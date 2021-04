Зміст

Листи Чудових Людей. Soundcheck

Повість чудових літ

Волоцюги Дхарми

1964 рік

1965 рік

1966 рік

1967 рік

1968 рік

1969 рік

I’ll Follow the Sun

Календар-афіша. Jam session

Deathday Джека Керуака

Birthday Джима Моррісона

Збір племен на Human Be-In

Birthday Браяна Джонса

До Всесвітнього дня рок’н’роллу

50 років Літа Любові в Сан-Франциско

Birthday Еббі Гоффмана

Міжнародний День Матері-Землі

Збір племен Райдуги

Перше плавання «Greenpeace»

Come writers and critics

Who prophesize with your pen

And keep your eyes wide

The chance won’t come again

And don’t speak too soon

For the wheel still in spin

And there’s no telling who

That it’s namin’

For the loser now

Will be later the win

For the times, they are a-changing’

(Bob Dylan)

Приходьте, письменники і критики

Хто пророкує своїм пером

І хай ваші очі будуть відкритими

Такого шансу більше не буде

І не спішіть говорити

Бо колеса ще крутяться

Не спішіть називати

Чиїсь імена

Той, хто лузер сьогодні

Завтра переможе

Бо часи, вони міняються

(Боб Ділан «The Times They Are а-Changin’», 1963).