Літо Любові в Сан-Франциско

Іван Банах

Хроніки Квіткової революції

 

 

Зміст

Листи Чудових Людей. Soundcheck

Повість чудових літ

               Волоцюги Дхарми

               1964 рік

               1965 рік

               1966 рік

               1967 рік

               1968 рік

               1969 рік

               I’ll Follow the Sun

Календар-афіша. Jam session*

               Deathday Джека Керуака

               Birthday Джима Моррісона

               Збір племен на Human Be-In

               Birthday Браяна Джонса

               До Всесвітнього дня рок’н’ролу

               50 років Літа Любові в Сан-Франциско

               Birthday Еббі Гоффмана

               Міжнародний День Матері-Землі

               Збір племен Райдуги

               Перше плавання «Greenpeace»

 

 

Календар-афіша

Jam session

50 РОКІВ ЛІТА ЛЮБОВІ В САН-ФРАНЦИСКО*

 

 

Літо Любові стало третьою найграндіознішою подією в історії хіппі. Перша з них Human Be-In відбулася 14 січня 1967-го в Парку Золотих воріт, другим став фестиваль Монтерей Поп 16–18 червня – звідти молодь і тінейджерів закликали їхати в Сан-Франциско. Різнобарвні тлуми потягнулися до Гейт-Ешбері під супровід «If you’re going to San Francisco» у виконанні Скотта Маккензі, яка місяць перед тим з’явилася в чартах.

 

 

 

Початок перманентної акції був призначений на день Літнього Сонцестояння 21 червня 1967 року. Зустрічати схід Сонця домовилися о 4-й годині ранку на пагорбах Твін-Пікс, що здіймаються над Сан-Франциско, там колись здійснювали свої ритуали індіанці олоні. Цього року вшановували Королеву Бджіл. Далі святкування перемістилося до Ґолден-Ґейт-парку, його заповнили карнавальні маски, міми, індіанці, маги, фрики, повітряні кулі, змії – весь космічний зоопарк. Агенти і свідки народження нової епохи відривалися під супровід місцевих психоделік-команд.

 

 

Пітер Берґ:                                                                                                

 

– Люди самі влаштовували акції в парку. Обвішували дерева й кущі китайськими дзвіночками, виносили на траву музичні інструменти і будь-хто міг на них грати. Ми спорудили з будівельних риштувань дві вежі, пригнали вантажівку з поколотим льодом і штучним снігом, і люди, засівши у вежах, грали влітку в сніжки. Танцювали, обмотавшись довжелезними яскравими плахтами, оплітаючи ними юрбу.

 

На той час об’єдналися, хоч ненадовго, головні осередки Гейт-Ешбері – редколегія часопису «San Francisco Oracle», що продукував ідеологічні сигнали, Психеделічна книгарня братів Телін, навколо якої концентрувалося інтелектуальне життя, Пекельні Янголи, ліві активісти, Диґґери, вільні художники, рок-музиканти, поети, комерсанти HIP, котрі забезпечували фінансування акцій, торчки. Символічною об’єднавчою фігурою став Чет Гелмс, культовий персонаж епохи, менеджер Big Brother & the Holding Company і мім-групи The Family Dog, продюсер танцювальних вечірок у залі Avalon – його іменували хрещеним батьком Літа Любові.

 

– Сполучені Штати і весь Західний світ переживали перехід від індустріальної до постіндустріальної, чи, якщо завгодно, планетарної, екологічної ери, – згадував Пітер Берґ. – Під цим оглядом феномен Гейт-Ешбері та Психоделічну революцію слід трактувати як соціальний експеримент, залучивши до цього всі придатні альтернативні інструменти. Секс, наркотики й рок’н’ролл – спрощений варіант цієї альтернативи.

 

– У двох словах, яким видавалося Літо Любові?

 

– Як іменували епоху Кеннеді? Камелот. Літо Любові було своєрідним Камелотом Психоделічної революції. Надзвичайно важливим періодом в еволюції побутової культури. Поживним ґрунтом для більшості соціальних рухів, що з’явились тоді – екологістського, феміністського, за звільнення геїв. Підставою для звільнення уявлень про сексуальність і свободу особистості, абсолютного несприйняття рудиментів минулого, репресій, насильства, порушення людських прав. Проголошенням альтернативних цінностей. Роль Диґґерів полягала у встановленні своєрідних орієнтирів на шляху до звільнення людини, творенні горизонту уявлень включно з відмовою від матеріальних цінностей, святкуванням самовираження і самовизначення.

 

 

– Наскільки ЛСД був важливий для контркультури?

 

– Я не думаю, що Психоделічна революція могла відбутися без ЛСД. Я не певен, що самому лише проактивному маніфестуванню вистачило би для цього сміливості. Beat Generation зробили б це, якби могли. Хіппі зробили, бо в них був ЛСД. Без сумніву, ЛСД – агент, котрий змінював свідомість. Змінюючи свідомість, вивертатись назовні і при цьому не залишатися просто вар’ятом, означало, що можна перевернути реальність з ніг на голову. З того виходили добрі речі, це було можливо. А Beat Generation бракувало магічного інґредієнта. Я не уявляю собі музики, мистецтва чи поезії 1960-их без ЛСД. Людині необхідно було звільнити свідомість. Чи варто продовжувати далі вживати ЛСД – це вже інше питання, але початковий досвід був направду звільненням.

 

 

– Що найбільше запам’яталося в Літо Любові, загалом у той рік?

 

– О, це був потужний досвід. Немає нічого понад те, як тільки-но познайомившись з дівчиною, через 15 хвилин мати з нею секс.

 

 

Поява адептів нової контркультурної хвилі нагадувала обивателям висадку інопланетного десанту. Кількість пришельців у місті сягнула ста тисяч і далі збільшувалася. Здавалось, небесні вібрації пробудили енергію світлих сил, і ті надсилають нові й нові ешелони квіткового воїнства на подив і захоплення отетерілих землян.

 

За віковим цензом організатори Літа Любові належали до покоління бітників, принаймні починали в той період. Однак справжніми піонерами, практиками Квіткової революції були ті, кому в 1967-му виповнилося двадцять, і молодші. Серед них 14-річна Ліза Мейсон з Клівленда, майбутня письменниця в жанрі фентезі. В її другому романі, видрукуваному 1994 року, який так і називається «Літо Любові», йдеться про те, як із далекого майбутнього на Землю прибуває космічний мандрівник Хірон «Котяче-Око-в-Сузір’ї-Дракона» – здається, так перекладається його ім’я. На Землі в той час святкують Літнє Сонцестояння і починається Літо Любові. Хлопцеві 21 рік. Він прагне знайти 14-річну Сьюзен Белл на прізвисько Старбрайт «Яскрава Зірка», котра втекла з Клівленда до Сан-Франциско. Здається, прототипом Сьюзен є сама Ліза Мейсон.

 

 

Сподіваємося, не все там вигадка, є й скалки реальності, загублені в часі. Залишається чекати, поки книгу перекладуть українською мовою.

 

 

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* Тексти, що увійшли до цього розділу, написані за мотивами меморіальних літературно-музичних сесій, які проводилися у культовому львівському кафе Вірменка упродовж 2016–2018 рр. 

 

 

 

 

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