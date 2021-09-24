“Сагайдачний”: план майбутньої боротьби

Олеся Ісаюк

Спостерігаючи за долею роману Чайковського про гетьмана Петра Сагайдачного у п’яти частинах, складається враження, що про цього гетьмана порівняно мало художніх текстів не тому, що він — організатор та політик — виглядає не надто виграшно на фоні яскравіших фігур української історії, а на його політичну долю не випало такої ж масштабної, символічної і далекосяжної в наслідках події, як знищення Батурина і Полтавська битва чи тому, що не надто вписується у народницький канон історії — а просто-напросто тому, що сам цього не хоче.

 

Судіть, як кажуть, самі — задуманий, як пенталогія, дійшов до наших днів у вигляді трилогії. Працював письменник над книгою близько двадцяти років, перша книга вийшла у 1918 році, третя — у 1932 році. У 1929 році письменник постав перед судом за образу Польщі у книзі. Досі у виданнях можна бачити “привіт” від цензури тих часів — трикрапки у дужках, які помічені виноскою, а та в свою чергу повідомляє, що уривок обсягом трохи більше сторінки, був вилучений польською цензурою. З кінцями — досі нікому невідомо,  що ж планував повідомити “козак Петро” магнатові Аксакові. Нагадаю, авторка ще одного роману про Петра Сагайдачного, Зінаїда Тулуб.

 

Попри те, що сюжетна основа роману “проста, як двері” — біографія гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, купа анахронізмів сигналізує, що перед нами — не так повість з кінця XVI — першої третини XVII століття, як свого роду “план-конспект” з уроками попередніх визвольних змагань і рецептами для наступних.

 

Перший і основний сигнал — самі персонажі. Герої Чайковського — це не діячі шляхетської Речі Посполитої. Це типи з пізньої Австро-Угорської імперії і міжвоєнної Польщі. Особливо це помітно по Аксакові та його родині. Побут Аксака і його сім’ї — це не побут Київського воєводства початку 17 століття, а побут великопанського дому у габсбурзькій Галичині — елегантність, світськість, добрі манери. Особливо це помітно у жінках — пані Аксакова одягнута у халат, біля неї крутиться компаньйонка — винахід ХІХ століття, коли, з одного боку, знатні жінки потребували товариства (яке б у разі чого свідчило про їхню благопристойність), а з іншого, була до послуг велика група жінок “хорошого походження”, які не змогли вийти заміж (або не мали достатньо приданого для цього). У випадку магнатки XVII століття була б камеристка, старша дама фрауцимеру чи щось подібне. І зовсім уже дикість — плани Аксаків на дітей, цитую, “тиху службу десь при дворі”. Або ще таке -”з коня можна впасти або, не дай, Боже, покалічитися”, як пані Аксакова аргументує своє небажання вчити обох синів верховій їзді і володінню зброєю. І це де та коли? - У Київському воєводстві початку XVII століття, де з півдня — Степ, з північного сходу — Москва, з якою якісь десять років тому закінчилася чергова важка війна. І загалом у Речі Посполитій, де військова вправність — один зі способів зробити кар’єру, а особиста хоробрість — одна з обов’язкових рис для знатної людини. Нонсенс, але не більшим нонсенсом є загалом побут панської родини кінця ХІХ століття, перенесений на три століття раніше.

 

Окрема історія з самим сюжетом про навчання дітей Аксака. Тут обіграний дуже цікавий мотив у політичній емансипації і модернізації українства, а саме — деполонізацію (чи дерусифікацію) еліти і вибір частиною  нащадків великих родів української ідентичності. Найвідомішим прикладом такого “повернення” є — на заході України митрополит Андрей Шептицький, у Центральній — Володимир Антонович і Тадей Рильський, батько Максима Рильського. Фактично ішлося про формування наново еліти, яка б змогла у становому суспільстві імперій кінця ХІХ століття забезпечити українцям політичне представництво і лобі. І саме цю тему обігрується у сюжеті з вихованням дітей Аксака.

 

 

 

Невипадково саме навчання починається з напуття митрополита Плетенецького молодому Петрові, ще Конашевичеві про те,що він повинен вчити синів Аксака “любові до рідного краю”. Продовження цієї теми — у численних дискусіях на тему соціального становища українців у, здавалося б, Речі Посполитій, але вистачає дещо уважніше придивитися і стає зрозумілим, що йдеться про реалії останніх десятиліть Австро-Угорщини і першого десятиліття міжвоєнної Польщі. Якщо б Чайковський переслідував мету бодай поверхово реконструювати реалії XVII століття, у тексті навряд чи з’явилися у настільки прямолінійному вигляді пасажі, які чітко відсилають до тези про поєднаність національного і соціального визволення українців, а також до тези про неналежність умов, які спровокували як козацькі повстання, так і загалом нездорову обстановку у відносинах між шляхтою і козаками. До того ж, Конашевич постійно виступає переважно з позицій соціального дисбалансу, тоді як у епіцентрі баталій у перших десятиліттях XVII століття опинилася  - і цілком закономірно — релігія.

