соцмережі Х: «Ми готові».

 

У п’ятницю, 17 жовтня, американський президент зустрічатиметься з українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі. Говорячи про заплановану розмову зі Зеленським, Трамп написав у Truth Social, що на ній буде обговорено його майбутню зустріч з Путіним та «багато іншого».

 

17.10.2025

