“Мальви”: три варіанти колоніального становища

Роман Романа Іваничука “Мальви” (інша назва — “Яничари”) з’явився у відносно гуманітарний період життя української підрадянської белетристики — 1968 рік. Уже прокотилися перші арешти тих, кого ми зараз знаємо під загальним іменем “шестидесятники”, частина з яких згодом стане дисидентами. Але інерція “відлиги” все ще діяла, до того ж, УРСР керував відносно ліберальний і, за окремими оцінками, практично локальний патріот Петро Шелест. Отож не було особливої потреби ховатися ані за максимально далекими від українських реалій лаштунками, як у пізніші 1970-80-ті роки, ані заглушувати основне багатоголоссям на соціальні теми і множинністю життєвих історій “простих людей”. Втім, це не особливо порятувало письменника, який, хоч і уникнув найгіршого варіанту розвитку подій, але наслухався чимало. Очевидно, аналогія була аж надто видна.

“Мальви” зазвичай сприймаються як красива і драматична розповідь на тему недолі українців у кримській неволі. Можна, звісно, і так сприймати, якщо не звертати увагу на шерег символічних деталей. Зрештою, сам Іваничук чітко артикулював тему свого першого твору як “роману про яничарство”.

Тут, правда, виникає суто термінологічна проблема: що розуміти під — ніде правди діти — дещо пафосним означенням “яничарство”? У масовій свідомості це поняття рівнозначне свідомому ренегатству виключно з позиції власних матеріальних зисків чи кар’єрних можливостей. “Для розкоші турецької, для лакомства нещасного”. Мабуть, той самий сенс вкладав у це слово і сам уже покійний письменник.

Фахівці з османської історії легко можуть побачити, наскільки таке тлумачення розходиться з реальною філософією “йєні чері” як у вузькому сенсі, так і в цілому з філософією державної служби в Османській імперії. Адже йшлося не про цільове зманювання здібної молоді підкорених народів (хоч на практиці виходило саме це), а про формування підлеглої єдино султанові і залежної тільки від нього касти військових та цивільних службовців усіх рангів. Султани пішли на це не через якусь особливу ненависть до християн, а з тієї ж причини, чому і західні монархи укладали негласний “союз” з третім станом та дрібним дворянством — гостра потреба протистояти апетитам родової знаті і, зрештою, банально втримувати внутрішню стабільність.

Звісно, християнським рабам імперії від цього було не легше. Дві речі забезпечили “йєні чері” стабільну асоціацію з ренегатством (оце останнє таки виросло з “лакомства нещасного” — ідальго мали більш-менш рівноцінну альтернативу, хлопчаки десь з Сербії, Боснії чи Болгарії під османами гідної альтернативи не мали — або ти райя, та ще й “другого сорту” через віру, або ти маєш шанси на певного роду суспільний аванс) дві речі — той факт, що у часи розквіту Османської імперії релігія означала ідентичність та той факт, що боротьба Європи проти османів наклалася на вічне сусідство — протистояння осілих народів і Великого Степу.

Втім, тут той випадок, коли різниця між реальним та уявним творить саме те поле для дешифрування написаного тексту, яке і забезпечує дійсно глибоке прочитання образу, запропонованого письменником. А найближчий до реального сенс “Мальв” таки не у запроданстві, а в значно трагічнішій речі — у тому, що часто в обіймах імперії підкореному народові немає інших шляхів до банально більш-менш пристойного існування, як тільки “продати душу чортові”, тобто у зреченні тією чи іншою мірою ідентичності і відмові користуватися її маркерами.

Отож, визначившись з реальним сенсом “яничарства”, який все-таки ближче до вимушеної плати ідентичністю за певні кар’єрні та суспільні бонуси, а часто й просто-таки єдиним варіантом хоч якось хоч чогось досягти в житті, можна спробувати розчитати “Мальви”. Як завжди, ризикуючи побачити там навіть більше, ніж планував автор.

Починати треба з батьків головних героїв — “Марії, матері яничарської” і неіснуючого, але згадуваного у розповіді батька дітей Самійла, козацького полковника. Алегорія України у жіночій постаті, причому, як правило, скривдженої жінки — вдови, невільниці, покритки, сироти і так далі — настільки поширена, що часто і не зчитується. І Марія чудово лягає у цей архетип скривдженої матері, чиї діти ідуть у чужу службу, вона — це ніщо інше, як алегорія України.

