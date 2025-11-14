Шульц і Віткацій: діалог окремих світів

«Поза цим змістом, представленим з надзвичайною силою виразу, деякі композиції Шульца здаються майже наближеними до ідеалу Чистої Форми...» (С. І. Віткевич, «Інтерв'ю з Бруно Шульцом»)

В історії польської літератури міжвоєнного періоду є дві особи – дві візії – які здаються віддаленими одна від одної, як захід від сходу чи північ від півдня. На одному полюсі – Бруно Шульц, сором’язливий «завідувач кабінету малювання», вчитель, одержимо прив’язаний до провінційного Дрогобича, який створював суперечливі графічні роботи та візіонерські оповідання, в яких повсякденна рутина перетворювалася на міф. Народився 1892 року за часів Австро-Угорської імперії в сім’ї асимільованих євреїв; не знав івриту і не дотримувався традиційних звичаїв юдейської релігії. В лютому 1936 року Бруно Шульц розірвав номінальну приналежність до єврейської громади через заплановане весілля з Юзефіною Шеліньською. Вільно володів німецькою, але вважав польську свою рідною мовою. Його своєрідну біографію, можливо, не зовсім точно підсумовує твердження: «народився австрійцем, жив поляком, помер євреєм». Та по суті він був Бруно Шульцом – польським письменником єврейського походження. На другому полюсі – Станіслав Ігнацій Віткевич (відомий як Віткацій) – нащадок старолитвинської шляхти, син надзвичайно шанованого художника і мистецтвознавця, автора так званого «закопанського стилю» в архітектурі – Станіслава Віткевича. Ексцентрик, філософ, прозаїк, драматург, художник, засновник «Портретної фірми», який піддавав свій організм драстичним експериментам з наркотичними речовинами, Станіслав Ігнацій був інтелектуалом, який своєю творчістю та поведінкою постійно провокував та навіть шокував громадськість. Сьогодні його б назвали «людиною-оркестром». Він народився 1885 року у Варшаві в інтелігентній сім’ї. Не вважав себе релігійним. В молоді літа багато подорожував, під час Першої світової війни воював у війську російської імперії. Наприкінці 1917 року його звільнили з армії, після чого Станіслав Ігнацій став свідком подій і наслідків Жовтневої революції. Ці події залишили в його психіці глибокий слід, який супроводжував його після повернення до відродженої Речі Посполитої, а також, опосередковано, у поєднанні з особистою трагедією, багато років по тому став підґрунтям для свідомого самогубства.

Отже, вже від початку можна переконатися в їхній глибокій різниці, що виражається, зокрема, у життєвому шляху, походженні та дозріванні до ролі митця в суспільстві. Адже кожен з нас виліплений різцем особистих досвідів та рішень. Окрім безсумнівного таланту Бруно Шульца і Станіслава Ігнація Віткевича (звісно, кожного у своєму жанрі), єдиною спільною рисою, яку можемо знайти, є байдуже ставлення до релігії (не плутати з духовністю).

Коли уявити собі їхні постаті, перед очима з’являється фотографія, зроблена в 30-х роках у квартирі доктора Яна Кохановського під час чергового «Маскараду» Віткація. На фотографії можна впізнати згаданого доктора Яна Кохановського, Романа Ясінського, Станіслава Ігнація Віткевича та Бруно Шульца. Навіть у цій сцені, знятій незадовго до жахливих для Європи подій, видно контраст між особистостями, які нас цікавлять. Віткацій у своєму стилі провокує і лякає. З мефістофельським виразом обличчя він посміхається, показуючи відсутність деяких зубів, і цілиться стилетом в пах Шульца, ніби зловтішно натякаючи на страх свого друга перед кастрацією. Тим часом Шульц закриває очі пальцями, відступаючи вглиб своєї сутності, здається наляканим агресивною реальністю. «Візіонер» з небажанням «бачити»! Візіонер, занурений у світи, що лежать у глибинах особистості, який сходить до коріння «по той бік існування». Пози митців чітко ілюструють дихотомію в однаковому для цих особистостей спектрі історії польської літератури. Діаметрально різні, але, все ж, – спільні.

