ЗБІР ПЛЕМЕН НА HUMAN BE-IN

Головними сценами молодіжної революції 1960-х були Нью-Йорк, Амстердам, Лос-Анджелес, Лондон і Сан-Франциско. У кожному розвивалася власна контркультурна традиція, хоча загальні тенденції, ясна річ, були спільні. Проте імпульси, які йшли зі Сан-Франциско, здомінували повсюди – у США, англосаксонському світі, европейських країнах соціалістичного блоку. Всі інші середовища й групи швидко вичерпалися і визнали їхній пріоритет, найпотужніша з них амстердамська Provo у травні 1967-го взагалі оголосила про саморозпуск.

Збір Племен На Human Be-In 14 січня 1967 року засвідчив стрімке наростання хіп-хвилі у версії Сан-Франциско. Тисячі людей зібралися в одному місці і в один час, об’єднані спільним поривом. Потужна енергія вихлюпнула за межі заповідника Гейт-Ешбері і покотилася світом.

Такий зрух стався не на пустому місці. Першим був Парад Любові 6 жовтня 1966 року, який зібрав три тисячі учасників у Пенгендл-парку. Його організувала редколегія «San Francisco Oracle», рупора хіппі – поет Аллен Коен і арт-менеджер Майк Боуен, чия студія в Гейт-Ешбері перетворилася на ашрам і офіс часопису. Маніфест-оголошення було вміщено в першому номері «SF Oracle». Приводом стало введення в дію закону про заборону ЛСД на території штату Каліфорнія. Проте головний імператив полягав не в цьому. Нова контркультурна хвиля потребувала самоідентифікації:

За підтримкою організатори звернулися до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона й Амстердама.

Другу масову акцію під назвою Новорічний Зойк анонсували Диґґери й учасники клубу Пекельні Янголи. Вона відбулася 1 січня 1967-го також у Пенгендл-парку. Янголи прагнули продемонструвати вдячність квітковому піплу за підтримку супроти поліцейського свавілля. В ході підготовки стало зрозуміло, що справа йде до об’єднання молодіжних середовищ Сан-Франциско – хіппі, байкерів, пацифістів, студентів, вільних художників, наркоманів, поетів.

Як видно, тогочасний ландшафт презентували як мінімум два вогнища творчого імпульсу.

– Гейт-Ешбері ділили принаймні дві сили. Однією були Диґґери, іншою – комерсанти з HIP. Для Диґґерів комерсанти Гейт-Ешбері уособлювали капіталізм. Вони користали зі ситуації. Якби зібралося сто тисяч люду, вони б усе одно продавали їм бісер. Ми ж були тими, хто пропонував людській свідомості ідеї. – згадував Пітер Берґ. – Часопис «Oracle» ототожнювали з торговцями HIP.

Втім до багатотисячних здвигів дійшло не відразу. Наперед мав відбутися Фестиваль Польотів, який адсорбував досвід кислотних тестів Кізі і продовжився танцювальними вечірками у Fillmore і Avalon. Далі виступи Мім-трупи в парках під орудою Ронні Девіса, Вільні ярмарки Мистецького визвольного фронту згустили простір, надихнувши Емметта Ґроґана на проведення масових безплатних акцій у Пенгендл-парку. Ті, своєю чергою, згенерували вуличні театралізовані ігри за режисурою Пітера Берґа.

Та й сам феномен Гейт-Ешбері початково був пов’язаний з масовими протестами проти будівництва швидкісної автостради, котра мала розрізати дільницю посередині.

– Гейт-Ешбері, нейборгуд Сан-Франциско, уперше привернув увагу національних медіа, як найбільш расово інтеґрований і де в середині 1960-х зуміли припинити будівництво freeway. Один з відрізків автостради мав пролягти його територією, проте завдяки мешканцям та різним міським організаціям проєкт відхилили, – продовжує Пітер Берґ. – Протестна активність і високий рівень расової інтеґрованості привабили в Гейт-Ешбері ті середовища, котрі у 1950-их започаткували бітниківський Норт-Біч.

Подальші теоретизування визначили миролюбний лейтмотив майбутньої діяльності включно з антивоєнними демаршами.

Пітер Берґ:

– Замість того, аби підпалити поліцейський автомобіль, можна спробувати провести акцію в парку, продемонструвати, якою має бути нова людина. Був сенс кинути виклик лівим та їхній формулі змін, запропонувати нове трактування змін як більш просунутий варіант соціального мутуалізму. Саме так врешті-решт склалося. Я певен, що початково опір системі мав реалізуватися в інших формах, аніж бунт. Був потрібен ініціативніший формат, він породив ідеї «Everything Is Free» і «Do Your Own Thing».