Неприсутній батько – суттєвий. Він суттєвий для сенсів твору своєю позицією серед своїх. Досить вдуматися у ситуацію: діти козацького полковника стають фактично рабами. Причому не простими рабами, про що буде сказано далі. Це натяк на те, що “солдати імперії”, добровільні і не дуже у ХІХ-ХХ столітті часто були прямими біологічними нащадками козацької старшини та інтелектуалів-просвітників.

Діти Самійла і Марії втілюють собою три найпоширеніші варіанти самореалізації представника поневоленої нації у імперській дійсності. Дивно, як, здається, нікому не шкрбе на душі факт, що всі троє дітей стали не просто невільниками, а щонайменше дуже високопоставленими невільниками — найстарший, Андрій, стає яничарським агою і, по суті, вплутується у владні ігрища навколо скинення султана Ібрагіма І Делі, у яких і втрачає голову. Ще один син, Самійло-молодший, — стає довіреним ханським сейменом, настільки довіреним, що хан доручає йому стерегти аманата-заложника — сина Богдана Хмельницького Тимоша влітку 1648 року (а Тиміш, відповідно, проводить “пропагандивно-виховну роботу”, наслідки якої приводять Самійла до відчайдушної оборони серед озера у фіналі Берестецької битви 1651 року — ще один легендарний, притчевий сюжет). Дочка Соломія-молодша стає дружиною хана – “третя, але перша ханум твоя” – і теж у фіналі опиняється в епіцентрі набитого символами і базованого на легенді епізоду про начебто отруєння хана Іслам-Гірея ІІІ невільницею-українкою буцімто на знак помсти за гадану зраду козаків під Берестечком.

Отож троє дітей “матері яничарської” (нікому не звучить суголоссям Маланюкове — “Тебе б конем татарським гнати, Доки й аркан не заспіва, Бо ти ж коханка, а не мати, Зрадлива бранко степова”?) — це три моделі життя і виживання у ситуації колоніальної залежності. На котрусь із них мусить згодитися кожен, хто хоче хоч якогось суспільного авансу чи особистої реалізації. Нескладно побачити, що у всіх без винятку варіантах вимагається забути про власне коріння — мову, віру, звичаї. Кажучи збірно – забути ідентичність і перейняти чужі, імперські її складові.

Перший варіант, який вибирає Алі-Андрій, — стати “своїшим за своїх”, частиною силового апарату поневолювача. Тут і бажання “вибитися” згідно зі здібностями, і бажання компенсувати приниження (все ж є щось пронизливе у тому, що високі пости в імперії не раз займали українці і не тільки українці, а й інші неросіяни). Разом з просуванням по драбині суспільних авансів такий “неофіт” стає частиною внутрішніх розкладів та інтриг і часто, захоплюючись доводженням вірності “новій” спільноті, стає інструментом у руках предстаників пануючої нації. Саме це і відбувається із ним. Алі-Андрій — це всі українці серед “розкуркулювачів”, офіцерів і рядових НКВД, Івашко, який вибирає Москву замість Києва, середньостатистичний “прапорщик” у Червоній Армії і “несть їм числа”. І смерть Алі як покарання за вбивство султана, якого вирішили усунути самі ж турки (і в реальній історії мали на те цілком вагомі причини) — це алегорія до того, що якраз такі надто ревні виконавці “собачої служби” зазвичай закінчували невідомістю і самотністю — бо відділяли себе від одних і других своєю аж надто ревною службою.

Інший варіант — молодший син і середульша дитина, Самійло. Це той типаж “і вашим, і нашим”, який, парадоксальним чином, має свої заслуги перед Україною. Він стає охоронцем хана на його ж запрошення. Це ніщо інше, як вибір найкращої з опцій у актуальній ситуації. Це персоналізація всіх отих, здавалося б, лояльних “радянських громадян”, які закінчували радянські університети, чемно вступали у комсомол, а дехто і в партію, добросовісно служили режиму, але коли дійшло до вибору — вибрали таки Україну. Враховуючи, скільки таких учорашніх “радянських громадян” у 1989-1991 роках ходило на мітинги, допомагало виготовляти незалежні газети та робило ще силу всякої “чорної” і нівроку небезпечної, якби щось пішло не так, роботи — то “Мальви” навіть дещо пророчі.

І, зрештою, Соломія — це доволі-таки жіночий варіант виживання — “влаштуватися” за рахунок зв’язків. У жіночому варіанті це найчастіше — вийти заміж. Тут сплітається усе — і вимушеність шлюбу, і подвійне домінування умовного завойовника — і як завойовника у буквальному сенсі, і як чоловіка-насильника у гендерній алегорії, і, певною мірою, елемент торгівлі, коли жінка згоджується бути “чиєюсь” не з хорошого життя, а просто, щоб забезпечити собі і майбутнім дітям певний рівень комфорту і хоч якесь майбутнє.