У людській натурі відмінності часто призводять до конфронтації, але також і до діалогу, який, хоча й не завжди призводить до консенсусу, може стати приводом для захоплення та розвитку у вигляді інших можливостей, інтерпретацій, спонукання до постановки нових питань щодо всього, що стосується людської складової існування. Я припускаю, що саме так було у випадку з автором Чистої Форми, а також із дрогобицьким «міфотворцем реальності». Їхні взаємні стосунки я б не назвав дружбою у стереотипному розумінні. Швидше, ми маємо тут приклад специфічної гармонії, що виникла в результаті зустрічі двох різних особистостей, які не вписуються в банальну і вульгарну буденщину.

В Європі, виснаженій лихоліттями Першої світової війни, формувався новий порядок. Після 123 років відсутності на карті Європи, відроджена Річ Посполита з великими зусиллями будувала свою ідентичність. Цей неспокійний період сприяв активізації творчих кіл і появі новаторських теорій, які мали допомогти «приручити» і зрозуміти реальність в умовах загальної ерозії цінностей. Митці різними способами намагалися осягнути бурхливі зміни і застарілість існуючих моделей (зразків) світового порядку. Віткацій реагує на це постулатом «Чистої Форми» – теорією незалежності мистецького твору від змісту¹, тоді як Шульц йде (втікає) вглиб – у «міфологізацію реальності», тобто надання дрібним і банальним подіям статусу міфу². Кожен з них по-різному відреагував на однакову проблему – втрату стабільних опорних точок в сучасному світі. Віткацій – «відчайдушний вар’ят» (вираз Ґомбровича) – писав романи та п’єси, сповнені гротеску та апокаліптичних образів, в яких атакував і дозволяв собі сміливі провокації. Шульц, у свою чергу, ховався у створеному ним мікрокосмосі Дрогобича, де крамниця батька перетворювалася на всесвіт, а найближче оточення – на арену метафізичних метаморфоз.

За словами видатного знавця цієї теми Єжи Фіцовського, перша зустріч Бруно Шульца і Станіслава Ігнація Віткевича відбулася 1925 року в Дрогобичі. З того часу і аж до апокаліптичного вересня 1939-го їхні шляхи час від часу перетиналися. Характерними для початку цієї надихаючої дружби були зустрічі в Закопаному, де, серед інших, з’являється постать Дебори Фоґель – авторки збірки «Акації квітнуть» – можливо, єдиної – дійсно – коханої Бруно. Однак, лише з 1934 року взаємні контакти митців стають більш тісними і дружніми, про що свідчить часте спілкування і задекларована обома сторонами щира приязнь³. Значний вплив на поглиблення відносин мала публікація «Цинамонових крамниць» Бруно Шульца, які Віткацій назвав «явищем на межі геніальності». Між іншим, новорічну ніч 1934/35 року Бруно і Станіслав Ігнацій святкують разом у квартирі Вітольда Ґомбровича (третього з новаторів польської, а по суті світової прози) на вулиці Хоцімській у Варшаві.

Цікавим свідченням, що документує тісні стосунки письменників, є збережена, скромна частина листування та статті в пресі, які яскраво ілюструють мистецьке порозуміння цих, здавалося б, кардинально різних інтелектуалів. Скромного вчителя з Дрогобича інтригував сміливий радикалізм і непоступливість Віткація⁴. Тим часом Віткацій відчував у Шульці надзвичайну вразливість, якої, можливо, йому самому бракувало⁵. Звичайно, він бував безтактним, а навіть зверхнім у ставленні до замкнутого, несміливого Бруно, проте усвідомлював, що доля звела його з кимось винятковим, навіть – унікальним. Листи висловлюють бажання до зближення, взаємного пізнавання, вони сповнені напруги, хоча і без бажання відмовитися від власних поглядів на творчість і розуміння світу. Роман Ясінський так охарактеризував Шульца: «він виявився людиною настільки ж делікатною і дискретною, як і непомітною». І незабаром додає: «Адже Віткацій умів його розвеселити (тобто розбудити, розворушити)⁶». Таким чином, протилежності стають для них взаємозбагаченням, адже – без сумніву – Віткацій також отримував від цього знайомства певну, відчутну користь.

