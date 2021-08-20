Між “дозволеним чужим” і сусідом-союзником: кримські татари в літературі

Кримським татарам в українській підрадянській белетристиці не пощастило, можна сказати, “у квадраті”, причому двічі.

Спочатку татари стали найпопулярнішим претендентом на роль “чорного характеру” в белетристиці ХІХ століття — іновірець, степовик, який зненацька нападає і викрадає “наших”. Тут наклалися дві взаємно незалежні речі: з одного боку, порівняно недалекий досвід складної спільної історії з полонами, ясирами і так далі, з іншого — спочатку епоха романтизму, яка загалом любить протистояння ідеального героя і не менш ідеального “зла”. І отут успадкований з попередньої епохи мотив протистояння доблесних “наших” з “поганими” просто-таки ліг начеб у заздалегідь приготовану форму, а вслід за нею у чисто українському контексті — у період формування нації, який вимагає певної специфіки у популярній літературі, до якої належить історична белетристика, яка в такій ситуації потребує образу “чужих”, які стабільно шкодять нації у її прямуванні до визволення. Той факт, що цю роль кримським татарам довелося ділити з турками, поляками та — на Західній Україні — з росіянами, кримців, зрозуміло, не надто втішає.

До всього, у текстах ХІХ і частково початку ХХ століття “татарські” теми, крім чуто естетичного урізноманітнення розповіді, часто є тлом для сюжетів у стилі орієнталізму, де обов’язково є закоханість татарки у козака-християнина, яка закінчується щасливим наверненням татарки у християнство та не менш щасливим шлюбом. Таке можна надибати у “Сагайдачному” Данила Мордовця, “Лицарі у чорному оксамиті” Антона Лотоцького та інших. Це як вплив загальноєвропейської тенденції, де у ХІХ столітті орієнталістичні сюжети розплодилися у неймовірній кількості, так і — знов-таки — інерція ще річпосполитських часів з їхнім етосом “передмур’я християнства” та навернення “невірних”.

Завдяки негласній ієрархії неросійських націй сюжети, де українець виступав, по суті, з позицій “білого сагіба” нижчого рангу відносно “малих народів”, отримували — за умови, що конкретний твір перевидавався в Союзі — ще один несподіваний ефект. Ним став своєрідний “фрактал колонізації”: виставлення українців — самих жертв колонізаторської політики Російської імперії у різних її іпостасях — у ролі, яка б більше личила “колонізатору” відносно народів, які мали ще скромніші перспективи у Російській імперії (або були вимушені принести більші жертви заради соціального авансу — наприклад, якщо українцеві треба було мовно русифікуватися, той же кримський татарин мав пожертвувати не тільки мовою, а й релігією) — демонструвала ненормальність, а місцями і неприродність ситуації.

У підрадянській белетристиці кримські татари витягнули уже повне “бінго”. Самі перебуваючи у винятково складному, навіть як на радянські реалії “національної політики”, становищі, в українській художній літературі на історичні теми вони потрапили на роль “дозволеного чужого” — тобто народу, який був у списку легальних, дозволених адресатів докорів за історичні кривди українців. Це при наявності реальних складних епізодів спільної історії означало, що на їхні голови впаде суттєва частина всього негативу і провини за гріхи вільні та невільні — які мали б впасти на голови спільного з українцями ворога, який на це все повністю заслужив.

У результаті основний стереотипний літературний образ кримського татарина в українській підрадянській літературі — це ясирник, людолов; якщо тема твору стосується Хмельниччини — то ще й зрадник союзних козаків. Враховуючи, що чи не основним виправданням Сюргюну у СРСР була гадана “зрада” кримських татар, а з іншого боку, враховуючи військову етику степових народів, то сказати, що ситуація з сучасної перспективи виглядає неоднозначно — це нічого не сказати. Перераховувати всі твори, де таке можна здибати, не буду просто тому, що явище повальне і додатково підсичене пам’яттю про ясир.

