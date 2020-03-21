Зі слів Зеленського, фармацевтичний бізнес цілого світу тиждень має працювати на Україну.

У своєму четверговому зверненні на тему коронавірусу Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна в найближчі дні отримає з Китаю 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів. Зеленський вочевидь передав куті меду: Китай не може передати Україні таку велику кількість тестів, бо сам ними не оперував.

Згідно з оцінкою експертів, за весь час пандемії Covid-2019 у світі проведено 2 мільйони тестів. Ці дані не є повними (не всі тести з Китаю і не зі всіх країн включено), однак виразно демонструють, у яких порядках цифр ця справа функціонує в ґлобальному вимірі. Найбільш масово проводять перевірку на наявність вірусу Covid-2019 у Південній Кореї — там станом на 20 березня протестовано 327 509 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я, як повідомляє сайт нашого Міністерства охорони здоров'я, відправляє 1,5 млн тестів аж на 120 країн.

Як випливає із даних Biocentury, увесь світовий медичний промисел має спроможність виробляти 1,65 млн тестів щотижня. Тобто для того, аби задовольнити домовленості Зеленського, світова фармацевтика мусіла б працювати на Україну 6 тижнів.

У понеділок, 16 березня, в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV В.Зеленський повідомив, що нині, в суботу, в Україну має прибути один мільйон тестів: за його словами, китайський мільярдер Джек Ма та власник групи DCH Олександр Ярославський профінансували придбання експрес-тестів на коронавірус для українських лікарень, надавши Україні $80 млн. Вчора анонсований один мільйон збільшився до десяти.

Окрім того, не витримує перервірки на здоровий глузд і вчорашнє анонсування Зеленським прибуття в Україну 10 тисяч літрів дезінфекційної рідини. Згрубша, Президентові йдеться про 6 тисяч літрів спирту – це 6 кубічних метрів рідини, тобто навіть у звичній нам залізничній цистерні вдалося би лише накрити дно.

"Ні, після прививки від кіру як панацеї від коронавірусу з уст секретаря РНБО я нічому не дивуюся. Дивуюся, що нарід всю брехню, ні навіть не брехню – хлєстаковщину – хаває. Дивуюся, що ніхто не бачить того, що журналісти з «Ґардіан» побачили з першого погляду". Орест Друль

Нагадаємо – ще два тижні тому, після підтвердження першого випадку захворювання коронавірусом в Україні, Володимир Зеленський заявив, що "ситуація під контролем" і "всі необхідні заходи вжиті".