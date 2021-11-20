Дві зустрічі з імперією

Семен Скляренко вибрав за основу для своєї дилогії “Святослав” та “Володимир” (третя частина задуманої трилогії — “Ярослав”, так і залишилася незакінченою) ту епоху, яка хоч і є частиною поля конкуренції історичних міфів України та Росії, але, частково в силу давності і фактично напівлегендарності, частково в силу того, що стосується того періоду, який передує більшості символьних подій не перебуває в епіцентрі спорів. Враховуючи, що текст повісті писався у радянський період з його державним атеїзмом, навіть така символічна подія, як хрещення Русі, замість поля полемічного протистояння, ставала непоганим прикриттям для осмислення — не відносин Русі і Візантії, а України і зовсім-зовсім іншої імперії. Цікаво, проте, що цей прийом чи то став аж надто банальним, чи то десь загубився його сенс, але образ “підступних греків”, які начебто обманом звели Русь, а пізніше, через культурну спадкоємність і на той час ще неіснуючу Україну, у пастку православ’я, чим начебто відтяли нас від Заходу і завели у руки Москви — цілком серйозно сприймається і повторюється людьми цілком освіченими і фаховими.

Ілюстрація з видання роману "Святослав". "Фоліо". 2018 рік

Та й загалом, коли йдеться про сюжети з історії Русі, то Візантійська імперія є основним “негативним героєм”. Візантія виявляється відповідальна за все, особливо, за раптові смерті перших осіб слов’янських держав. У “Святославі” Візантія труїть і інтригує переважно проти русинів та болгар. Якщо мати на увазі, що практично будь-яку імперію у історичній прозі підрадянської України має сенс прочитувати, як конкретну Російську імперію, бодай задля інтелектуальної вправи та пам’ятати, коли саме Скляренко писав свої романи, то тяжко втриматися від усмішки. Річ у тім, що саме повоєнний період був часом формування офіціозного міфу про “дружбу народів”, який у випадку Болгарії набув зовсім уже карикатурних форм, про що нагадує анекдот про “болгарського слона - кращого друга російського”. Один Господь знає, чи вибирав Скляренко період і сюжет з прицілом висміяти “дружбу народів” (швидше всього, таки ж ні), але мимовільний ефект вийшов просто чарівним — по суті, сюжет цілком можна читати, як алюзію на “велику незакінчену війну” між Україною та Росією, де перша обстоює ще й право на власну самість, і то не десь, а на землі, яка асоціюється і з початком слов’янської писемності (хоч і недоречно з ряду причин), і чи не з першою національною версією православ’я, рівно ж на момент, який описується в романі, сама перебуває у затяжному конфлікті зі “своєю” імперією. Узагалі, слід сказати, що увага до болгарсько-візантійських відносин у книзі часом виглядає аж надмірною, особливо у другій частині роману “Над морем Руським”.

Якщо ж повернутися до Русі, яка, за сюжетом, перебуває у постійному неоголошеному поєдинку з Візантією, то це протиборство України-Русі та імперії, персоніфікованої у Візантії, відбувалося у доволі цікавому антуражі, який звучить, сказати правду, двояко. Насамперед, що рідкість для підрадянської белетристики - головний герой не перебуває у тотально залежній ситуації, та й саме державне утворення, яке він представляє, є чим завгодно, але не підлеглою територією — це цілком незалежна держава, яка виглядає рівноправним спаринг-партнером тої-таки могутньої імперії, попри різницю у вірі, що на той час означало також різницю у, так би мовити, порядку застосування правових норм. Кажучи простіше, відносно поган узвичаєні норми не діяли — їх можна було знищувати, обертати в рабство та подібне. Отож, поганська держава, аби витримувати поєдинок з християнськими володарями, мала мати дуже солідний запас міцності. У цьому відношенні “Святослав” виглядає свого роду мрією про Україну, як могутню державу “на злеті”, яка може помірятися силою з наддержавами свого часу.

Князювання Святослава і Ольги. Радзивилівський літопис

З іншого боку, цей образ виглядає дещо плодом колоніальних комплексів. Принаймні на такі думки наводить звичайне порівняння візії Русі з тодішнім становищем України, а також явно присутній у романі ресентимент, звернений до поганства, з яким себе вперто і послідовно асоціює Святослав. Про це ж сигналить і детально промальована тема віроломства і лицемірства Візантії, на противагу чесним і відважним русам. Не буде відкриттям Америки нагадування, що саме поєднання ресентименту до форми минувшини, з архаїкою включно та дуалістична композиція, у якій на стороні добра опиняються морально бездоганні “наші”, а з того боку — абсолютно “чорні” вороги, є класикою прояву постколоніального комплексу у побудові наративу.

У описаних контекстах та спробі їх прочитати у заданих координатах протиборства Російської імперії та незалежної України питання релігії у романі набуває надзвичайної ваги. Оскільки релігія, як інститут несе на собі тягар подвійної алегорії. Перша з них - це алегорія до політичної релігії. Очевидно, що якщо тільки не говоримо про тоталітаризм, то таке порівняння є дуже умовним і де в чому ризикованим, але, з іншого боку — порівняння свободи і імперського панування з двома релігіями не є новим і винайдене задовго до ХХ століття. Отож, вільно припустити, що колізію навколо християнства можна розчитувати саме у контексті “релігії свободи” (дуже в унісон тут звучатиме англомовний банер на Майдані Незалежності — “Свобода - наша релігія”).