Станіслав Ігнацій Віткевич, чия творчість була суцільним експериментом, – це постать на межі мистецтва й перформансу. Вибуховий та одержимий собою, він особисто інсценізував свої драматичні твори.

Бруно Шульц, у свою чергу, писав небагато, але кожне речення, кожне слово було насичене надзвичайною уявою. У його прозі немає крику, є лише ніжний шепіт. І все ж, цей шепіт міг перетворити реальність на міф, зупинити час, показати нескінченність в одному жесті чи предметі⁷.

Перебуваючи на протилежних полюсах і відчуваючи декадентство епохи, вони проголошували кожен своє послання. Віткацій – як пророк катастрофи, Шульц – як поет чуттєвості. Однак, їхня взаємна злагода відбулася не стільки в інтелектуальній сфері, скільки в спільній вірі в мистецтво, як втечу від параноїдальної і деструктивної тимчасовості, як елемент, що надає цінність існуванню і робить митця безсмертним.

Віткацій зазначає: «Мистецтво – це втеча, найблагородніший наркотик, здатний перенести нас в інші світи без шкідливих наслідків для здоров’я та інтелекту»⁸.

Натомість Шульц стверджує: «Тільки в мистецтві ми переживаємо власну смерть, ми існуємо поза нею, тільки мистецтво може подолати швидкоплинність усього»⁹.

Усвідомлюючи своє непевне, проминальне становище і відсутність безпеки людини в реальному житті, обидва шукають притулок, що захищає від нікчемності. Порятунок, спасіння від зазіхань буденності знаходять у творчості. У цій спільній переконаності вони відрізняються лише характером, методами і засобами вираження, якими хочуть досягти поставленої мети. Шульц прагнув тиші, споглядання, міфологізації повсякдення. Віткацій надавав переваги крику, жарту, тотальній театралізації. Хоча спільний проект був би вкрай малоймовірним, їхній специфічний зв’язок – це яскравий доказ того, що велика творчість процвітає на ґрунті антагонізму, інакшості та всіх, на перший погляд, несумісних діалектичних суперечностей.

Оригінальне мистецтво не промовляє одним голосом — радше це багатоголосся, у якому окремі звуки і тональності взаємно себе доповнюють. Більше того – це безперервне відкриття доти невідомих сфер, постійна єресь, що стоїть в опозиції до створеної (визнаної й освяченої) традиції. «Якби мистецтво мало лише підтверджувати те, що й без нього вже встановлено, воно було б непотрібним. Його роль – бути зондом, зануреним у незнане. Митець – це апарат, який фіксує процеси в глибинах, де створює коштовності»¹⁰, – підкреслив Бруно Шульц в інтерв’ю Станіславу Ігнацію на сторінках «Ілюстрованого тижневика». Підсумовуючи, скажемо: кожен справжній (той, що проникає у незнані простори) митець може зазнати критики, висміювання, зневаги, а навіть і остракізму. Він повинен бути готовим до випробування, до непевної перевірки часом, яка часто виявляється несприятливою саме для того, хто найбільше зацікавлений. Існує також можливість повного нерозпізнання таланту або його зникнення в безоднях архіву людської думки, чи навіть фізичного знищення його творів. Та все це не має жодного значення, якщо існує ризик знехтувати «метафізичним неспокоєм», а тим самим змарнувати «унікальність і винятковість нашого буття стосовно решти світу»¹¹.