Cаме через призму образу Соломії стає зрозуміло, яку роль відіграють у тексті книги щонайменше два легендарні сюжети з дуже глибоким навантаженням, кожен із яких запросто став би стрижнем для ще одної книжки. У випадку ханші-невільниці йдеться про легенду про отруєння хана за начебто зраду під Берестечком. Поминаючи реальний перебіг тієї битви, тут обіграно зразу кілька менш помітних сторін саме з жіночого боку — насамперед, той факт, що жінка при традиційному розвитку подій — це завжди та, яка передасть своїй дитині, батьком якої буде чужинець — “свій” паттерн поведінки, пов’язаний з її власною, здавалося б, навіки затертою ідентичністю. І це непомітне зерно завжди може вибухнути — сюди усі “поверненці” з інших культур, які інколи дуже серйозно підкопували зусилля імперії з денаціоналізації тих народів і культур, куди “поверненці”, власне, поверталися. Це також і нагадування про те, що бунт, повстання, зрив — завжди можливі, навіть ціною фізичного існування відважного, який зважився на таке. Якщо подивитися з феміністичної перспективи, то легендарний образ може виглядати дещо контроверсійним, бо експлуатує як підкорений статус жінки у патріархальному суспільстві, так і тиражує стереотип про жіночу непостійність, зрадливість і т. п. Але, з іншого боку, – а кому, власне, невірність? Згода на пропозицію в умові дисбалансу влади і ресурсу не на твою користь — це не згода. Тут уже рукою подати до дилеми Конрада Валенрода. Не кажучи вже про те, що таке рішення демонструє жіноче вміння бути бійцем “до останнього патрона”, використовуючи найменшу можливість для спротиву і таки стояти до кінця.

Інший образ — Самійло, що його автор ставить на місце легендарного козака, який останнім із трьохсот на озері відмовився від помилування з королівських рук. Враховуючи, що він — людина, яка приймає пропозицію хана стати його сейменом в уже зрілому віці, усвідомлюючи, хто є хто і що є що (на відміну від Андрія, якого “потурчено” у ще зовсім дитячому віці), то тут ідеться про тих, які ставали частиною системи значною мірою вимушено, через відсутність альтернатив. І його несподіване залишення зі “своєю” спільнотою, по суті, повернення – це ніщо інше, як спроба при першій же нагоді вирвати те ж саме, що сподівався отримати від імперії — але “своє”. Це — всі оті діти заможних селян, репресованої інтелігенції, духовенства, які йшли, “замівши сліди” свого походження, у систему, тримаючись здаля від її відверто репресивної системи, поневолі додаючи їй, але при будь-якій нагоді допомагаючи “своєму”, а при першій же нагоді, уже за наших часів, — вступаючи в “Рух”, стаючи з гебешного генерала українським державником, переходячи на українську мову, записуючись у добровольці, все життя будучи російськомовним і вихованим у родині “радянських людей” — усе оце колективний Самійло, який у вирішальний момент вибирає своє.

Залишаються ще кримські татари, які у такому розрізі уже не зовсім і конкретно татари, а радше підставний персонаж, щось схоже полотно, на якому малюють наступний візерунок, аби читач уже собі його перебив-переклав на те, що має бути. Втім, є моменти, де кримські татари у книзі таки говорять своєю мовою і саме там постають не такими вже й поганими і аж ніяк не однозначними — книжковий Іслам-Гірей хай там що привертає увагу манерою поведінки у позитивному сенсі. Крім того, ще є пастух Ахмет, потайки закоханий у ханшу-невільницю; у фіналі він плаче на її могилі. Цей плач дуже невипадковий і саме він розкриває “ключик” до того, чому саме кримські татари вибрані на роль “чужого”. Крім того, що і без того кримські татари були одним з “дозволених чужих”, які виконували роль свого роду “громовідвода”, і чия роль полягала у позиціонуванні в ролі образу “ворога”, на чиєму прикладі розповідалося про гніт зовсім з іншого боку — саме цим і пояснюється сила анахронізмів, які до реальних кримських татар мають таке саме відношення, як ваша покірна слуга до ядерної фізики. Цей плач Ахмета — це скорбота за тим, що втрачає Україна, йдучи на службу імперії. Втрачає себе саму, втрачає можливість захистити себе та інших, втрачає можливість розвитку, власну силу і ще багато чого...

Олеся Ісаюк,

Національний музей-меморіал “Тюрма на Лонцького”,

Центр досліджень визвольного руху