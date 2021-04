Повість чудових літ: 1964 рік

Зміст

Листи Чудових Людей. Soundcheck

Повість чудових літ

Волоцюги Дхарми

1964 рік

1965 рік

1966 рік

1967 рік

1968 рік

1969 рік

I’ll Follow the Sun

Календар-афіша. Jam session

Deathday Джека Керуака

Birthday Джима Моррісона

Збір племен на Human Be-In

Birthday Браяна Джонса

До Всесвітнього дня рок’н’роллу

50 років Літа Любові в Сан-Франциско

Birthday Еббі Гоффмана

Міжнародний День Матері-Землі

Збір племен Райдуги

Перше плавання «Greenpeace»

У червні або на початку липня з містечка Ла Хонда недалеко від Сан-Франциско у напрямку Східного узбережжя вирушив чудернацький автобус, в якому їхало півтора десятка людей. Епатажна команда називала себе Merry Pranksters, її вождем був Кен Кізі¹. Гантер Томпсон² називає їх первісними хіппі. Досі епіцентром формування ідей вважався Нью-Йорк – тепер починається зворотний процес. Цим актом Кізі започатковує методику мігруючого карнавалу, що стала невід’ємною складовою хіп-культури і давала змогу безпосередньо проштовхувати ідею в маси. Пасіонарний поштовх, що вихлюпнув за межі Каліфорнії, свідчив про якісно новий виток контркультури.

Все почалося в 1962 році, коли на обійстя Кізі влетів Ніл Кесседі, абсолютно несамовитий, з диявольською усмішечкою і піною на губах. «Його старий джип здох разом із розбитою від шалених швидкостей коробкою передач, трансмісія випала на газон».³ Він повинен побачити автора «Над зозулиним гніздом»!!! Це був той самий Ковбой Ніл, що ніби зіскочив зі сторінок «On the Road». Його костисте ірландське обличчя мінялося щохвилини, слова лилися безупинно, мов дим із ніздрів, він поєднував в одній особі Ленні Брюса, Джонатана Вінтерса і Лорда Баклі. Ніл умів бути зіркою, зовсім не докладаючи для цього зусиль. Жодна сцена світу не була пристосована до його талантів. Він сам творив собі сцену, коли сідав за кермо і мчав, підскакуючи на вибоїнах у ритмах блюзу і світлі зустрічних фар. Моторошне відчуття. «Страшніше не буває. Боїшся за життя, – згадував Джеррі Ґарсія⁴, давній друг Кізі. – Проте у мене було враження, що він наперед знає, що станеться за поворотом». Його унікальна властивість сприймати все одразу і говорити про все з усіма водночас при швидкій їзді зростала і досягала піку. «Це був летючий, зі зрізаними кутами, радіорепортаж про Всесвіт», – висловився Кізі. Ніл затьмарював собою всіх майбутніх революціонерів у районі Берегової автостради.

У липні 1964-го у Нью-Йорку мав вийти другий роман Кізі «Sometimes a Great Notion» («Інколи нестримно хочеться»). Із цього приводу він вирішує їхати до Нью-Йорка, а заодно і на Всесвітню виставку у Флашинґ-парку – подивитися на машину майбутнього, що мала завоювати Місяць. Кізі, колишній спортсмен, «товста шия з парою стерноклейдомастоїдних м’язів, подібних на два портові троси»⁵, слухач літературного семінару у Стенфордському університеті, крім усього, був обізнаний з ефектами диетиламіду лізерґінової кислоти (ЛСД), псилоцибіну, мескаліну, пейотлю – зголосившись до участі у дослідженнях, що їх проводили у Ветеранському шпиталі в Менло Парку. Спеціалістів із ЦРУ цікавили впливи галюциногенів на людську психіку. Щоправда, була певна незручність, пов’язана з дотриманням законності, тож дослідження проводилися в напівсекретних умовах. Одночасно Кізі підпрацьовував санітаром у психіатричному відділенні шпиталю. Результатом став роман «Над зозулиним гніздом», що приніс йому популярність.