Убивство Святослава печенігами на Дніпровських порогах. Радзивилівський літопис

Варто відмітити, що у романі начисто відсутні мінімально значимі персонажі родом з Північно-Східної Русі, яка пізніше стала свого роду предтечею Московії, а там і Російської імперії. З одного боку, цілком справедливо, але коли, з іншого боку - серед персонажів роману бачиш новгородського боярина Михала, голову посольства, яке прибуває просити це практично дитину Володимира на князя Новгорода. Враховуючи долю Новгорода, який було знищено до ноги опричниками Івана Грозного у XVI столітті, а ще сюжет у “Володимирі” — продовженні “Святослава” про “примучення” племен в’ятичів і радимичів (нічого географічно ближчого до Москви і разом з тим, історично вірогідного, не знайшлося) — то читача може почати розбирати тихенький в’їдливий сміх.

Друга алегорія вже не така однозначно позитивна. У цій другій поганство виступає синонімом ресентименту до форми старих вірувань, тоді, як християнство бачиться обдуманим прийняттям нового. І тут, щоб дочитати до кінця алегорію, варто приглянутися до двох центральних постатей: княгині Ольги, яка, попри назву книги, домінує у першій частині “Княгиня і рабиня” та самого Святослава, який виступає на передній план у вже згаданій другій “Над морем Руським”.

Святослав у романі, якщо придивитися уважно, справляє враження дещо клаптикове. То він безрозсудний воїн, нездатний за своїм бажанням повоювати розглянути стратегічну користь, як у випадку з пропозицією посольства Калокіра; то він закоханий у Малушу юнак; то він упертий поганин, причому його впертість дуже позначена не прагненням утримати прихильність дружини, а радше страхом перед майбутнім; то він борець за щось на кшталт національної гідності під гаслом “Не посоромимо землі Руської!” (тут у людини, яка знає географію і хоч трохи уявляє собі спосіб мислення ранньосередньовічної людини взагалі має стати волосся дибки: яка земля Руська у Болгарії і в часи, коли саме поняття того, що ми зараз називаємо територіальною належністю, все ще дуже нетривке!). Загалом, складається враження, що у випадку Святослава письменник, свідомо чи ні, пройшовся по всіх “вавках” української свідомості - і ресентимент до минувшини по формі, і бажання “слави зажити” на шкоду власним стратегічним інтересам, і...

"Великий князь Святослав цілує свою матір і дітей, повернувшись із Дунаю до Києва". Іван Акімов. 1773.

А, враховуючи, що все це діло відбувається на території Болгарії, то виникає враження, що йшлося насправді також і про те, що завдяки переліченим у попередньому абзаці якостям українці легко стають інструментом у руках чужих імперій. Очевидно, не надто дружніх. Наступним етапом іде те, про що Шевченко писав: “Не за Україну, а за її ката Довелось пролить Кров добру, не чорну...”.

Натомість княгиня Ольга постає значно одноріднішою і… значно менш симпатичною. Вона розрахункова, сувора, жорстко підпорядковує і себе, і сина вищим інтересам Русі, як вона їх розуміє, прагматична і доволі незалежна навіть перед обличчям візантійських імператорів. Вона християнка — і не з Константинополя, а з Болгарії і її духівник, отець Григорій, походить саме з цієї країни. По суті, якщо продовжити символічну лінію, вона виглядає достойним противником чи, залежно від обставин, партнером Візантії або Священної Римської імперії, яка саме починає набирати сили.

Фактично, перед нами — дві моделі поведінки з імперією. Одна — розрахункова, передбачлива, яка вселяє у все, що пов’язується з імперією, власну суть, пристосовуючи її до власних потреб і, яка, зрештою, ефективно протистоїть імперії, нерідко її ж зброєю. І інша,

базована на ресентименті, замиканні у фактично обложеній фортеці власних уявлень про ідеальну минувшину, до якої належить прагнути, яка визнає лише одну модель поведінки з імперією - безкомпромісну збройну боротьбу.

Якщо екстраполювати таку дуальність на українську історію, то стане зрозумілим, чому ці дві різні іпостасі належать матері і синові. Тут прозорий натяк на тих численних нащадків старої школи української інтелігенції і політикуму, які чи то стали інструментом в руках імперії, чи то — її слугами, чи то замкнулися в ресентименті, чи то кинулися у безплідні атаки. І зазвичай гинули чи у прямому сенсі, чи метафорично.

Олеся ІСАЮК Центр досліджень визвольного руху Національний музей-меморіал

Текст із авторського циклу аналізу української історичної белетристики, анонсований публікацією "Помилки нечитання, або Лихо з розуму".

Читайте також:

"Антиколоніальний фрактал орієнталізму" (“В степу безкраїм за Уралом...” Зінаїда Тулуб);

"Між “дозволеним чужим” і сусідом-союзником" (образ кримських татар в українській історичній белетристиці);

"“Мальви”: три варіанти колоніального становища" ("Мальви", або "Яничари". Роман Іваничук);

"Знакові речі у легковажному стилі" (тетралогія “Таємний посол”. Володимир Малик).

“Богун”: реванш чи рефлексія еволюції покоління? (“Богун”. Олександр Соколовський)

"Блискучий виняток?: Хмельниччина Юрія Косача" ("День гніву". Юрій Косач)

“Сагайдачний”: план майбутньої боротьби" ("Сагайдачний". Андрій Чайковський)

"Перед зривом: вибір жінки" ("Перед зривом". Андрій Чайковський)

"Полковник Кричевський: поверненець з сімнадцятого століття" (“Полковник Кричевський”. Андрій Чайковський)

"Олексій Корнієнко”: паноптикум стереотипів чи самопрепарування?"("Олексій Корнієнко". Андрій Чайковський)

“Мотря”: обов’язок проти почуттів ("Мотря". Богдан Лепкий)

"Євпраксія: сповідь про насильство" (“Євпраксія” Павло Загребельний)

"Роксалана: переможна поразка" ("Роксоляна" Павло Загребельний)