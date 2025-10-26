Президенткою Ірландії обрано ліву політикиню Кетрін Конноллі.

Вона критикує Росію за ведення агресивної війни в Україні, але засуджує також НАТО «за провокування конфлікту».

Кетрін Конноллі (Catherine Connolly), незалежна кандидатка з лівими політичними поглядами, впевнено перемогла на президентських виборах в Ірландській Республіці. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Вибори пройшли за низької електоральної фреквенції – 46,3%, а кожен восьмий бюлетень був зіпсований – недійсними виявилися майже 214 тисяч із 1,65 млн.

Згідно з результатами підрахунку бюлетенів з усіх 43 виборчих округів країни, 68-річна Конноллі набрала 63,4% голосів. Її головна конкурентка – 64-річна кандидатка від правоцентристської партії Fine Gael Гізер Гамфріс (Heather Humphreys) – набрала 29,5%. 54-річного колишнього офіцера та тренера збірної Дубліна з гельського футболу Джима Ґевіна (Jim Gavin) підтримали близько семи відсотків ірландців (останній відмовився від участі у виборах за три тижні до голосування, але його ім'я все одно залишилось у бюлетенях).

Гізер Гамфріс вже визнала свою поразку. «Кетрін стане президенткою для кожного з нас. Вона буде моєю президенткою, і я щиро бажаю їй всього найкращого», – сказала вона.

На посаді президента Конноллі змінить Майкла Гіґґінса, який обіймав цю посаду з 2011 року. Вона стане десятим президентом Ірландії та третьою жінкою на цій посаді.

Кетрін Конноллі – колишня психологиня й адвокатка, а з 2016 року – незалежна депутатка Палати представників. Вона неодноразово критикувала Ізраїль за війну в Ґазі, а також виступала проти збільшення Євроунією витрат на озброєння на тлі війни в Україні. Конноллі критикує Росію за ведення агресивної війни в Україні, але засуджує також і НАТО «за провокування конфлікту».

Конноллі відкрито критикувала Сполучені Штатит та Європейську Унію, висловлювала сумнів у надійності таких союзників, як США, Велика Британія та Франція, враховуючи їхню позицію щодо Ґази. Під час президентської компанії Гізер Гамфріс звинувачувала Конноллі в недостатньому засудженні дій Росії в порівнянні з її гучнішими заявами щодо ситуації в Ґазі.

Перед виборами кандидатку підтримала низка лівих ірландських партій, серед яких – лівонаціоналістична «Шинн Фейн», а також Лейбористська та Соціал-демократична партії.

«Я буду президентом, який слухає, думає і який висловлюється тоді, коли це потрібне. Я буду голосом миру, голосом, який спиратиметься на нашу політику нейтралітету, голосом, який артикулює екзистенційну загрозу, яку становлять зміни клімату», – заявила Конноллі після оголошення результатів виборів.

Варто зазначити, що посада президента в Ірландії радше церемоніальна. Проте хоча повноваження президента обмежені, його вплив може бути доволі відчутним. Адже президент Ірландії є передовсім головою держави. Він представляє країну за кордоном, є центральною фігурою на важливих національних заходах і відповідає за дотримання конституції.