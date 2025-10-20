Трамп спростував інформацію, що нібито закликав Зеленського віддати Росії весь Донбас.

Президент США знову наполягає на заморозці конфлікту за чинною лінією фронту.

У розмові з журналістами на облавку Air Force One президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 19 жовтня, що український регіон Донбас «має бути розділений» між Росією та Україною. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. При цьому Трамп спростував інформацію, що під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським він нібито закликав його віддати Росії весь Донбас.

«Нехай усе залишиться так, як є. Тепер він (Донбас, – ред.) уже поділений. Я думаю, 78% регіону вже зайнято Росією. Пізніше вони зможуть про щось домовитися між собою. Але зараз обидві сторони конфлікту мають зупинитися по лінії фронту – розійтися по домівках, припинити бойові дії, припинити вбивати людей», – сказав Трамп журналістам, відповідаючи на запитання, чи казав він Зеленському, що Україна має поступитися Росії всім Донбасом.

Нагадаємо, що напередодні газета The Financial Times з покликом на свої джерела повідомила інформацію, що мовляв американський президент під час зустрічі зі Зеленським закликав того віддати Росії весь Донбас, додаючи, що інакше Путін «знищить Україну». Згодом таку ж інформацію опублікувало ще кілька видань.

Під час спілкування з журналістами на облавку Air Force One Трамп також висловився про Індію, нагадавши, що прем'єр-міністр цієї країни Нарендра Моді пообіцяв обмежити закупівлі російської нафти. Якщо цього не станеться, то Нью-Делі продовжуватиме платити «величезні тарифи», додав Трамп.