Можна було б назвати абсолютним апогеєм такого підходу повість Романа Іваничука “Мальви (Яничари)”. Саме там — чи не в єдиному творі з усього масиву української історичної белетристики, якщо не рахувати “Борців за правду” Кащенка - обіграно легенду про невільницю-українку, яка, помщаючись за зраду українських козаків під Берестечком, піднесла ханові Іслам-Гірею отруту, від якої той і помер.

Утім, не все так просто. “Мальви”, загалом, далеко не про кримських татар, хоч там практично все замішано на кримському антуражі і, зокрема, на такій болісній темі спільної історії, як ясир (а про що — про це буде окрема публікація), але от саме цю легенду, як і загалом весь жанр, сприймати дослівно вкрай небезпечно, як і брати за чисту монету її художню обробку. Насамперед, це чергова реплікація ще чи не старозавітного сюжету про жінку — месницю, по-друге, у конкретній ситуації підрадянської України цю реплікацію треба зчитувати, як свого роду “попередження” Москві, що навіть, здавалося б, зовсім уже упокорений-приспаний-освоєний-заляканий народ може несподівано завдати смертельного удару. Що, між іншим, у 1990-1991 і відбулося.

У чисто українському розрізі — це чергове тлумачення образу України, як знедоленої жінки. Кримські татари тут насправді зручний спаринг-партнер, який мав, з одного боку, унаочнити “своїм”, про що йдеться, з іншого ж боку — відвести підозру з боку “чужих”. Треба також розуміти, що основна маса текстів, де татари — “погані”, була написана у час, коли самі кримці були виселені без права на повернення і, як це не дико звучить, але тільки так і можна було взагалі згадати про цей народ. Альтернатива — взагалі повне забуття.

Тож навіть ті тексти, де кримські татари постають ледь не посланцями пекла, треба читати щонайменше повсякчас “тримаючи в думці”, коли саме і як саме писалися ті тексти. Зауважене у попередньому абзаці про кримців — “спаринг-партнерів”, через яких було зручно розповідати “своїм”, щоб не впізнали “чужі” — стосується практично всієї підрадянської історичної літератури. Надто, що понятійний апарат, пов’язаних з темою неволі саме у контексті кримців та турків-османів українська література накопичила ще з часів барокко. Звідтіля — усі “у край веселий, де мир хрещений”, “на ясні зорі і на тихі води” (крім дум 17 століття, фігурують ще у поезії Василя Симоненка), “для лакомства турецького, для розкоші нещасної” - список може бути ще довгий.

Втім, такою двозначною і незручною роллю образ кримських татар в українській белетристиці аж ніяк не вичерпується. Насамперед, навіть у радянський період окремі письменники вдавалися до фокусів з метою показати хоч трохи реалій. Наприклад, у “Таємному послі” Володимира Малика кошовий Іван Сірко підтримує дружні стосунки з мурзою Кучуком, а, наприклад, логіка вчинків Газі-бея досить послідовно керується певними прийнятими серед кримців етичними нормами, а аж ніяк не міфічним “інстинктом людолова” чи ще чимось подібним.

Іншим методом показу кримських татар не тільки у негативному ключі стало введення у розповідь “татарських” сюжетів на рівних правах з основним “українським”. Це теж було непоганим прикриттям — адже за радянських часів побутові замальовки низів будь-якого народу стали обов’язковим елементом, як тло для опису знущань “експлуататорів”. От тільки використовувався він для зовсім інших цілей.

Саме цим шляхом пішла Зінаїда Тулуб у “Людоловах”. Через детально прописану і просто-таки розкішну “татарську” лінію вона показує усю неоднозначність українсько-татарських відносин — і походи за ясиром, і перехресні шлюби, і українців, які осідали в Криму, і татар, які працювали у зимівниках козацької старшини, і ще море всяких і різних житейських ситуацій. В результаті усі — і українці, і кримці — перетворюються у активних суб’єктів дій, а сам твір отримує настільки потужне багатоголосся, де повністю губиться, наприклад, неприглядна роль московського посла, який відмовляється викуповувати бранців на кафському базарі, а також і той простий факт, що серед жертв московських бояр виявляються і козаки-запорожці, і кримські татарки. Промовиста аналогія — от тільки, щоб її виловити, цензорові треба було б не здуріти від купи подробиць.

