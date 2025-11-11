Букерівську премію 2025 року отримав канадсько-угорсько-британський письменник Девід Салей.

Журі вшанувало автора за роман «Плоть», в якому той досліджує теми маскулінності, класових відмінностей та влади.

Лауреатом Букерівської премії 2025 року з літератури став канадсько-угорсько-британський письменник Девід Салей (David Szalay). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Як заявив голова журі, ірландський драматург Родді Дойл (Roddy Doyle) на церемонії в Лондоні, Салей був удостоєний цієї нагороди за роман «Плоть» (Flesh).

Роман, який став шостим у творчій біографії 52-річного письменника, розповідає історію молодого угорця на ім'я Іштван – представника робітничого класу, який після військової служби на батьківщині переїжджає до Лондона, щоб працювати там на заможних людей. У романі досліджуються теми маскулінності, класових відмінностей, влади. За словами самого Салея, він написав книгу про «сучасну Європу та культурні й економічні відмінності, які характеризують її».

«Написаний лаконічною прозою і охоплюючи кілька десятиліть – від угорського житлового масиву до особняків лондонської еліти – "Плоть" – це динамічний роман, в центрі якого – емоційно відсторонений чоловік, якого розриває низка подій, що виходять за межі його розуміння. Роман є шостою художньою роботою Девіда Салая, який раніше був номінований на премію Букера в 2016 році», – йдеться у поясненні журі. Нагадаємо, що 2016 року Салей був номінований на Букерівську премію за роман «Все про чоловіків» (All That Man Is).

У шорт-листі претендентів на Букерівську премію 2025 року, крім Девіда Салея, значилися ще п'ятеро авторів: у тому числі троє американських письменників – Бен Марковіц (Ben Markovits) з книгою «Залишок нашого життя» (The Rest of Our Lives), Сьюзан Чой зі «Спалахом», (Flashlight), Кеті Кітамура (Katie Kitamura) з романом «Прослуховування», (Audition). Крім того, шанси мали британець Ендрю Міллер (Andrew Miller) з романом «Земля взимку» (The Land in Winter) та індійка Кіран Десаї (Kiran Desai) з романом «Самотність Соні та Санні» (The Loneliness of Sonia and Sunny).

Букерівську премію вручають із 1969 року. З 2014 року на неї може претендувати будь-який англомовний письменник, чиї книги було опубліковано в Об’єднаному Королівстві. Грошова складова премії становить 50 тисяч фунтів стерлінгів.

У 2024 році Букерівську премію здобула британська письменниця Саманта Гарві (Samantha Harvey) за роман «На орбіті» (Orbital), який розповідає про один день із життя шести астронавтів, що перебувають на Міжнародній космічній станції.