Труба-gate: Заступник голови ОП втручався в роботу ДБР.

 

Телеграм-канал "Трубу прорвало" оприлюднив нову серію записів, котрі, згідно зі запевненнями авторів, записувалися у кабінеті директора ДБР Романа Труби.

 

Нова порція компромату концентрується довкола заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова. Зокрема, добродій із голосом Смирнова тереневить зі співрозмовником, схожим на Романа Трубу, про здійснення тиску на родину суді-втікача Миколи Чауса та звільнення з-під варти "реґіонала" Олександра Єфремова.

 

 

 

Дата розмов – 19 липня 2019 року. Голос Смирнова розповідає про те, що він має контакт із суддею-втікачем Чаусом. Від імені Андрія (напевне, Богдана?) він дає Трубі вказівки щодо того, як діяти у справі: "Потрібно оточити страхом невідворотності покарання". Співрозмовник пропонує допитати дружину, матір та адвоката судді. Вкінці розмови йдеться про те, що учасники розмови таки беруться "закрутити" справу з понеділка.

 

Того ж дня співрозмовники обговорили справу Олександра Єфремова, в котрій Андрій Смирнов був адвокатом. І за декілька днів – 22 липня – Єфремова таки звільнили з-під варти.

 

 

Смирнов: У мене важливий суд у понеділок по Єфремову. 

 

Труба: Президент змінився, чого його так довго тримають?

 

Смирнов: Луценко ходить, бл..., і розказує усім, що він терорист, сепаратист. Якщо по Штепі були реально питання, де ця Штепа дурна бігала з прапором російським. Ви мені по Єфрему покажіть хоч щось. Хоч одне відео, де він стоїть, кричить чи фінансує. Нічого немає. Нам треба змінити зараз міру запобіжного заходу з поправкою на рішення Конституційного [суду], яку прибрали, 176 статтю, на безальтернативність. І потім суд на раз-два-три зробить виправдання. Там іншого варіанту немає.

 

Труба: Це принципово. Прокурори повинні сидіти за таку таку х... Аналогічно сісти, бл..., і посидіти. Хай пів року-рік, але вони мають відчути, що це таке.

 

Видання "Букви" звертає увагу на те, що Андрій Смирнов мав стосунок і до судді Миколи Чауса. За пів року до своєї втечі в Молдову у 2016 році Чаус ухвалив рішення про арешт Геннадія Корбана за перевищення повноважень на посаді заступника голови Дніпропетровської обладміністрації; Смирнов був адвокатом Корбана.

 

Згодом люди Андрій Портнова, котрий має спільну кар'єрну історію з головою ОП Андрієм Богданом, намагалися покласти провину за втечу Чауса на Петра Порошенка, улюбленого підслідного ДБР.

 

 

Так, колишній начальник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов розповів 18 липня 2019 року в інтерв’ю виданню “Страна”, що вивезення Чауса в Росію міг організувати Петро Порошенко. Цю інформацію підхопив Портнов, назвавши її перспективною для розслідування. А вже 19 липня ДБР відкрило справу про незаконне вивезення Чауса в Молдову – того самого дня, коли, згідно із записами, Смирнов відвідував Трубу.

 

9 жовтня працівники ДБР провели обшуки у дружини Чауса.

 

Андрій Смирнова призначили заступником голови Офісу Президента України 10 вересня 2019 року.

 

Активіст Роман Ратушний заявив, що Смирнов погрожував йому через участь у акціях протесту, спрямованих проти нищення Протасового яру будівельною фірмою, спорідненою з Геннадієм Корбаном.

 

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Ратушним сказав, що він бере на себе відповідальність за дії Смирнова лише після його призначення в ОП, а не за час адвокатської діяльності.

 

24.12.2019

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