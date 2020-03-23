Голова ОП придбав люксусовий Mercedes у день, коли "злив" переговори в Мінську.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак придбав собі люксусовий "Мерседес" акурат на порозі економічної та соціальної кризи, спричинених пандемією коронавірусу.

Про це пише видання DT.ua, покликаючись на зміни, внесені Єрмаком до декларації – Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, Єрмак набув у свою власність автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Long, заплативши за нього 2 млн 972 тисячі 776 гривень.

Згідно з інформацією із декларації, керівник ОП придбав собі машину 11 березня. Акурат 11 березня українська делеґація на переговорах у Мінську погодила домовленості про створення спільної "консультаційної ради" з представниками бойовиків; Андрій Єрмак поставив на тому документі свій підпис: "Соґласєн".