Міста князів: у Звенигороді відкрили нову виставку.

 

Прикраси, зброя, давні ігри і навіть берестяні грамоти – знахідки археологів, які розповідають захопливу історію про життя в середньовічних містах на території України. Від 15 жовтня їх можна побачити на виставці «Міста князів», що відкрилась у музеї заповідника «Древній Звенигород».

 

Сотні артефактів розповідають про побут і забави, віру та писемність, військову справу, торгівлю та ювелірне мистецтво 11–13 століть. Виставкові вітрини доповнює текстова інформація та відео-розповіді, доступні через QR-коди.

 

 

Окрім автентичних археологічних знахідок, на виставці також представлено 10 копій та реплік виняткових артефактів, що їх науковці знайшли на території княжого Звенигорода, які або втрачені, або розкидані по різних музеях та архівах. Зокрема нарешті до Звенигорода «повернулась» унікальна берестяна грамота. Це найстаріший документ архівного фонду України. Грамоту знайшли 1989 року в Звенигороді, тепер її копія виставлена у музеї заповідника. 

 

 

«Ця грамота дає нам зразок мови та письма майже тисячолітньої давнини, а також чимало розповідає про торгівлю та суспільні відносини того часу», – розповіла директорка заповідника Мар’яна Гой.

 

Цікавою є історія репліки ще одного артефакту – реставраторам вдалося відтворити давню дощечку для письма, яка колись була віднайдена археологами, але потім втрачена. Вона збереглася лише в детальних описах та рисунках. Тепер відчитати її може спробувати кожен відвідувач заповідника.

 

 

Атмосферу життя та героїчну історію середньовічного Звенигорода допоможуть зрозуміти спеціально створений відеомапінг та масштабна мапа середньовічної Європи.

 

«Ця виставка не просто про культурну спадщину чи про історію Звенигорода та інших наших княжих міст. Це виставка про нас, про те, що ми колись втратили через те, що не змогли відстояти свою землю, і про те, що ми можемо втратити, якщо ми її не відстоїмо зараз", – підкреслює куратор проєкту, архітектор та науковець Василь Петрик.

 

Для тих, хто захоче самостійно вивчити експозицію музею і зануритись у неї глибше, був створений спеціальний музейний квест, який можна буде отримати безкоштовно і пройти самостійно.

 

 

Масштаб виставки теж непересічний – вона стала можлива завдяки співпраці чотирьох заповідників, трьох музеїв та Державного архіву. Проєкт «Міста князів: Звенигород та міська культура середньовічних міст» реалізований ГО «Центр дослідження та збереження культурної спадщини» у партнерстві з історико-культурним заповідником «Древній Звенигород» та за підтримки Українського культурного фонду.

 

Фото: Віталій Грабар

 

16.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Повсякдення Добромильського монастиря у 1880-х роках
Марія Гром
В час посухи люди приносили в монастир трохи масла, сиру, яєць і просили ректора відпустити ченців на прогулянку, «щоби був дощ»...
13.10.25 | | Минуле
Невгасна гута незламних
14 жовтня о 17:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться відкриття виставкового проєкту "World Glass for Ukraine" 13 Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові, який триває з 5 по 15 жовтня.
11.10.25 | | Штука
Поетичний сад Арсена П.
Василь МАХНО
У дворі – трансформаторна будка, поруч – дитячий грибок з пісочницею, а через дорогу – зупинка...
11.10.25 | | Дискурси
Франція на межі  політичного колапсу?
Максим МУЛЯР
​Демісія вже третього прем'єр-міністра після дострокових виборів 2024 року занурили Францію в нову політичну кризу.
10.10.25 | | У світі
Після поразки
Олеся Ісаюк
Співана патріотична поезія початку 1990-х — черговий етап осмислення як національних драм і трагедій, так і травм, які вони залишили по собі.
10.10.25 | | Галичина
Кілька веселих авантюрників
Юрій Винничук
Деякі українські зухи: на скалю цілого світу – Макогін, масштабу Російської імперії – Регішевський, і провінційного – Патрус-Карпатський
10.10.25 | | Дискурси
Польська музика в Україні
Протягом більше чверті століття варшавський Фонд Pro Musica Viva будує українсько- польські музичні мости: доносить до польського слухача шедеври української академічної музики та популяризує польську музику в Україні.
10.10.25 | | Штука
Дорога тета Марта
Тарас Прохасько
І її майже кельтські риси, у нас так виглядали бойки, але як бойківська затятість перетворюється у відповідних умовах на глибоку незалежність елітарного світового рівня.
09.10.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.