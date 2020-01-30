Генпрокурор визнав, що доказів у "справі Шеремета" – недостатньо.

 

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для того, аби передати до суду справу за обвинуваченням виконавців та організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета, потрібні додаткові докази.

 

Про це Рябошапка сказав у інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Руслан Рябошапка на гучному брифінґу Арсена Авакова

 

"Мені здається, що наразі має бути зібрано додаткові докази, щоб справу можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", – зазначив Генпрокурор.

 

Генпрокурор звернув увагу на те, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру, додаткові докази мають збирати і після того.

 

"Щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують провину цих людей, – а ми маємо рухатися в обох напрямках, – підготовлено письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування. Будемо стежити за виконанням цих вказівок", – наголосив Рябошапка.

 

Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі залежатимуть від того, у який спосіб ці вказівки буде виконано, чи буде зібрано додаткові докази.

 

Відповідаючи на запитання про те, чи можна вийти на замовників цього злочину, Рябошапка сказав: "Це наше завдання – рухатися далі й встановити людей, які не лише організовували виконання вбивства, але і тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, – без цього розслідування буде неповноцінним".

 

Раніше Офіс Генпрокурора наказав Національній поліції провести додаткові слідчі у "справі Шеремета".

 

"28 січня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки, висунутих захистом підозрюваних аргументів. Визначено чіткі часові рамки для виконання вказівок, за наслідками чого буде вирішуватись питання про подальший рух провадження", – повідомила пресслужба ОГПУ.

 

30.01.2020

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