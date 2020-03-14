РНБО постановила закрити кордон із наступного тижня.

 

Рада національної безпеки та оборони розпорядилася припинити із вівторка, 17 березня, міжнародне авіаційне сполучення. Із понеділка іноземцям заборонять в'їзд в Україну в будь-який спосіб.

 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні за підсумками засідання РНБО.

 

 

"Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00:01 16 березня 2020 року, іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України. Ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами", – повідомив Зеленський.

 

При тім вантажні пункти пропуску – авіа-, залізничні, морські та автомобільні – продовжать працювати. "Екіпажі суден, літаків, вантажних автомобілів можуть заїжджати в Україну та піддаються медичній перевірці експрес-тестами", – поінформував Президент.

 

Володимир Зеленський не відкидає, що через два тижні заборону продовжать.

 

Щодо українців, котрі перебувають за кордоном, то Володимир Зеленський закликав їх повернутися впродовж найближчих днів. 

 

"Ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож, точно повернуться додому згідно з розкладом. Щодо інших громадян України: через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутися додому", – закликав він, нагадавши про успішну евакуацію з Китаю.

 

Також Зеленський анонсував здійснення спеціального рейсу, котрий поверне додому українців, "які застрягли на кордоні Італії та Словенії".

 

Всіх, хто повертатиметься до України в цій дні, піддадуть медичній перевірці. При виявленні ознак захворювання їх скерують на обсервацію.

 

Зеленський також повідомив, що найближчим часом інфекційні медичні заклади у кожному регіоні України повністю забезпечать експрес-тестами для виявлення ознак коронавірусу. Держава замовила  в Інституту молекулярної біології НАНУ 200 тисяч експрес-тестів.

 

З його слів, уряд виділив 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту. Якщо ситуація погіршиться, 500 мільйонів виділять на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії.

 

З державного резерву до закладів охорони здоров’я передано 10 мільйонів масок.

 

Президент заявив, що продуценти і продавці мусять проявити соціальну відповідальність і відмовитися від завищення цін у час біди. "Є речі, на яких не можна заробляти. Це – війна і здоров’я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною", – пообіцяв він.

 

Держава розглядає перспективу запровадити додаткове матеріальне заохочення медичних працівників, які залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів.

 

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