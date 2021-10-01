Перед зривом: вибір жінки

Крім відомого “Сагайдачного”, Андрій Чайковський написав ще з півдесятка повістей на тему Хмельниччини. Якщо дивитися на них у “першому наближенні”, то складається враження, що маємо справу зі звичайними повістями для юнацтва і такий підхід виправданий — їх можна прочитувати і так. Але це не означає, що вони є винятками для ситуації, коли — свідомо, чи ні — автором чи то зашифровувалися, чи то реплікувалися певні змісти, характерні для способу осмислення давнього і не дуже минулого у період написання книги. Особливо, якщо врахувати, що кожна з них зачіпає іншу тему — і тут не йдеться про тільки сюжетну різницю.

Хронологічно перша з них — “Перед зривом”, у центр якої поставлено життя Богдана Хмельницького “до 1648 року” з логічним акцентом на останні роки, приблизно 1643 — 1647. Саму повість, хоч вона зовсім крихітна - трохи більше сотні сторінок малого формату - можна поділити на три сюжети. Перший — життя Богдана до битви під Цецорою, де загинув його батько, а сам майбутній гетьман потрапив у полон, друга — перебування Богдана у полоні і, зрештою, третя — події у Богдановому житті між поверненням з полону і власне 1648 роком.

Композиція загалом трохи нагадує “шлях героя” з культового дослідження Дж. Кемпбелла “Тисячоликий герой”. Подібно до кемпбеллівського універсального героя, як такого — Богдан вирушає з батьківського дому, проходить перше випробування — спокусу конверсії на римо-католицьку віру, потрапляє у нове середовище, тобто на Січ, де йому належить “віднайти себе”, за термінологією Кемпбелла, а за текстом книги — “навчитися лицарському ремеслу”, потім Богдан потрапляє у ворожу неволю, де долає різноманітні небезпеки і, зрештою, отримує свободу — чим не ситуація з чарівних казок та героїчних епосів, які й стали основним паливом для кемпбеллівських ідей, де, врешті-решт, чудовисько відпускає героя, який таки умудрився виконати всі завдання? Після повернення, здавалося б, за законами жанру — “жити-поживати і добра наживати”, але ні — герой ще повинен явитися, врятувати свій народ, словом, пройти кульмінацію героїчного.

Дорогою, очевидно, роль “чудовиськ” і “випробувань” грають усі ті особи і структури, які в національному каноні надійно зайняли місце “ворогів”, попри те, що реальні відносини українців з ними складалися по-різному: спочатку це єзуїти, які представлені класичними “ловцями душ”, вишколеними, блискучими і цинічними, потім це, очевидно — ні, цього разу не кримські татари, а Османська імперія. У цьому пункті добре видно і лінію на прив’язування України до європейського історичного контексту — треба віддати належне, Андрій Чайковський несогірше розбирався у історії першого періоду Тридцятилітньої війни та перипетій османської політики того ж часу у Східній Європі — але теж добре видно, що цьому факту слід завдячувати гімназичній та університетській освіті письменника, яку він здобув у габсбурзькій Галичині. Натомість образ Османської імперії презентує нам дивну суміш орієнталізму і замалим не буквальної переробки біблійного сюжету про Йосифа у моменті тлумачення фараонових снів. Саме цей сюжет явно проглядається у сцені, де паша, господар Богдана і ще групи українських невільників, несподівано поринає у глибокий сон під час аудієнції і бачить “внутрішнім зором” сцену нападу на українське село татарського загону.

Загальне враження, що у перших двох третинах повісті Андрій Чайковський свідомо чи ні “косплеїть” героїчний епос, ще посилюється тим, що майже у всіх конфліктних ситуаціях — починаючи від “ненав’язливих натяків” щодо переходу у католицтво у Львівському єзуїтському колегіумі і закінчуючи дилемами, які, за сюжетом, постають перед Хмельницьким під час його служби у реєстровому козацтві — йдеться про тему ідентичності чи то через релігію, чи то через національну ідентифікацію. Зрозуміло, з погляду історика стрімкий перехід від релігійного протистояння і то в дуже “народницькій” редакції, з поганими єзуїтами і жорсткою війною за душі — до службових “розбірок” за національним принципом, опис якого часом таки нагадує реалії чиновників українського походження у перші роки міжвоєнної Польщі, може викликати тільки іронічну усмішку, але якщо прочитувати це через призму послідовності символів “біографії героя” у дещо відстороненій манері, то, як кажуть, “жити дасться”.

Остання третина - вона ж кульмінаційна, зосереджується на подіях часів “Золотого спокою”, тобто періоду 1638 — 1648 років. З точки зору сюжету, тут і відбувається кульмінація, тобто ті події, які остаточно штовхають Хмельницького на повстання — чергові інтриги ворогів, напад Чаплінського на хутір Суботів, марні спроби Хмельницького добитися справедливості...

