Збір Племен На Human Be-In

Іван Банах

Хроніки Квіткової революції

 

 

Зміст

Листи Чудових Людей. Soundcheck

Повість чудових літ

               Волоцюги Дхарми

               1964 рік

               1965 рік

               1966 рік

               1967 рік

               1968 рік

               1969 рік

               I’ll Follow the Sun

Календар-афіша. Jam session*

               Deathday Джека Керуака

               Birthday Джима Моррісона

               Збір племен на Human Be-In

               Birthday Браяна Джонса

               До Всесвітнього дня рок’н’ролу

               50 років Літа Любові в Сан-Франциско

               Birthday Еббі Гоффмана

               Міжнародний День Матері-Землі

               Збір племен Райдуги

               Перше плавання «Greenpeace»

 

 

Календар-афіша

Jam session

ЗБІР ПЛЕМЕН НА HUMAN BE-IN

 

Головними сценами молодіжної революції 1960-х були Нью-Йорк, Амстердам, Лос-Анджелес, Лондон і Сан-Франциско. У кожному розвивалася власна контркультурна традиція, хоча загальні тенденції, ясна річ, були спільні. Проте імпульси, які йшли зі Сан-Франциско, здомінували повсюди – у США, англосаксонському світі, европейських країнах соціалістичного блоку. Всі інші середовища й групи швидко вичерпалися і визнали їхній пріоритет, найпотужніша з них амстердамська Provo у травні 1967-го взагалі оголосила про саморозпуск.

 

Збір Племен На Human Be-In 14 січня 1967 року засвідчив стрімке наростання хіп-хвилі у версії Сан-Франциско. Тисячі людей зібралися в одному місці і в один час, об’єднані спільним  поривом. Потужна енергія вихлюпнула за межі заповідника Гейт-Ешбері і покотилася світом.

 

 

Такий зрух стався не на пустому місці. Першим був Парад Любові 6 жовтня 1966 року, який зібрав три тисячі учасників у Пенгендл-парку. Його організувала редколегія «San Francisco Oracle», рупора хіппі – поет Аллен Коен і арт-менеджер Майк Боуен, чия студія в Гейт-Ешбері перетворилася на ашрам і офіс часопису. Маніфест-оголошення було вміщено в першому номері «SF Oracle». Приводом стало введення в дію закону про заборону ЛСД на території штату Каліфорнія. Проте головний імператив полягав не в цьому. Нова контркультурна хвиля потребувала самоідентифікації:

 

«Ми висловлюємо переконання у власній ідентичності, в тому, що все, що справжнє – однаково цінне, і що ми від народження наділені певними невід’ємними правами, зокрема свободи тіла, прагнення до щастя і насамперед розширення свідомості».

 

 

За підтримкою організатори звернулися до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона й Амстердама.

 

Другу масову акцію під назвою Новорічний Зойк анонсували Диґґери й учасники клубу Пекельні Янголи. Вона відбулася 1 січня 1967-го також у Пенгендл-парку. Янголи прагнули продемонструвати вдячність квітковому піплу за підтримку супроти поліцейського свавілля. В ході підготовки стало зрозуміло, що справа йде до об’єднання молодіжних середовищ Сан-Франциско – хіппі, байкерів, пацифістів, студентів, вільних художників, наркоманів, поетів.

 

Як видно, тогочасний ландшафт презентували як мінімум два вогнища творчого імпульсу.

 

– Гейт-Ешбері ділили принаймні дві сили. Однією були Диґґери, іншою – комерсанти з HIP. Для Диґґерів комерсанти Гейт-Ешбері уособлювали капіталізм. Вони користали зі ситуації. Якби зібралося сто тисяч люду, вони б усе одно продавали їм бісер. Ми ж були тими, хто пропонував людській свідомості ідеї. – згадував Пітер Берґ. – Часопис «Oracle» ототожнювали з торговцями HIP.

 

Втім до багатотисячних здвигів дійшло не відразу. Наперед мав відбутися Фестиваль Польотів, який адсорбував досвід кислотних тестів Кізі і продовжився танцювальними вечірками у Fillmore і Avalon. Далі виступи Мім-трупи в парках під орудою Ронні Девіса, Вільні ярмарки Мистецького визвольного фронту згустили простір, надихнувши Емметта Ґроґана на проведення масових безплатних акцій у Пенгендл-парку. Ті, своєю чергою, згенерували вуличні театралізовані ігри за режисурою Пітера Берґа.

 

 

Та й сам феномен Гейт-Ешбері початково був пов’язаний з масовими протестами проти будівництва швидкісної автостради, котра мала розрізати дільницю посередині.

