Голова ОП придбав люксусовий Mercedes у день, коли "злив" переговори в Мінську.

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак придбав собі люксусовий "Мерседес" акурат на порозі економічної та соціальної кризи, спричинених пандемією коронавірусу.

 

 

Про це пише видання DT.ua, покликаючись на зміни, внесені Єрмаком до декларації – Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

Так, Єрмак набув у свою власність автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Long, заплативши за нього 2 млн 972 тисячі 776 гривень.

 

Згідно з інформацією із декларації, керівник ОП придбав собі машину 11 березня. Акурат 11 березня українська делеґація на переговорах у Мінську погодила домовленості про створення спільної "консультаційної ради" з представниками бойовиків; Андрій Єрмак поставив на тому документі свій підпис: "Соґласєн".

 

 

23.03.2020

До теми

На острові Люпи
Анастасія Канарська
Нашарування кіно й театру, пластики, тонкого психологізму ̶ й усе це під незмінною батутою батька, деміурга цього дійства, який коментує, розставляє акценти, задає ритм, є діджеєм на цьому острові краси та декадансу.
23.03.20 | | Штука
Келих кінопросекко
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Фільми, серіали, мультфільми, кліпи, інсталяції та інші відеовитребеньки вимогливих і вибагливих візуалістів – тепер відкритий простір для одночасного і всеохопного погляду змушеного до ізоляції користувача інтернету.
22.03.20 | | Штука
Прісна вода під морем
Великі запаси питної води розташовані перед узбережжям Нової Зеландії.
21.03.20 | | Наука
Що робиться з ціною на нафту?
Максим МУЛЯР
Уже за перший квартал цього року ціни нафти впали на 60 відсотків. Щобільше, аналітики ринку очікують, що на тлі поширення коронавірусу і так званої нафтової війни Росії і Саудівської Аравії ціни продовжать падіння.
20.03.20 | | У світі
Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20 | | Штука
Людство відчуло потребу зупинитися
Олександр ФІЛЬЦ
Після цієї пандемічної кризи на основну роль мусять прийти цінності як такі, тобто цінності не матеріального виміру
20.03.20 | | Дискурси
Навіть немовлята відчувають граматику
Діти, яким вісім місяців, вже розуміють різницю між лексемами та словами-функціями.
20.03.20 | | Наука
Судова Вишня у щоденнику ксьондза Буковського
Мар'ян ХОМЯК
«Щоденник державного в'язня с.п. ксьондза Вінцентія Буковського, плебана», судововишнянський епізод (1848 рік)
20.03.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.