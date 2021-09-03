Знакові речі у легковажному стилі

Тетралогія Володимира Малика “Таємний посол” про пригоди козака Арсена Звенигори належить до “легкого” жанру пригодницького роману. Здавалося б, зайве очікувати від такого особливо глибоких сенсів і символів, задача таких творів — розповісти цікаву історію, створити збірного героя, який захоплює і через якого зручно формувати у головах загалу, непричетного до фахової кухні історії певний збірний образ епохи з усіма елементами — “славні предки”, “боротьба за волю” і т д. Втім, фахівці і просто достатньо проникливі люди добре розуміють — від оцього загального масового образу історії і, як наслідок, себе самих у історії і сучасності, за всієї неповноти, спрощеності і місцями відвертої фантазійності в нюансах — залежить чи не більше, ніж від глибоких сенсів.

Володимир Малик за роботою

Отож, поки більшість вправлялася у шифруванні прихованих сенсів через “чужу” атрибутику та кодуванні глибоких сенсів через позірне нагромадження анахронізмів, Володимир Малик пішов іншим, не менш цікавим шляхом — прописування майже у прямій формі того, що з точки зору імперії було вкрай небажаним показувати підкореним українцям, уникаючи недремного ока цензури через застосування двох безсмертних прийомів - “і Богові свічка, і чортові кочерга” та вже неодноразово згадуваного нагромадження деталей.

Для початку згадаємо сюжет — усі чотири томи запорожця Арсена Звенигору носить мало не по половині Європи з таємними завданнями чи то кошового Івана Сірка, чи то полковника Семена Палія. У фіналі Звенигора зриває плани несподіваного турецького наступу на Чигирин і в результаті турки обламують собі зуби об той же Чигирин, розвідує всякі цікаві речі на Правобережжі і, остаточно, рятує Відень від загарбання османами. Так що для початку ми отримуємо не зовсім типовий образ українця — хитрого і спритного розвідника, якому “море по коліна” хоч у Османській імперії, хоч у королівських покоях, хоч перед очима його величності імператора Священної Римської імперії з роду Габсбургів. Коротше, “не страшать нас і цісарів високії пороги, бо ми є лицарі грізні Залізної Остроги”. Ніяких тобі плачів і нарікань, сама тільки спритність і винахідливість разом з покерфейсом.

Далі, наш українець незмінно опиняється у точках біфуркації у протистоянні або ж у ролі людини, яка допомагає, умовно кажучи, “прокинутися” представникам поневолених народів. То допомагає віднайти власну ідентичність потурченому болгаринові Ненкові, він же Сафар-бей, то сприяє суспільному авансу чеха Яна Кульчека. Якщо згадати, що під усіма можливими імперіями маскували Російську, то чітко стає видно — українець претендує не просто на суб’єктність, а на суперника імперії у війні сенсів. І то цілком не безталанного.

Обкладинка першого видання "Таємного посла"

Ця деталь особливо характерна, якщо придивитися до того, у якій ситуації відносно Москви опинилися Болгарія та Чехословаччина у період написання “Посла”, а це — 1960-70ті роки. Обидві країни на той час були фактично сателітами “совка”, але, на відміну від “найвеселішого барака у соцтаборі”, яким була Польща — Болгарія була фактично на побігеньках у Кремля, що знайшло відображення у анекдоті про “болгарського слона”, який був “кращим другом російського”, а ось у випадку чехів, чий співвітчизник виступає у “Шовковому шнурку”, усе було ще більш відверто — у ЧСР тривала “нормалізація” після розтоптаної колесами танків “Празької весни”. Так завуальовано письменник ніби “натякає”, що, насамперед, “ніщо не вічне під сонцем”, а, крім того, у разі чого, саме Україна і є тим “кощієвим яйцем”, на яке зав’язана уся імперська міфологія, разом з “визволенням слов’ян” і всією “дружбою народів”. Як тут не згадати чеха Карла Гавлічка-Боровського: “Росія називає усе російське слов’янським, аби потім усе слов’янське назвати російським”.

Загалом, саме через болгарсько-турецьку тему Володимир Малик успішно розіграв тему колоніалізму. Там є все — і повстання, і яничарщина, і “хороші росіяни”, ой, перепрошую, турки, і всі конфлікти, які породжує на рівні персональному колоніальна дійсність.

Характерно, до речі, що від імені колонізованого говорять гірські повстанці - напрошується запитання, що Володимир Малик знав про УПА? І чи не знав він зовсім нічого про долю дітей батьків, що були у підпіллі? (хоча, звісно, уже отут прийшлося замазувати сліди особливо ретельно, роблячи з сина — яничара, а з дочки — прийомну дочку поневолювача, хоча, якщо згадати долю сина Василя Галаси та Марії Савчин). Думка, звісно, видається фантастичною, але чого тільки не бувало в українській історії ХХ століття...

Наступне заміноване поле “для імперії з любов’ю”, якого успішно не помітив цензор — це друзі козака Арсена. Тут кожен, знайомий з обов’язковою неофіційною вимогою “старшого брата”, з одного боку, а з українським раннім модерном - з іншого, дуже сильно здивується. Отже, список друзів виглядає так - дрібний польський, чи, точніше, українсько-польський шляхтич Мартин Спихальський, донський козак Роман Воїнов, потурчений болгарин Ненко чи то Сафар-бей. Ага, ще турчин Якуб і — в останній частині — чех Ян Кульчек.