У той час Кізі близько зійшовся із Джеррі Ґарсія і гарвардським психологом Річардом Алпертом⁶. Його досвід виявився притягальним для багатьох шанувальників, і вони осідають у нього на ранчо в Ла Хонді. Одним із них був Кен Бебс⁷, колишній офіцер морської піхоти, який недавно прибув із В’єтнаму – здоровань раблезіанського штибу, подібний на великого доброго ведмедя-ґрізлі, що наповнює простір своїм космічним реготом. Він так само відвідував літературний семінар у Стенфорді і збирався писати роман про службу у В’єтнамі. Коротше кажучи, ідея грандіозних публічних пародій була його.

На кошти з гонорару Кізі придбав старий шкільний автобус «Іnternational Harvester» 1939 року випуску, обладнаний усім необхідним для тривалих поїздок і проживання. Оголошення, здається, теж знайшов Бебс. У салоні встановили звукову апаратуру, мікрофони і пристрої для радіомовлення. Особливістю саунд-системи був прилад змінного запізнювання – магнітофон, який дозволяв із незначним запізненням відтворювати розмови і взагалі будь-які звуки. У результаті салон наповнювався вересками і криками, що нагадували регіт радіоупиря і справляли виразний диверґентний вплив на психіку. Вгорі було вирізано отвір і на даху влаштовано платформу для музикантів, там же встановили динаміки. Кузов розмалювали яскравими флюоресцентними фарбами, езотеричними символами, мандалами, психоделічними узорами. Спереду було написано «Furthur» (модифіковане «Further»), що означало «Далше», тобто «Дальше», ззаду висіла таблиця «Обережно, потойбічний вантаж». Вантаж зберігався у холодильнику у вигляді апельсинового соку, в якому було розчинено ЛСД. За кермом сидів Кесседі. Час від часу в автобуса відмовляли гальма, зчеплення, виникала плутанина з педалями – проте Ніл був досвідченим водієм. З вікон визирали різнобарвні обличчя і маски, розписані флюоресцентними фарбами, плюмажі, що майоріли на вітрі – все це справляло приголомшливий ефект вкупі з епатажною поведінкою. Вражений полісмен довго придивлявся до химерних адептів контркультури, одягнутих у плаття оранжево-зелених кольорів і сорочки в біло-червону смужку, врешті спитав:

– Ви хто, бродячі артисти?

– Саме так, – відповів Кізі, – ми бродячі артисти.

Розфарбований автобус із дилетантами-аматорами на даху, котрі музикували на електрогітарах, тромбонах і барабанах, вирушив у бік Лос-Анджелеса. Початок забігу дав старт новій хвилі контркультури, інтенсивно забарвленій в ЛСД-кольори, котрі поки що перебували у межах закону.

Від початку всі учасники експедиції усвідомлювали її як певну місію. В чому полягала ідея? Толерувати особисту свободу. Здається, це мав на увазі Кізі, коли проводив перший інструктаж:

– Всі ми починаємо спільну справу і будемо продовжувати її абсолютно відкрито, причому жоден із нас не стане заперечувати того, що робить інший. Кожен буде тим, ким він є насправді. Не повинно бути вчинків, за які доводилося би потім вибачатися. Під час подорожі ми всі будемо миритися з тим, якими ми є.

Ключовим чинником всієї операції була ЛСД: якщо цим займається ЦРУ, хай навіть таємно, то ми будем робити це відкрито!

В цілому, діяльність Merry Pranksters означала початок Психоделічної революції⁸.

Вони їхали через Арізону і Техас, дорогою влаштовували хеппенінґи з роздачею ЛСД всім, хто бажав, наражаючись на конфлікти і зазнаючи перших втрат серед команди – у кого не витримав дах. У Новому Орлеані виник невеликий інцидент на пляжі: виявилося, що пляж був призначений тільки для чорних. Як потім вирахував Кізі, ситуацію підігріло нещодавнє вбивство у Міссісіпі кількох борців за громадянські права афроамериканців. Далі вихором промчали вздовж Східного узбережжя. Вже всі виглядали потомленими і вибитими зі сідла, тільки Ніл був твердим як скеля, і гнав автобус далі й далі.

The bus came by and I got on, that’s when it all began

There was Cowboy Neal at the wheel of the bus to never ever land⁹