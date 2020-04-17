Україна отримала 250 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я уперше оприлюднило інформацію про кількість ПЛР-тестів, отриманих Україною для виявлення коронавірусної хвороби, та розподіл тестів серед українських регіонів. Отож, наразі Україна має 250 тисяч ПЛР-тестів; п'ята частина цих тестів дісталася Києву, натомість одні з найбільших уражених областей – Буковина, Івано-Франківщина, Тернопілля – отримали так само наборів, як і пересічні регіони.

Актуальну інформацію про ПЛР-тести наведено у листі головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, надісланого народній депутатці Ользі Стефанишиній у відповідь на її депутатський запит.

Ляшко повідомив, що Україна отримала свої ПЛР-тести двома партіями: спершу з Китаю привезли 50 тисяч наборів (усі – китайського виробництва), а наступного разу – 200 тисяч (по 100 тисяч китайських і корейських).

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в очікуванні першого рейсу з Китаю казав, що ми маємо отримати 10 мільйонів "високоточних лабораторних тестів". "Високоточними" є лише ПЛР-тести. Отож Україна отримала їх у 40 разів менше, аніж обіцяв Президент.

Найбільше тестів отримали Київ (52 тисячі), Дніпропетровська (17 тисяч), Харківська (14 тисяч) та Київська (10 тисяч) області. Решта областей мають приблизно порівну – по 7-8 тисяч тестів.

"Як ділили, загадка, – коментує Стефанишина. – Бо можна було б подумати, що за кількістю населення, але ні. Адже наприклад, населення Харківської і Львівської областей відрізняються не на багато, але в Харківську відправили вдвічі більше тестів, ніж у Львівську чи Одеську, де теж понад 2 мільйони населення", – зазначила Стефанишина.

Найбільше обурення депутатки викликало те, що фактичний розподіл не враховує епідеміологічного становища в різних областях. "Наприклад, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області мають найбільші спалахи коронавірусу, а тестів туди направили приблизно стільки ж, як і в Сумську чи Черкаську [області] – трохи більше 7 тисяч", – констатувала вона.

Найбільш активно здійснюють досдіження у Києві (понад 8 тисяч), Чернівецькій (3 тисяч), Вінницькій (3 тисяч) та Черкаській (2 тисяч) областя. Загалом, вже використано понад 16% отриманих тестів.

Ольга Стефанишина сподівається, що МОЗ зробить інформацію про тестування публічною.