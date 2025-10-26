Президенткою Ірландії обрано ліву політикиню Кетрін Конноллі.

Вона критикує Росію за ведення агресивної війни в Україні, але засуджує також НАТО «за провокування конфлікту».

 

 

Кетрін Конноллі (Catherine Connolly), незалежна кандидатка з лівими політичними поглядами, впевнено перемогла на президентських виборах в Ірландській Республіці. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Вибори пройшли за низької електоральної фреквенції – 46,3%, а кожен восьмий бюлетень був зіпсований – недійсними виявилися майже 214 тисяч із 1,65 млн.

 

Згідно з результатами підрахунку бюлетенів з усіх 43 виборчих округів країни, 68-річна Конноллі набрала 63,4% голосів. Її головна конкурентка – 64-річна кандидатка від правоцентристської партії Fine Gael Гізер Гамфріс (Heather Humphreys) – набрала 29,5%. 54-річного колишнього офіцера та тренера збірної Дубліна з гельського футболу Джима Ґевіна (Jim Gavin) підтримали близько семи відсотків ірландців (останній відмовився від участі у виборах за три тижні до голосування, але його ім'я все одно залишилось у бюлетенях).

 

Гізер Гамфріс вже визнала свою поразку. «Кетрін стане президенткою для кожного з нас. Вона буде моєю президенткою, і я щиро бажаю їй всього найкращого», – сказала вона.

 

На посаді президента Конноллі змінить Майкла Гіґґінса, який обіймав цю посаду з 2011 року. Вона стане десятим президентом Ірландії та третьою жінкою на цій посаді.

 

Кетрін Конноллі – колишня психологиня й адвокатка, а з 2016 року – незалежна депутатка Палати представників. Вона неодноразово критикувала Ізраїль за війну в Ґазі, а також виступала проти збільшення Євроунією витрат на озброєння на тлі війни в Україні. Конноллі критикує Росію за ведення агресивної війни в Україні, але засуджує також і НАТО «за провокування конфлікту».

 

Конноллі відкрито критикувала Сполучені Штатит та Європейську Унію, висловлювала сумнів у надійності таких союзників, як США, Велика Британія та Франція, враховуючи їхню позицію щодо Ґази. Під час президентської компанії Гізер Гамфріс звинувачувала Конноллі в недостатньому засудженні дій Росії в порівнянні з її гучнішими заявами щодо ситуації в Ґазі.

 

Перед виборами кандидатку підтримала низка лівих ірландських партій, серед яких – лівонаціоналістична «Шинн Фейн», а також Лейбористська та Соціал-демократична партії.

 

«Я буду президентом, який слухає, думає і який висловлюється тоді, коли це потрібне. Я буду голосом миру, голосом, який спиратиметься на нашу політику нейтралітету, голосом, який артикулює екзистенційну загрозу, яку становлять зміни клімату», – заявила Конноллі після оголошення результатів виборів.

 

Варто зазначити, що посада президента в Ірландії радше церемоніальна. Проте хоча повноваження президента обмежені, його вплив може бути доволі відчутним. Адже президент Ірландії є передовсім головою держави. Він представляє країну за кордоном, є центральною фігурою на важливих національних заходах і відповідає за дотримання конституції.

 

26.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Європейський мирний план на тлі провалу Будапешта
Максим МУЛЯР
У жовтні український мирний трек набув нової динаміки. Завдяки тому, що президент США Дональд Трамп увімкнув прискорювач під назвою Tomahawk.
24.10.25 | | У світі
Богдан Сойка – мистець духовного світобачення
Любов Волошин
Він завжди помітно виділявся самобутністю своєї життєвої постави. Був людиною рідкісної душевної краси та глибокого духовного життя
24.10.25 | | Минуле
Матеріяли до лоції Всеокеану. Літо
Дмитро Єльніков
Що вже робити – тепер усе має добре бути, як є.​ Спроба картографування Космосу – далекого, близького та щонайближчого.
24.10.25 | | Дискурси
Щось таке просте
Тарас Прохасько
Не кажу, що як знищимо ще й сес жереп, то буде кончина світу. Ще й не таке нищили. Хоча – хто знає – може, щоразу кончина світу і ставала. Може тих кончин є значно більше, ніж одна
23.10.25 | | Дискурси
Як пес махав... кормою
Юрій Винничук
ШІ частенько буває не досить уважний, а деколи відверто збиткується. Просто він любить трішки познущатися. Такий собі збитошний чортик. Але мусимо його терпіти.
22.10.25 | | Дискурси
«Hic sunt leones» Анни Трояновської
Творчість — це постійне виходження за межі перевіреного, пошук усе нових засобів вираження, технологічних рішень, а також тем для літографічних «оповідей», що народжуються в уяві польської художниці Анни Трояновської.
22.10.25 | | Штука
25 автомобілів ЗСУ від хору "Гомін"
Хор “Гомін” Львівського органного залу, TEATR.org.ua, фонд  "Добромобіль" та ГО "Об'єднання Активіст" 20 жовтня у Луцьку передали 25 автомобілів на потреби Сил Оборони, придбані в межах збору “Народний гомін”. Пікапи вже вирушили на різні ділянки фронту, але збір триває.
21.10.25 | | Штука
Все ще не точно
Юрко ТИМЧУК
Майже традиційно оптимісти чекають Гелловіну, песимісти готуються до «Будапешта», реалісти дивляться, що коїться на пленумі компартії Китайської Народної Республіки. Огляд подій тижня.
21.10.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.