Станіслав Ігнацій Віткевич і Бруно Шульц – тобто, за висловами деяких їхніх сучасників, «вар’ят» і «дивак із провінції» – прийняли цей виклик. Обидва витримали жорстку реакцію критики. Через кілька десятиліть ці генії, які за життя так і не дійшли компромісу у своєму творчому діалозі, стоять нині високо на Парнасі світової літератури XX століття.

Жодна епоха не є винятковою. Невпевненість, відчай і страх – характерні для кожного часу. Де існує людина, там завжди з’являється екзистенційний страх. Послання, що випливає з боротьби Віткація і Шульца, має універсальний потенціал, а відтак – залишається актуальним і для нашої реальності двадцятих років XXI століття. Віткацій застерігає, що без постановки важливих запитань ми зануримося у відчайдушну порожнечу, тоді як Шульц і далі шепоче до свідомості вразливих: навіть у дрібницях можна віднайти сенс, а отже – зробити життя більш стерпним.

Кінець 30-х років XX століття був періодом песимізму, спричиненого нестабільною політичною ситуацією та дедалі відчутнішими симптомами наближення катастрофи. Стосунки Бруно і Станіслава Ігнація поступово слабшали, зводячись до листування. Однак бракує матеріальних підтверджень, і існування листів є лише предметом здогадів, що базуються на свідченнях третіх осіб. Відомо, що Віткацій писав до Шульца ще 1938 року – зокрема, у листі від 23 квітня (1938) він закликав Бруно написати п’єсу, тобто «сценічний синтез „Цинамонових крамниць“». Зберігся також лист до дружини, датований квітнем 1938 року, у якому Віткацій згадував про листування з автором «Санаторію під клепсидрою». Ймовірно, останній обмін листами відбувся навесні 1939 року, але, як уже зазначалося, немає жодних фактичних доказів цього.

1 вересня 1939 року відбулася агресія гітлерівської Німеччини проти Польщі. Перед лицем наступу ворога і через те, що медична комісія визнала його непридатним до військової служби (зважаючи на вік і стан здоров’я), Віткацій зрікся усіх попередніх пріоритетів. Митець виїхав із Варшави та разом із Чеславою Окнінською-Корженьовською подався на схід. Перебуваючи в селі Озера на Поліссі, 17 вересня вони отримали жахливу звістку: на територію Речі Посполитої увійшла Червона армія. За свідченням Чеслави Окнінської, Віткацій сказав: «Це кінець. Для Польщі вже немає порятунку», став панічно розповідати про жахіття більшовицької революції. 18 вересня 1939 року в сусідньому лісі Станіслав Ігнацій Віткевич наклав на себе руки, перерізавши собі артерії. На момент смерті йому було 54 роки.

Дрогобич у середині вересня опинився під контролем німецьких окупантів, але внаслідок домовленостей із СРСР швидко перейшов під владу окупантів радянських. Бруно Шульц намагався знайти своє місце в цих нових реаліях. Курйозним епізодом став його короткий арешт НКВС під приводом… симпатії до українських націоналістів. Попри це, смію ствердити, що саме в цих історичних реаліях радянська окупація продовжила життя письменника майже на два роки. Ознака кінця з’явилася в липні 1941 року, коли Дрогобич знову опинився під владою гітлерівців. На той час німецькі нацисти вже довели до своєрідної досконалості методи переслідувань і масового знищення, особливо – єврейського населення. Варто зазначити, що в цьому звірстві часто співучасниками ставали патологічні й кримінальні групи з місцевих мешканців окупованих земель, підбурювані антисемітськими настроями. У цій «вибраній країні», у цій «особливій провінції» – якщо цитувати автора «Мандрів скептика»¹² – не могло бути інакше. «Республіка мрій» перетворилася на гетто. 19 листопада 1942 року Бруно Шульц загинув від кулі німецького виродка, проживши 50 років.

