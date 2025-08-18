Доживемо до американського понеділка

Потім пасувало б ще дочекатися п’ятниці, щоб хоч трохи зрозуміти – світ остаточно пустився берега чи то просто серпневе сонце голову напекло. Огляд подій тижня.

Блювотне тижня

Майже все написане про зустріч в Анкориджі вміщається у фразу, опубліковану в редакційній колонці Financial Times: «Легкість, з якою Путін переконав його (Трампа, – авт.) підтримати жорстку позицію Росії, робить його схожим на дурня». А колишній прем’єр Великої Британії Джонсон у своєму дописі в The Daily Mail використав фразу «це найнудотніший епізод за всю безглузду історію міжнародної дипломатії». Делікатні перекладачі трактують the most vomit-inducing (так в оригіналі) як «нудотний», хоча дослівний переклад – «найбільш блювотний».

Все, що коїлось на військовій базі Елмендорф-Річардсон, яка за часів холодної війни вважалася «особливо важливою» для оборони США від СРСР, було схоже на альтернативну версію фільму «Борат» – нелімітований фарс з елементами ідіотизму. Дідько вже з тими порушеннями дипломатичного протоколу на кшталт домінації у виступах гостя, а не господаря, чи спільної поїздки перших осіб в лімузині президента США – але коли Лавров хизується светром з написом «СССР», то означає, що росіяни сцять американцям в очі, а коли американські військовослужбовці клякають перед «першим бортом» РФ, щоб розстелити червону доріжку, то значить таке сечовипускання американцям подобається.

Шукачі позитиву стверджують, що факт прольоту американських літаків настрашив російську делегацію, а те, що команду окупантів лишили без обіду, взагалі стратегічна перемога. Сам же Трамп у свою історію хвороби вніс ще один пункт – назвавши переговори «дуже продуктивними», визнав, що жодних домовленостей не досягли. Для президента РФ, за його словами, візит на Аляску був «вельми корисним», а «розмова була дуже відвертою, змістовною. На мою думку, це наближає нас до потрібних рішень». От і весь результат переговорів реднека з гопником.

Тепер варто кілька годин почекати і взнати наслідки візиту Зеленського та гурту європейських лідерів до Вашингтона. Дивно, що Трамп не призначив зустріч у тому ж Анкориджі – хоча тепер дивуватися вже нічому не треба.

Коаліція тижня

До подорожі через Атлантику президента України готували найвпливовіші люди Європи спочатку в безпосередньому контакті, а потім в режимі он-лайн. Зеленський проїхався столицями Старого Світу і в неділю з Брюсселя взяв участь у віртуальному сьомому засіданні «коаліції охочих», де співголовували президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

З цього приводу в Офісі президента України повідомили: «Учасники засідання наголосили на чіткій підтримці незалежності та суверенітету України. Всі погоджуються, що кордони держав не можна змінювати силою. Партнери мають спільну позицію стосовно того, що ключові питання мають вирішуватися за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, РФ».

«Коаліцію охочих» ще називають «коаліцією рішучих», хоча з рішучістю в Європи проблеми. У спільній заяві лідерів коаліції сказано, що вони «високо оцінили зобов'язання президента Трампа надати гарантії безпеки Україні», але розгорнути власні сили підтримки в Україні готові після припинення бойових дій.

Атом тижня

Про Запорізьку атомну електростанцію регулярно згадують у контексті Чорнобиля й Фукусіми. Але якщо в радянському випадку трагедію спричинила некомпетентність експериментаторів з «мирним атомом», а в японському – стихія, то в Запоріжжі браму в пекло відкривають російські окупанти.

На початку серпня представники ЗАЕС повідомили МАГАТЕ, що допоміжний об’єкт станції було обстріляно артилерією й атаковано дронами. В результаті за кілометр від енергоблоків спалахнула пожежа. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відреагував: «Будь-яка атака поблизу атомної електростанції, незалежно від передбачуваної цілі, становить потенційну загрозу для ядерної безпеки і повинна бути уникнута. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів, щоб запобігти ризику ядерної аварії», – і це ніби мало всіх заспокоїти, а росіян повернути до притомного стану.

Не повернуло і не заспокоїло, бо вже трохи більш як за тиждень виникла пожежа у районі вантажного порту тимчасово окупованої ЗАЕС. Тепер вже вітчизняне Міненерго почало окреслювати можливі перспективи: «Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту».

Врешті коли у всіх на думці був Анкоридж, в МАГАТЕ згадали про літо, спеку і реактори, які перебувають у стані холодної зупинки з весни 2024 року, але все ще потребують води для роботи систем безпеки, і трошки вдарили на сполох. Сильно не лякали, щоб не виводити Європу з зони комфорту, але про найбільшу на континенті АЕС, по якій бігають люди зі зброєю, вказали. Хоча – ні, про озброєних окупантів не говорили, щоб знов-таки не виводити з зони комфорту.

А дарма, бо ще в червні росіяни заявили, що знають, як розв'язати проблему з водопостачанням ЗАЕС. Якщо вони свої знання втілять на практиці, то про перемир’я й обмін територіями хтось буде говорити з апостолом Петром, а хтось – із чортами (тими, що повноцінні, а не в РФ).



Прем’єрка тижня

В інші часи про активність новопризначеної шефової уряду говорили б навіть газонокосарки, але тепер діяльність Юлії Свириденко затьмарюється іншими новинами. А дарма, бо Юлія Анатоліївна каже: «Підприємці, якщо ваше виробництво постраждало від обстрілів, – подавайтеся на грант Мінекономіки через портал "Дія"». Кошти можна використати на придбання, доставку та запуск обладнання. Сьогодні така можливість з'явилася у «Дії». Отримати можна до 16 мільйонів, але треба створити щонайменше п’ять робочих місць і мати досвід роботи мінімум три роки. «Це вже допомогло залучити понад 6,2 млрд грн інвестицій і створити більше 20 тисяч робочих місць», – похвалилася досягненнями прем'єрка.

Також Свириденко повідомила, що критично важливі підприємства у прифронтових регіонах зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників; аграрії, які працюють у зоні бойових дій, можуть отримати субсидію 1000 грн на кожен гектар; Кабмін схвалив рішення про виділення по 19 400 грн на дрова, вугілля чи торф, які будуть використовуватися як паливо, кожному домогосподарству, яке знаходиться на прифронтовій території; держава компенсуватиме внутрішньо переміщеним особам 70% першого внеску, а також 70% виплат по кредиту в перший рік іпотеки за програмою «єОселя».

Подбавши про простих смертних, уряд не забув про великий бізнес і вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській та Свічанській ділянках, що розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Свириденко не надто конкретно згадала про виконання положень американсько-української угоди щодо створення інвестиційного фонду відбудови. «Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів», – пообіцяла голова Кабміну.