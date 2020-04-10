Тетяні Чорновол вручили підозру через підпал офісу Партії регіонів у 2014 році.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народній депутатці минулого скликання Тетяні Чорновол у справі про підпал офісу Парті регіонів на вулиці Липській у Києві 18 лютого 2014 року. Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Про це повідомляє прес-служба бюро.

"За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі в центрі Києва на вулиці Липській, в якій був офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщені партійного офісу. 10 квітня 2020 року слідчі ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваної, у ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої", – йдеться в повідомленні.

Пресова служба ДБР поширила відео, на котрому видно Тетяну Чорновол неподалік від офісу ПР. Тодішня активістка казала, що до приміщення партії Віктора Януковича треба щось кинути, аби викурити звідти людей.

Удосвіта в п'ятницю в будинку Тетяни Чорновол провели обшук у справі про смерть Володимира Захарова – працівника офісу ПР, котрий отруївся 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів внаслідок пожежі.

Тетяна Чорновол розповіла журналістам: їй вручили підозри за вісьмома статтями. Половина з цих обвинувачень передбачає покарання – від 5 до 15 років в'язниці.

Чорновол повідомила, що у неї вилучили одяг, який вона носила під час Революції гідності 18 лютого 2014 року.

"Вони шукали мій одяг, у якому я була 18 лютого 2014 року, під час Майдану. Я, як не дивно, його знайшла. Вони вилучили куртку, вилучили каску, рюкзак. Ці речі знайшлися. Далі в мене забрали нагородну зброю, хоча не мали права забирати. Ще в мене забрали телефон, хоча і його не мали права забирати... Обшукували всюди: і підвал, і погріб", – розповіла Чорновол.

"Це політичні репресії. Це справа за Майдан", – констатувала Тетяна.

Відповідаючи на питання журналістів, Тетяна Чорновол сказала: "Я розумію, що вас цікавить запитання, чи підпалювала я будівлю? Так, підпалювала... Я вважала це тактичним кроком... Тоді надійшла інформація про вбитих активістів Майдану в Маріїнському парку... Мені спало на думку, що треба відвернути увагу, відвернути карателів... Думаю, що це (підпал, – ІФ) було порятунком багатьох життів. Чи причетна я до вбивства? Ні, мої руки не в крові", – цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

Низка опозиційних політиків стала на захист Тетяни Чорновол. Колишній Президент Петро Порошенко заявив, що підозра проти Тетяни Чорновол є "жахливим символізмом". "Це означає перемогу антимайдану. Перемога сил реваншу", – констатував він.

Порошенко закликав Президента України "зупинити це свавілля".

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов зазначив, що переслідування Тетяни Чорновол – "це намагання переписати історію України, спаплюжити та принизити Революцію гідності, перемогу і здобутки якої визнав увесь цивілізований світ".

Нагадаємо, взимку до керівництва Державним бюро розслідувань – на посаду заступника директора – приєднався Олег Бабіков, колишній адвокат Віктора Януковича.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова нещодавно підтримала активізацію кримінальних проваджень щодо розслідування вбивств правоохоронців під час Революції гідності.