Отут і починаються веселощі. Насамперед, у образі пана Мартина Спихальського відтворено той типаж середнього чи дрібного шляхтича, зі змички якого з козацтвом виросла взагалі Гетьманщина, як така. Так, він виглядає дещо анекдотичним, але під цією анекдотичністю Володимир Малик протягнув кілька важливих сенсів — насамперед, добре відому всім фахівцям істину, що стосунки шляхти і козацтва аж ніяк не були протистоянням добра і зла, а часто, коли йшлося про збройне протистояння чи то османам, чи то Москві — навіть і союзом; далі — у образі пана Спихальського виведено не просто шляхтича, а шляхтича з польсько-українського прикордоння, отой самий тип, який насправді зберіг українство і принаймні якому завдячуємо Галичину, як “український П’ємонт”, з усіма наслідками.

І самій Польщі тут відведено незвично багато місця, як на втілення “буржуазно-шляхетського” зла. Насамперед, друг-поляк займає значно більше місця і в сенсі буквального, і в сенсі сенсів, ніж втілення “старшого брата”, про якого мова трошки нижче. По-друге, один з сюжетів - а саме, викрадення листів, які мали б послужити доказом фактично зради “французької партії” у сеймі Речі Посполитої — розгортається повністю на території Польщі, за безпосереднього доступу Арсена з паном Мартином до особи польського короля, яким на тоді був, нагадую, Ян ІІ Собеський, особа у контексті українсько-польських стосунків дуже неоднозначна у сенсі позитивному. В результаті, виникає питання — то де ж споконвічна ворожнеча українців і поляків, чи то, козаків і шляхти?

Роман Воїнов, очевидячки, планувався, як втілення отого самого “старшого брата”, без “керуючої ролі” якого і вода не освятиться. Зрештою, відомо, що без введення героя- росіянина цензура клято відмовлялася “літувати” тетралогію. І отут слідкуємо за руками. По суті, єдина частина твору, де Роман активно присутній — це друга частина. І це переважно або чисто побутові сюжети, або ті, які на поверхні, на кшталт оборони Чигирина. Усю першу частину Роман у турецькій неволі, а вже в третій автор щасливо одружує його з Арсеновою сестрою і відправляє хазяйнувати. Далі, гадаю, він щасливо українізовується. Це класичне прикриття у стилістиці “чеши дідька зрідка, аби гладший був”.

Загалом росіяни у тексті постійно опиняються у ролі “приший кобилі хвіст”. Стрільців згадують у обороні Чигирина, при згадках генерала Гордона постійно акцентують на його шотландському походженні і, навіть, далеких родинних зв’язках з династією Стюартів, на тоді правителями Англії і Шотландії через персональну унію — але нітрохи не як одного з “птенцов гнезда Петрова”. Ну і вершина — сцена з воєводою Шереметьєвим, де його, у розпачі дилеми між обов’язком перед “государем” і перспективою втрати єдиного сина заспокоює гетьман Самойлович. Ніби все гаразд — дружні і родинні взаємини, відкритість між представниками двох “братніх” народів. Та тільки виграшніша емоційно позиція — за “молодшим”. І, загалом, уся Росія виглядає, як хтось, хто тільки “зазирає у вікна” драм і процесів, які розігруються на європейській карті.

Козак Арсен Звенигора в уяві мультиплікаторів. Анімаційний серіал "Таємний посол" зняли на студії «Фрески» ще у 2000 році на замовлення каналу КДТРК, де його й транслювали. В Інтернет виклали лише одну серію і лише у 2010 році





Що в результаті? А в результаті Володимирові Малику вдалося майже неймовірне — розказати про те, як українці врятували Відень у 1683 році, причому у контексті натякнути на цілком собі небезпосередні зв’язки козацтва і дрібної шляхти. І навіть згадати Юрія Кульчицького, хоч уже ось кого довелося шифрувати під “гібридом” українця і чеха. Дрібний український (не “польський”) шляхтич з “бандерівської” Галичини, який став козаком (а як же вічна боротьба козаків проти шляхти?) - це вже для суміші народництва з марксизмом, яка заміняла в УРСР історію на популярному рівні, було б явно занадто.

Тим часом, уся історія з порятунком Відня руками (чи то ногами) українця - колишнього козака, якого долею занесло до Відня і який, завдяки знанню з полону турецької мови та звичаїв, зумів прокрастися до сил союзників та вчасно надати інформацію про реальний стан і обложеної столиці, і турецьких сил — це історія повністю мимо усі радянські наративи з дуже простої причини. Там українці — повністю у полі західної політики і західної культури і повністю самостійні. Запитання — а де тут “старший брат”? Та ніде.

І вже зовсім литаврами на цьому фоні звучить назва одного з розділів “Будуть пташки прилітати...” Хто не знає — це рядок зі стрілецької пісні, повністю куплет звучить так:

Будуть пташки прилітати, Цвіт калини їсти, Будуть мені приносити З України вісти. Рясні пташки прилітали Цвіт калини з’їли, Таки ж мені, молодому, Правди не повіли...

Звісно, нахабство — друге щастя, та й навряд чи цензори 1970-тих аж так добре знали не те що цю пісню, а й узагалі український мілітарний фольклор часів Перших Визвольних змагань. Щоправда, запитання — а звідки його знав сам Малик? Але це вже запитання риторичне.

Олеся Ісаюк Центр досліджень визвольного руху Національний музей-меморіал “Тюрма на Лонцького

Текст із авторського циклу аналізу української історичної белетристики анонсований публікацією "Помилки нечитання, або Лихо з розуму".

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