Хоча, за спогадами Григорія Костюка, цензура у 1930-х таки проявила належну пильність і не допустила “Людоловів” до друку — методом “випадкового “ розсипу уже набраного тексту і знищення рукопису. Тільки коли книга вийшла російською, у Харкові та Києві похопилися і надрукували-таки “Людоловів” — але вже не зовсім те, що було раніше.

І все ж такою “фрондою” та грою у піжмурки, ніде правди діти, трохи чужим коштом, татарська тема в українській белетристиці не вичерпується. Є в українській літературі два твори, де кримські татари постають, так би мовити, “на повний зріст” і то в цілком субʼєктивній ролі. Це дилогія Станіслава Тельнюка “Грає синє море” та “Яром-долиною...”, обидві частини якої побудовані на сюжетах, які більше належать татарській та — частково — турецькій історії. Вибрано період, майже зовсім обійдений увагою — кілька років між смертю гетьман Сагайдачного та тим, що відоме в українській історії під іменем “Тарасової ночі” і чого, можливо, взагалі насправді не було. Ідеться про спробу Олександра Чорногорського, який видавав себе за дивом врятованого сина турецького султана Мурада ІІІ, Ях’ю, зібрати антиосманську коаліцію та - у “Яром-долиною...” - про союз між козаками, якими тоді керував гетьман Михайло Дорошенко та кримським ханом Шагін-Гіреєм, спрямований проти тої ж таки Османської імперії. Нагадую, що Дорошенко у відомій пісні — не Петро, а таки Михайло. І тоді стає зрозуміло, що робить Дорошенко поруч з Сагайдачним і куди діли півсотлітню різницю між двома Петрами.

Привертає увагу навіть час публікації обох книг. “Грає синє море” з’явилася дослівно в останній момент перед “Великим покосом”, у 1971 році, друга з них, що характерно, чекала на публікацію до 1991 року і з’явилася після смерті автора (С. Тельнюк помер 1990 року).

Обидві книги — за великим рахунком, про боротьбу проти сильнішої імперії. Це старий добрий прийом опису власного досвіду через чужий, маскуючись “чужим” антуражем. От тільки, якщо звичний сюжет — боротьба з завідомо дуже слабших позицій, то у Тельнюка — це боротьба з позицій власної суб’єктності і хоч і слабких, але власних інституцій. Крім того, це — тема союзу з такими самим поневоленими, як і самі. Тобто — союзу українців і татар. Зауважте — у цьому випадку кримські татари не зрадники союзника, як це часто-густо прочитується у белетристиці і є або невідрефлексованим хвостом з попередніх століть, або результатом “ненав’язливої” цензорської поради.

Кримські татари у Тельнюка — неймовірно красиві. По-перше, взагалі, по-друге — саме в бою. Половина книжки - це, по суті, шпигунські ігри і в цих іграх козаки і кримці -партнери, які діють проти сильнішої імперії — Османської. Що цікаво, Станіслав Тельнюк подбав, аби замилити очі іншій імперії - книга відкривається розділом, де дія відбувається у Москві і думні дяки записують відомості про те, що відбувається в українських степах. Надалі у цілому тексті “московська” тема пропадає геть начисто, отож проситься висновок — оскільки писалося у 1980-х, то дбалося про належне прикриття. У 1991 році, коли книга вийшла, це прикриття перетворилися волею обставин на “приший кобилі хвіст”.

Олеся Ісаюк Центр досліджень визвольного руху Національний музей-меморіал “Тюрма на Лонцького”

Другий текст із авторського циклу аналізу української історичної белетристики анонсований публікацією "Помилки нечитання, або Лихо з розуму".

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