Міста князів: у Звенигороді відкрили нову виставку.

Прикраси, зброя, давні ігри і навіть берестяні грамоти – знахідки археологів, які розповідають захопливу історію про життя в середньовічних містах на території України. Від 15 жовтня їх можна побачити на виставці «Міста князів», що відкрилась у музеї заповідника «Древній Звенигород».

Сотні артефактів розповідають про побут і забави, віру та писемність, військову справу, торгівлю та ювелірне мистецтво 11–13 століть. Виставкові вітрини доповнює текстова інформація та відео-розповіді, доступні через QR-коди.

Окрім автентичних археологічних знахідок, на виставці також представлено 10 копій та реплік виняткових артефактів, що їх науковці знайшли на території княжого Звенигорода, які або втрачені, або розкидані по різних музеях та архівах. Зокрема нарешті до Звенигорода «повернулась» унікальна берестяна грамота. Це найстаріший документ архівного фонду України. Грамоту знайшли 1989 року в Звенигороді, тепер її копія виставлена у музеї заповідника.

«Ця грамота дає нам зразок мови та письма майже тисячолітньої давнини, а також чимало розповідає про торгівлю та суспільні відносини того часу», – розповіла директорка заповідника Мар’яна Гой.

Цікавою є історія репліки ще одного артефакту – реставраторам вдалося відтворити давню дощечку для письма, яка колись була віднайдена археологами, але потім втрачена. Вона збереглася лише в детальних описах та рисунках. Тепер відчитати її може спробувати кожен відвідувач заповідника.

Атмосферу життя та героїчну історію середньовічного Звенигорода допоможуть зрозуміти спеціально створений відеомапінг та масштабна мапа середньовічної Європи.

«Ця виставка не просто про культурну спадщину чи про історію Звенигорода та інших наших княжих міст. Це виставка про нас, про те, що ми колись втратили через те, що не змогли відстояти свою землю, і про те, що ми можемо втратити, якщо ми її не відстоїмо зараз", – підкреслює куратор проєкту, архітектор та науковець Василь Петрик.

Для тих, хто захоче самостійно вивчити експозицію музею і зануритись у неї глибше, був створений спеціальний музейний квест, який можна буде отримати безкоштовно і пройти самостійно.

Масштаб виставки теж непересічний – вона стала можлива завдяки співпраці чотирьох заповідників, трьох музеїв та Державного архіву. Проєкт «Міста князів: Звенигород та міська культура середньовічних міст» реалізований ГО «Центр дослідження та збереження культурної спадщини» у партнерстві з історико-культурним заповідником «Древній Звенигород» та за підтримки Українського культурного фонду.

Фото: Віталій Грабар