Загибель Станіслава Ігнація Віткевича і Бруно Шульца стала символічним завершенням катастрофізму епохи польського авангарду. Знищило їхнє земне існування те, що було найгірше в людській натурі, чому вони все життя чинили гідний опір. У своїй творчості обидва викривали людську ницість, але, водночас, показували інший – прекрасний і шляхетний – бік людського буття. Той факт, що Бруно і Віткацій спочивають у безіменних і невідомих могилах, ми сприймаємо як промовисте послання наступним поколінням: якщо за життя світ не був гідним їх, то не вартий і того, щоб нині схилятися над їхніми останками. І в цю мить, здається, можна почути іронічний сміх Віткація. Та це вже не має значення – їхній статус незмінний. У пантеоні майстрів світової літератури Бруно Шульц і Станіслав Ігнацій Віткевич стоять поряд – об’єднані й остаточно примирені: великі й безсмертні.

Переклад з польської мови – Світлани Бреславської.

Петро Прокоп'як (Piotr Prokopiak, народився 1973 року в Щецінку Західнопоморського воєводства) – польський письменник, публіцист, перекладач. Член Спілки Письменників Польщі (ZLP) з 2011 року. Дослідник і шанувальник творчості Бруно Шульца. 2022 року разом зі Світланою Бреславською реалізував двомовний проект «Jestem z Drohobycza/ Я – з Дрогобича» з нагоди 130-річчя від дня народження класика польської літератури Бруно Шульца.. Лауреат національних поетичних конкурсів. За книжку « Cmentarne miśki rozumieją czas» («Цвинтарні ведмедики розуміють час») отримав відзнаку XL Міжнародного поетичного листопаду в Познані. Нагороджений срібною медаллю «Labor Omnia Vincit» Товариства імені Іполіта Цегельського в Познані. За видані книжки та діяльність для культурного єднання народів був нагороджений премією імені Пантелеймона Куліша Міжнародної академії літератури і мистецтв України. 2023 року отримав срібну відзнаку «За видатні заслуги перед ZLP». В тому ж 2023 році Міністерство культури і національної спадщини Польщі удостоїло Петра Прокоп'яка почесної нагороди "Заслужений для польської культури". ТВОРИ: Поезія Narodzeni z wiatru (Szczecinek 2007), Przedcisze (Szczecinek 2008) — ISBN 978-83-61291-00-8 Pastwisko losu (Szczecinek 2009) — ISBN 978-83-61291-96-1 Homo Hereticus (Płock 2010) — ISBN 978-83-927517-3-1 Zanim pochwyci mnie atanda (Koszalin 2015) — ISBN 978-83-64234-43-9 Cmentarne miśki rozumieją czas (Koszalin 2017) — ISBN 978-83-65651-17-4 Проза Odsypiając przeszłość (Warszawa 2011) — ISBN 978-83-62222-20-9 Trzecia piętnaście i inne opowiadania (Szczecinek 2012) — ISBN 978-83-61291-19-0 Wzgórze Wisielców (Warszawa 2013) — ISBN 978-83-63818-04-3 Autystyczny las (Szczecinek 2019) — ISBN 978-83-61291-41-1 Uryna (Poznań 2020) — ISBN 978-83-955754-1-9 Zielony manuskrypt (Discursus 2023) — ISBN 978-617-8326-10-4 Петро Прокоп'як. На межі непривітного світу. (Івано-Франківськ: Фоліант, 2022) — вибрана поезія і проза в перекладі з польської мови С.Бреславської — ISBN 978-617-7970-76-6 Петро Прокоп'як. Зелений манускрипт (Брустури: Дискурсус, 2022) — повне зібрання оповідань в перекладі з польської мови С. Бреславської — ISBN 978-617-8218-13-3 Piotr Prokopiak. Księżycowy Piotruś (Brustury: Discursus, 2024) – ISBN 978-617-8326-61-6

Використані джерела:

