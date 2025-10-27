Лавров поскаржився, що Зеленський і Європа «викрутили Трампові руки».

Саме так він пояснив «радикальну зміну» позиції США щодо України і Росії.

 

 

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що позиція адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо завершення війни Росії та України «радикально змінилася». Ця заява пролунала в інтерв’ю голови російської дипломатії для проросійського угорського YouTube-каналу Ultrahangnak («Ультразвук»).

 

Інтерв'юер Тамаш Кірай (Király Tamás) запитав Лаврова, чому американсько-російський саміт, анонсований Трампом у Будапешті, був скасований. Інтерв’юйований відповів, що причина полягає у радикальній зміні позиції американського президента в питанні залагодження російсько-українського конфлікту. За його словами, Трамп раніше «прямо та публічно заявляв не про перемир'я, а про стійкий, довготривалий мир». Тепер же, нарікав Лавров, йдеться лише про перемир'я.

 

«Тепер говорять тільки про негайне припинення вогню, а потім історія розсудить – це радикальна зміна», – сказав міністр закордонних справ РФ. Цю зміну він пояснив «шаленим тиском» з боку президента України Володимира Зеленського і «європейських яструбів» на Вашінґтон, намаганням «викрутити руки американській адміністрації».

 

«Ми поводимося ввічливо. Зустріч запропонували американці – ми почекаємо, поки вони вирішать. Але ми знаємо, що європейці не їдять, не сплять, щоб весь свій час витрачати на те, щоб відмовити американського президента від угоди з Росією. Якби не європейські яструби, мирна угода була б підписана давно», – пояснив Лавров. На його переконання, європейці лише наполягають на негайному та безумовному припиненні вогню, щоб нібито виграти час та додатково озброїти Україну.

 

В інтерв’ю Сєргєй Лавров також повторив усі елементи російської пропаганди. Зокрема заявив, що Будапештський меморандум 1994 року порушила не Росія, яка напала на Україну в 2014 році та знову в 2022 році, а Київ, який, нібито «ігноруючи зміст декларації, опублікованої разом із меморандумом, не поважає права меншин та інші свободи громадян країни». Міністр, перекручуючи текст меморандуму, стверджував, що підписанти меморандуму лише пообіцяли державам, які відмовляться від своєї ядерної зброї, що проти них не застосовуватимуть ядерну зброю.

 

Ще раніше Лавров заявив, що заклики до негайного припинення вогню в Україні суперечать домовленостям, досягнутим на Алясці під час зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Зупинити сьогодні бойові дії, за його словами, означатиме «забути про першопричини цього конфлікту».

 