 

– Гейт-Ешбері, нейборгуд Сан-Франциско, уперше привернув увагу національних медіа, як найбільш расово інтеґрований і де в середині 1960-х зуміли припинити будівництво freeway. Один з відрізків автостради мав пролягти його територією, проте завдяки мешканцям та різним міським організаціям проєкт відхилили, – продовжує Пітер Берґ. – Протестна активність і високий рівень расової інтеґрованості привабили в Гейт-Ешбері ті середовища, котрі у 1950-их започаткували бітниківський Норт-Біч.

 

Подальші теоретизування визначили миролюбний лейтмотив майбутньої діяльності включно з антивоєнними демаршами.

 

 

Пітер Берґ:

 

– Замість того, аби підпалити поліцейський автомобіль, можна спробувати провести акцію в парку, продемонструвати, якою має бути нова людина. Був сенс кинути виклик лівим та їхній формулі змін, запропонувати нове трактування змін як більш просунутий варіант соціального мутуалізму. Саме так врешті-решт склалося. Я певен, що початково опір системі мав реалізуватися в інших формах, аніж бунт. Був потрібен ініціативніший формат, він породив ідеї «Everything Is Free» і «Do Your Own Thing».

 

 

Річард Бротіґан:

 

– Червона тінь троянського коня ненасильства в дусі Ґанді нависла над Америкою, а Сан-Франциско – його стійло.¹

 

 

Збір Племен На Human Be-In став найгучнішою акцією, зібравши в Ґолден-Ґейт-парку, за різними підрахунками, від десяти до п’ятдесяти тисяч людей. За два дні до того відбулася прес-конференція за участі Аллена Коена і Майка Боуена, на ній прозвучало:

 

«Політичні активісти з університету Берклі і діти Покоління Любові з Гейт-Ешбері зберуться разом як представники Нової Нації, що витворюється з окремих ланок і середовищ, аби спільно проголосити і відсвяткувати початок епохи розкріпачення, любові, миру, співчуття і єдності людства».

 

Боуен запросив до участі поетів Аллена Ґінзберґа й Ґері Снайдера, політичного активіста Джеррі Рубіна, нью-йоркських кислотних гуру Тімоті Лірі й Річарда Алперта. У висліді Human Be-In перетворився на грандіозний музичний сейшн. Аллен Ґінзберґ та Ґері Снайдер були ведучими; термін Human Be-In теж придумав Ґінзберґ. Виступали піонери психоделік-сцени Сан-Франциско Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service. Серед рядових учасників Збору був Джим Моррісон разом із музикантами Doors, яким у скорому часі належало перетворитися на зірок.

 

 

Ідеологія хіппі, як і будь-якого іншого суспільного явища, опиралася на літературну базу. Дотепер у Сан-Франциско і Бей-Еріе беззаперечним авторитетом був Кен Кізі, ініціатор поїздок по Америці розмальованим автобусом, автор роману «Над зозулиним гніздом». Ще більшої оцінки як письменник він заслуговує своїм другим романом «Інколи нестримно хочеться», в якому виведено образ Ліланда Стенфорда Стемпера, ідеал майбутнього хіппі. Однак на той час Кізі очікував судового рішення у справі про зберігання марихуани і, не дочекавшись, еміґрував до Мексики, тож скоро літературна корона перейшла до Річарда Бротіґана.

 

 

Ще ефективнішою була музична складова – на той час рок-музика перетворилася на потужний засіб комунікації. Кожен з осередків молодіжної революції мав свою музичну ікону – дивним чином вони поєднуються з членством у Клубі-27: Джимі Гендрикс як музикант зростав у нью-йоркському богемному кварталі Ґрінвіч-віллідж, Дженіс Джоплін репрезентувала Сан-Франциско, Джим Моррісон прибув із Лос-Анджелеса; не забуваймо і про Браяна Джонса, засновника лондонської Rolling Stones.

 

 

До Сан-Франциско Дженіс прибула у червні 1966-го на запрошення Чета Гелмса, ще одного культового персонажа епохи, менеджера Big Brother & the Holding Company; 10 червня вона виступила на вечірці в залі «Авалон». Відомо, що Дженіс погодилася на пропозицію Майка Боуена виступити на Параді Любові, проте, здається, не брала участі в Human Be-In, можливо, взагалі не була в той день у Фріско. Та це, як виявляється, було й неважливо.

 

– Упродовж багатьох років може з десяток людей підходило до мене, попри те, що ми не виступали тоді, – розповідав згодом барабанщик Big Brother & the Holding Company Девід Ґетц², – і говорили: Чуваки, ви були фантастичні!

 

 

 

 

_________________

* Тексти, що увійшли до цього розділу, написані за мотивами меморіальних літературно-музичних сесій, які проводилися у культовому львівському кафе Вірменка упродовж 2016–2018 рр. 

 

¹ Річард Бротіґан «Ловля форелі в Америці» (1967). Переклад Бориса Превіра та Максима Ларченка.

² Девід Ґетц (нар. 1940). 

 

 

 

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