Квазіканікули

У 2025-му Джек Лондон написав би свою «Жагу до життя» трохи по-іншому – Аляска, тундра, дві хробакоподібні істоти повзуть в бік моря, де нема китобійного корабля «Бедфорд», але є той самий хворий вовк (як в першоджерелі), що відгризає істотам все те, що вони одне одному ще не відгризли. Огляд подій тижня.

Міжнародне тижня

Обіцянка Трампа зробити 8 серпня щось таке страшне для РФ, що примусить Кремль відразу вгомонитися, гикнулася Індії, яка отримала санкції. Прагнення Трампа отримати Нобеля «за мир» ґрунтується на його власному переконанні, що саме президент США помирив Таїланд, Камбоджу, Азербайджан і Вірменію. Переговори на Алясці, за логікою Дональда Фредовича, мали б стати продовженням процесу – але на виході планета може отримати такий самий 1938-й рік, де Анкоридж стає Мюнхеном, Трамп «приносить мир», як Даладьє з Чемберленом, Зеленський виконує роль Бенеша. Судети – Донбас. І вгадайте з трьох разів, хто в цій схемі Гітлер.

Погомоніти біля полярного кола з воєнним злочинцем президента Штатів стимулював візит його спецпредставника в Москву. Звідти Стів Віткофф привіз російські пропозиції щодо припинення бойових дій. Нічого оригінального окупанти не запропонували, кремлівська версія миру зараз складається з двох етапів. По-перше, Україна виводить війська з Донецької області, лінія фронту «заморожується», на другому етапі Путін і Трамп формулюють остаточний мирний план, який обговорять із Зеленським.

Інформація відразу почала обростати повідомленнями від традиційно добре поінформованих анонімних джерел. Найоригінальнішим «зливом» було твердження про те, що в Москві Віткоффу не так переклали сказане його російськими співбесідниками або він в силу якихось причин неправильно зрозумів перекладене. Сподіватися на те, що в найближчу п’ятницю ситуація стане зрозумілішою, через власну специфіку світосприйняття може тільки Дональд Трамп. Щоправда, в середу президент США має ще поговорити з європейськими лідерами, але надія на можливість Макрона чи Мертца поправити щось в світобаченні Трампа виглядає примарно.

Соціологія тижня

Реакцію громадян України на озвучені президентом РФ вимоги окупантів (скорочення чисельності ЗСУ, відмова України від вступу в НАТО, визнання окупованих територій частиною Росії і відмову від них, у тому числі передача до складу РФ Херсона і Запоріжжя) дослідив Київський міжнародний інститут соціології. Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного 23 липня – 4 серпня, 76% українців категорично відкидають російський «миротворчий» план (у травні аналогічний показник становив 82%). З 10% в травні до 17% в серпні зросла кількість опитаних, які готові погодитися на вимоги росіян.

Стосовно американських пропозицій (гарантії безпеки Україні надають європейці, а не Штати, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, США офіційно визнають окупований Крим частиною РФ), то їх приймають 39% респондентів (29% у травні). Для 49% такий план є категорично неприйнятним (у травні було 62%).

Так званий «європейсько-український план» (Україна рухається до вступу в НАТО і ЄС, отримує гарантії безпеки від Європи і США, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають) підтримують 54% опитаних (у травні – 51%), вважають цей план категорично неприйнятим 30% (у травні – 35%).

Кілька хвилин втіхи подарували соціологи президенту України. Той самий КМІС порахував, що 58% українців довіряють Володимиру Зеленському, а 35% не довіряють. Це не 90% довіри, як було на початку повномасштабного вторгнення, але і не 52%, як у грудні минулого року.

Геть радісним Зеленського мала б зробити публікація The Telegraph результатів опитування Gallup, де президент виявився вдвічі популярнішим у США, ніж його американський колега, і за цим показником поступається лише новому Папі Римському Леву XIV.

Корупція тижня

Почитати соціологію чи миротворчі плани будуть мати достатньо часу громадяни, дотичні до закупівлі дронів та РЕБ за завищеними цінами, – а це ексочільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, народний депутат (фракція «Слуги народу») Олексій Кузнєцов, начальник Рубіжанської МВА Андрій Мишанський, власник підприємства з виробництва дронів «Акоптерс» Владислав Марченко, директорка «Акоптерсу» Євгенія Сидельникова. За Гайдая, Мишанського та Сидельникову оперативно внесли заставу, і читатимуть вони в комфортніших умовах, ніж їхні соратники.

На фігурантів справи Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура накопали укладення державних контрактів з постачальниками за свідомо завищеними цінами (відкат становив 30% від загальної суми операції), а керівництво «Акоптерсу» за грошову винагороду ще й оформлювали на роботу чоловіків, забезпечували їм бронювання, блокуючи можливість мобілізації їх до лав ЗСУ.

НАБУ і САП нагально треба було продемонструвати власні досягнення в боротьбі з корупцією після липневих акцій на підтримку цих правоохоронних структур. Результат ефективності роботи Бюро і прокуратури дасться чути в суді.

Призначення тижня

Епопея з призначенням керівника Бюро економічної безпеки добігла проміжного фінішу, й Олександр Цивінський таки очолив цю структуру. Новий запис у трудовій книжці цей добродій мав би отримати ще в липні, але Кабмін отримав інформацію про батька тодішнього кандидата на посаду, який мешкає в РФ. Урядовці вирішили, що керувати БЕБом людина з таким бекграундом не може, хоча Цивінський з початку повномасштабного вторгнення служив не в пункті прийому склотари, а у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Врешті CБУ отримала від Цивінського запит, на який відповіла, що підстав не призначати його директором Бюро економічної безпеки України не має. Претендент на посаду поговорив з цього приводу з прем’єркою Свириденко, яка запропонувала йому пройти поліграф, що Цивінський успішно і зробив.

Все це відбувалося в рамках процесу перезавантаження БЕБ, що є однією з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду і підтримки ЄС.

Західні донори тепер мають бути задоволені, а ймовірність того, що уродженець Львова Олександр Ігорович Цивінський стане медійною персоною, невисокі – хіба що недоброзичливці знову про його тата згадають.