І саме умовна третя частина “Перед бурею” привертає увагу однією не зовсім характерною деталлю — а саме, кількістю і “виписаністю” жіночих персонажів. Назагал, романи і повісті Чайковського, як і більшість історичної белетристики, доволі “чоловічі”, жінки там зазавичай стереотипні — це або вередлива пещена панночка, типова “сальонова квітка” з тих часів, коли жив і працював сам Чайковський, або хазяйновита і малопомітна козачка. Причому основна роль першої — це не відтінювати мужніх і врівноважених чоловіків, а сприяти “іншуванню” умовних “поляків”. Дуже невипадково, що саме поляків — Чайковський писав у період наростаючого суперництва між українцями та поляками, українсько-польської війни та міжвоєнного періоду — в результаті того простого факту, що Чайковський аж ніяк не був винятком з загального сприйняття поляків, як окупанта і хронічного ворога, то і прочитувати його твори треба перш за все у контексті українсько-польських стосунків, часом з австрійським урядом у тлі. Разом з тим, Чайковський є мало не єдиним письменником, у чиїй белетристиці практично відсутні алюзії саме до Москви — що станом на міжвоєнний період, попри всі претензії до поляків, є доволі дивним. Винятком у цьому питанні з усіх його творів є хіба що “Сонце заходить”.

Що ж до другої категорії хазяйновитих козачок — виникає спокуса витлумачити її чисто, як патріархальний образ “пані дому”, чия задача — персоніфікувати “нашу” сторону, як втілення всіх чеснот, зокрема, скромності і чистоти. Але такому трохи заважає ряд прикладів явної самостійності і зарадності жінок-козачок у текстах Чайковського. Маруся Чепелівна у “Сагайдачному” їздить верхи і стріляє з пістолета, перша дружина Хмельницького фактично веде все господарство і явно не схожа при цьому на покірну і лагідну дружину, а справляє радше враження жінки, яка не дасть собі в кашу наплювати і цілком не комплексує у ситуаціях, коли треба щось порадити чоловікові — такий її образ продовжується ще в одній книзі на тему Хмельниччини - “Полковник Кричевський”. Загалом, типово патріархальний образ “ніжної і милої”, до повної безпорадності включно, у Чайковського зарезервований для двох категорій — “панночки”, тобто шляхтянки, яких автоматом записується до “польок” та зовсім молодих незаміжніх дівчат і то родом з місць уже більш-менш добре заселених — що може бути нічим іншим, як просто-напросто відтворенням картини, яку він сам неодноразово спостерігав — нагадаю, що письменник жив у період розквіту вікторіанства з його вимогами скромності і мало що не безтілесності для жінок. Тут не відмовиш у певному реалізмі - в умовах козацького зимівника було не до політесів, а класична лагідна і безпомічна “берегиня” там би просто не вижила.

Богдан Хмельницький у турецькому костюмі, подарованому султаном Мехмедом IV, близько 1652 року

Втім, у “Перед зривом” цей набір жіночих образів виконує одну дуже важливу роль, а саме — персоніфікує собою авторське тлумачення природи конфлікту на персональному рівні між звичкою бути лояльним державі, у якій ти живеш, але яка явно є чужою, і лояльністю власному народові.

Втім, спочатку розберемося з ролями у жіночому трикутнику у “Перед зривом”. За сюжетом, після одного з походів проти татар на хуторі Хмельницького з’являється визволена панночка-полька. Тим часом дружина Хмельницького тяжко захворіла і за якийсь час померла, але перед смертю запропонувала Хмельницькому одружитися вдруге саме з цією бранкою. Тут треба зауважити, що з погляду реалій того часу одруження швидко після вдовіння було цілком не рідкісним з простої причини — одночасно встигати і “службу публічну” і ведення господарства було складно, отож партнер чи партнерка були просто необхідністю. Хмельницький одружується з полькою, яка поступово починає знайомитися з сусідами, особливо ж з чигиринськими урядовцями. Крім того, на хуторі наростає конфлікт між новою пані Хмельницькою і старою нянькою, таким собі матріархом, яка не може вибачити Анні її походження і постійно витикає Богданові нещирість і інтриганство його нової дружини, особливо ж її сердять постійні поїздки Анни в Чигирин, оскільки вона підозрює, що все, що її туди приваблює — це можливість контактувати зі “своїми земляками”, під якими розуміється злощасний Чаплинський і його товариші. У цьому місці довзолю собі ремарку — нарікання няні звучать просто-таки в унісон з тим, що доводилося чути в дитинстві від тих представників старшого покоління, які пам’ятали 1930-ті роки у свідомому віці.

В результаті вимальовується вузол між трьома жінками — покійною дружиною Хмельницького, Анною і старою нянею. Очевидно, у ньому покійна дружина Хмельницького — це персоніфікація “свого”, яке перебуває у застиглому стані і яке ще слід розбудити. Такому тлумаченню дуже сильно сприяє факт, що на момент розгортання драми дружина Хмельницького вже покійна, отже, знаходиться в “іншому” стані. Анна — це, очевидно, умовна ”Польща”, яка, за сюжетом, зачаровує і обманює. Няня ж виконує найневдячнішу роль свого роду “Сивілли”, яка застерігає головного героя від біди.

Тут треба зауважити, що персоніфікація країни через жіночий образ абсолютно не є чимось дивним — і це стосується і України, і Польщі. Так само є стандартним сюжет про ренегатство саме через любов до “чужинки”. Так-от, у “Перед зривом” Чайковський використав обидва, в результаті чого вийшов хоч і дещо стереотипний, але, зрештою, суголосний часові написання, сюжет.

Олеся Ісаюк Центр досліджень визвольного руху Національний музей-меморіал “Тюрма на Лонцького”

Текст із авторського циклу аналізу української історичної белетристики, анонсований публікацією "Помилки нечитання, або Лихо з розуму".

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