 

Сюжет про те, як Конашевич у ролі домашнього вчителя в Аксаків переводить дітей господарів, а своїх підопічних на “простий харч” і одночасно займається їхньою просвітою щодо громадських питань — це не що інше, як варіація на тему того, що у випадку з наддніпрянською інтелігенцією отримало назву “хлопоманства”. І викладання про соціальне становище українців, і навчання малих шляхтичів володіння шаблею та все решта виконує роль опанування елементів української ідентичності, своєрідної “українізації”.

 

Крім того, зовсім і абсолютно не прослідковується такий важливий аспект ідентичності шляхтича, як шляхтич-добрий господар. За великим рахунком, Чайковський у цьому не оригінальний — цей аспект не є секретом хіба для фахівців-ранньомодерників, для решти публіки роль руської шляхти у реколонізації Центральної України та колонізації Лівобережжя — досі велика невідома.

 

Кар’єра книжкового Сагайдачного — це не стільки кар’єра козацького проводиря початку 17 століття, скільки політика кінця ХІХ. Починається з освіти у реномованому закладі середньої освіти, поступово здібний юнак звертає на себе увагу важливої персони — у даному випадку князя Острозького, поступово завойовує репутацію і просувається кар’єрними сходинками. Неприємним дисонансом на цьому фоні виступає втеча на Січ, але серед козаків майбутній гетьман повторює той же паттерн —  участь у організаційних справах — та ж побудова церкви, звертання на себе уваги своєю працею впливових людей, зокрема, кошового і сотника Чепеля, отримання нових і нових профітів за рахунок доброї освіти і організаційних здібностей. Саме цим шляхом ішли десятки ровесників самого Андрія Чайковського.

 

Загалом, світ Сагайдачного з книги Чайковського дуже нагадує світ галицького політика: далека столиця, де за книжковою Варшавою без особливих зусиль вгадується Відень, постійні конфлікти і компроміси з поляками, кого б і що б під ними не розуміти, гримуча суміш соціального і національного у політичному посвякденні...  Навіть історія з нападом на уніатського вікарія, через що Конашевич мусив повернутися на Січ і відновити свою кар’єру там, яка й привела його до гетьманства, до болю нагадує епізоди студентських протистоянь за університет чи навколовиборчих “розбірок”. Зовнішній світ — чи то європейські терени, чи то Москва — у тексті майже відсутні, вони десь існують, але як віддалені і неконкретні сутності, до яких читачеві ще треба продертися і які майже не залишаються в пам’яті.

 

Пам'ятник Андрію Чайковському у Самборі (Львівщина)

 

Замалим не єдиним, що пов’язує сюжет “Сагайдачного” з реальним XVI століттям, є татарська і турецька тема. Зрозуміло що без неї обійтися було б неможливо — адже левова частка  - якщо не вся — військової кар’єри гетьмана відбулася саме у протистоянні з мусульманським світом, а її вершиною стала битва під Хотином 1621 року. Одначе її трактування знов-таки, аж надто натякає на кінець ХХ і початок ХІХ століття. Насамперед, дуалізм, коли на боці козацтва усе добре і справедливе, натомість і татари, і турки асоціюються з лихом і нечесними діями, а в першу чергу — з невільництвом. Тут фактично проглядається логіка орієнталізму, яка, з урахуванням реального українського досвіду, виглядає дещо дивно, але, з іншого боку, виконує два цілком очевидні завдання. Першим є продемонструвати європейськість України, довести її заслуги перед “Європою” як культурним конструктом. Друге, значно більше приземлене: переграти поляків у конкуренції за “передмур’я Європи” - особливо у цю тему лягає прозорий натяк книжкового Сагайдачного на те, що своїми походами козаки відплачують також і за загибель польського короля Владислава Варненчика -  і, відповідно, моральну перевагу. У атмосфері 1920-х років, коли на порядку денному і внутрішньої політики у Польщі, і міжєвропейської політики стояло протистояння з комуністичною Росією, цей спір отримав також і міжнародний контекст, адже від його результатів залежала репутація України в очах Заходу і, як наслідок, можливості України отримувати потрібну допомогу у протистоянні з більшовиками.

 

У контексті “Сагайдачного”, як свого роду “конспекту” саме  у протистоянні з поляками, не варто вважати, що йдеться виключно про послідовний конфлікт. Є в книзі і епізод дружби з поляками, а саме сюжет про поїздку до Криму Сагайдачного у компанії поляків-шляхтичів, які вирушили викуповувати своїх друзів-бранців. Дуже невипадково, що дружній сюжет з’являється саме у контексті протистояння мусульманському світу — ідеться про обігрування теми потенційного союзу Польщі та України радше проти “нових ординців”, під якими слід розуміти, очевидно, більшовиків.

 

Олеся ІСАЮК

Центр досліджень визвольного руху

Національний музей-меморіал “Тюрма на Лонцького”

 

Текст із авторського циклу аналізу української історичної белетристики, анонсований публікацією "Помилки нечитання, або Лихо з розуму".

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