Влада визнала провал із МОЗом: Ємця знімають після трьох тижнів на посаді.

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я. Новим головою МОЗу пропонують призначити колишнього голову Одеської державної адміністрації Максима Степанова.

Про це йдеться у проєктах постанов, оприлюднених апаратом Верховної Ради на офіційній інтернет-сторінці парламенту.

Ілля Ємець перебуває на посаді міністра 26 днів.

На момент, коли Ємець став до роботи в МОЗі – 4 березня, в Україні було зафіксовано один випадок COVID-19, але масштаб майбутніх загроз уже був очевидним.

Ємець відзначився низкою скандальних заяв на тему коронавірусу. Зокрема, заявив на засіданні парламентського комітету: "Зараз помруть всі пенсіонери". Згодом він казав, що кошти на медицину в Україні слід виділяти на молодих людей, а не на "трупів" віком понад 65 років.

Пан Ємець вважав, що основним інструментом проти пандемії коронавірусної інфекції мусять стати обмежувальні заходи, і підтримував жорсткі ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Міністр казав, що впоратися з пандемією йому не дозволяє брак повноважень.

Новим міністром охорони здоров'я прем'єр-міністр Денис Шмигаль рекомендує призначити Максима Степанова. Колишній голова Одеської ОДА, він першим із учасників команди Петра Порошенка перебіг на бік Володимира Зеленського. Степанов має медичну освіту.

І якщо Кабмін планує зняти Ємця в час пандемії, то міністра фінансів змінюють у момент наростання економічної кризи: уряд запропонував зняти з посади голови Мінфіну Ігоря Урбанського – новим міністром фінансів буде Сергій Марченко. Причиною звільнення Урбанського є незгода з пропонованим прем'єр-міністром секвестром бюджету.

Також уряд пропонує призначити міністром енергетики Ольгу Буславець. Посада була вакантною після відставки уряду Олексія Гончарука.