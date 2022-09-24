Deathday Джека Керуака

Іван Банах

Хроніки Квіткової революції

 

 

Зміст

Листи Чудових Людей. Soundcheck

Повість чудових літ

               Волоцюги Дхарми

               1964 рік

               1965 рік

               1966 рік

               1967 рік

               1968 рік

               1969 рік

               I’ll Follow the Sun

Календар-афіша. Jam session

               Deathday Джека Керуака

               Birthday Джима Моррісона

               Збір племен на Human Be-In

               Birthday Браяна Джонса

               До Всесвітнього дня рок’н’роллу

               50 років Літа Любові в Сан-Франциско

               Birthday Еббі Гоффмана

               Міжнародний День Матері-Землі

               Збір племен Райдуги

               Перше плавання «Greenpeace»

 

 

Календар-афіша

Jam session

DEATHDAY ДЖЕКА КЕРУАКА

 

21 жовтня 1969-го в Сент-Пітерсберзі, штат Флорида, помер Джек Керуак, йому було 47 років.¹ Недавно він переїхав у це місто разом з матір’ю, паралізованою внаслідок інсульту, і третьою дружиною Стеллою Сампас², закоханою в нього з дитинства, котра помагала доглядати за хворою. Причиною смерті Джека стала кровотеча з розширених вен стравоходу внаслідок цирозу печінки, нажитого в результаті тривалого зловживання алкоголем і синтетичними психостимуляторами. Літературознавці розкажуть, чи був він письменником культовим, чи класиком – великим за життя чи по смерті.

 

«…в Америці, коли заходить сонце, а я сиджу на старому, поламаному річковому пірсі та дивлюся на довгі, довгі небеса над Нью-Джерсі, я відчуваю всю цю грубу землю, що котиться одним неймовірно величезним горбом до Західного Узбережжя, і всю ту дорогу, що відводить туди всіх людей, які бачать сни в її неймовірній величності…».  

 

Керуак описував життя своєї тусовки, письменників і поетів із Нью-Йорка й Сан-Франциско – вони гасали туди-сюди Америкою і за головними ознаками і стилістично належали до хіпстерів. Не тих, якими в сучасних молодіжних колах називають апологетів поміркованого інтелігентського бунту, а хіпстерів справжніх, що їх Джек уперше зустрів у 1944 році на Таймс-сквер у Нью-Йорку і, як згадував пізніше, великого захоплення не відчув. Хіпстери-cool і хіпстери-hot, холодні й гарячі – cool зависали в барах, поринаючи у галюциногенні марева, хіпстери-hot теж уживали галюциногени, слухали джаз-бібоп і на машинах мчали на Захід, на Захід, до Сан-Франциско. Своє середовище Керуак назвав Beat Generation, за темпераментом вони, звісно ж, належали до вибухових hot.

 

 

Вихід у 1957 році роману «On the Road», що його автор шість літ носив по видавництвах, спонукав до появи нової молодіжної хвилі бітників. Останніх Керуак, до речі, не сприймав – як і хіпстерів. Адже неможливо вважатися beat, «розбитим», коли ти ні разу не ночував у метро – вочевидь малося на увазі, п’яним. Потім з’явилася ще новіша хвиля – хіппі, теж під впливом його книг, і проти них Керуак так само щось мав. А втім яке це має значення нині? Адже в його творах присутні живі свідчення епохи, що знаменувала початок молодіжної революції.

 

 

Головним героєм «On the Road» є Ніл Кесседі, зображений під іменем Діна Моріарті – волоцюга-романтик із Денвера, син п’янички, котрий до двадцятилітнього віку не вилазив із виправних закладів і в’язниць. Захоплений по вуха літературою, він став персонажем направду національного масштабу як джерело надхнення для Beat Generation, бітників і хіппі.

 

 

Можливо найкращим романом з цієї обойми є «Волоцюги Дхарми», що вийшов друком наступного року. Центральною фігурою в ньому виведений Ґері Снайдер, поет, апологет буддизму, енвайронменталіст. Його Керуак теж малює лідером їхнього покоління. Проте на відміну від автора, Ґері позитивно сприйняв появу хіппі, як і Ніл Кесседі, навіть став одним з ідеологів руху, і так само їхній спільний друг поет Аллен Ґінзберґ, котрий у 1988 році написав листа Алікові Олісевичу.

 

 

На жаль, із Керуаком трапилося найгірше, що могло статися – стрімка слава після виходу роману «On the Road» і невіддільна від неї зіркова хвороба, а потім не менш стрімке забуття. Документальний фільм 1986 року, презентований Річардом Лернером, так і називається «What Happened to Kerouac?». У ньому використані кадри, зняті як за життя письменника, так і пізніше, зі ще живими учасниками Beat Generation, ідеологами й практиками контркультури Ґері Снайдером, Алленом Ґінзберґом, Ґреґорі Корсо, Вільямом Барроузом, Лоуренсом Ферлінґетті, Майклом МакКлюром, Едом Сендерсом, Даяною Ді Пріма.

 

Ніл Кесседі присутній лише в кадрах хроніки, оскільки він пішов найпершим. В «On the Road» Керуак описав їхні подорожі Америкою, легковажні захоплення, знайомства, і як той кинув його в Мексиці помирати від дизентерії. Спершу Ніл, здається, трохи образився, але потім, звільнившись із тюрми, куди вчергове потрапив, пригостивши марихуаною двох переодягнутих копів, передумав. Зіграла роль популярність роману і загалом усієї теми. Скоро його теж спіткала прикрість – він перетворився на персонажа з книги про себе. Роль Кесседі блискуче зіграв Нік Нолті у фільмі Джона Бірума «Серцебиття», котрий вийшов на екрани у 1980 році.

 

 

Такий архетип надзвичайно імпонував Джекові Керуаку, надто ліричному, надто вразливому, дещо відстороненому, завороженому несамовитим ритмом життя, насиченого джазом.

 

«…сьогодні вночі на небі висиплять зорі, і хіба ви не знали, що Господь Бог – це плюшеве ведмежа Віні-Пух? Вечірня зірка, напевно, вже хилиться донизу і ллє свій мерехтливий серпанок на прерії, які от-от чекають приходу цілковитої ночі, що благословляє землю, затемняє всі річки, вінчає вершини і обгортає останній берег, і ніхто, ніхто не знає, що зі всіма трапиться, якщо не брати до уваги забутого ганчір’я старості, я думаю про Діна Моріарті, я навіть думаю про Старого Діна Моріарті, про батька, якого ми так ніколи і не знайшли, я думаю про Діна Моріарті».

 

 

 

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¹ Тексти, що увійшли до цього розділу, написані за мотивами меморіальних літературно-музичних сесій, які проводилися у культовому львівському кафе Вірменка упродовж 2016–2018 рр. Вечір пам’яті Джека Керуака відбувся 21 жовтня 2016 р.

² Стелла Сампас (1918–1990).

³ Тут і далі – уривки з роману Дж. Керуака «На дорозі» у перекладі Богдани Павличко.

 

 

 

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