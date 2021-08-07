Смолоскип Леоніда Ілліча

Станіслав Комарек

Уривок із книжки «Європа на роздоріжжі».

 

У львівському видавництві «Апріорі» вийшла книжка відомого чеського інтелектуала Станіслава Комарека «Європа на роздоріжжі», уривки з якої ексклюзивно публікує «Збруч». Автор міркує про загальну кризу, до якої наблизилося європейське суспільство і яка залишається непоміченою, «маскуючись» під кризу фінансову і демографічну. Звернувши увагу читача на подібність між теперішньою Європою та пізньою Римською імперією (див. «Присмерки Риму»), він переходить до парадоксального на перший позір порівняння ЄС з Радянським Союзом, теж етнічно різнорідною, забюрократизованою та інерційною імперією. Політкоректність і самоцензура – замість цензури згори, ґендерні студії – замість лисенківщини, «мультикультуралізм» замість «самовизначення народів»... Знову розцвітає «двоєістина»: одна істина – для публічних висловлювань, інша – для розмов на кухні. Як скоро суспільство лицемірства та половинчастих рішень перейде граничну межу напруги?

 

У багатомовних імперіях на кшталт Риму чи Радянського Союзу, а також у країнах ЄС (тут поки що в окремих випадках) надзвичайних масштабів набули етатизм, централізоване управління та бюрократичні методи нагляду. Значно збільшилася у країнах Євросоюзу й міра втручання держави в економіку, внаслідок чого найліпше тепер живеться напівдержавним компаніям, підключеним до центральних «грошенятопроводів». Те переконання, що піклуватися про населення в усіх можливих аспектах має держава, теж неабияк посилилося і стало чимось само собою зрозумілим – зрештою, ідея «соціалізму» в широкому сенсі слова має чисто європейське походження, а не російське і тим більше не азійське. Наслідком цього є певна «лівизна без революційності» із прагненням до всебічного контролю. Ринкова економіка, звісно, не зникла, але вона не була нульовою навіть у пізньому Радянському Союзі – у деяких галузях так звані «загуменки» виробляли понад п’ятдесят відсотків сільськогосподарських коммодіті, що вільно розпродавалися на базарах. Тенденція до різноманітного «квотування» теж має свій прототип в СРСР – там ця система діяла, як не дивно, не лише на партійній, а й на національній основі: Солженіцин у «Раковому корпусі» (1968) яскраво змальовує, як завідувач його відділенням отримав свою посаду – аж ніяк не завдяки знанням в області онкології або наявності партбілета, а завдяки тому, що був, скажімо, узбеком. У Євросоюзі, подібно до СРСР, загалом панує дефензивне налаштування, і публічна дискусія про ключові питання стає дедалі менш можливою, хоч іще не нульовою, як у радянських реаліях. Як не парадоксально, ми успішно перебрали чимало рис від системи, яку нам вдалося перемогти, модернізованою подобою якої ми стали і яку ми, власне, замінили у «планетарній екосистемі». Полюс підприємливості та офензивності (не воєнної, а саме економічної) успішно привласнила «жовта» Азія, про ісламський ренесанс і розвиток у Європі теж уже говорилося.

 

Євросоюз цілком закономірно у багатьох аспектах нагадує колишній Радянський Союз: тут теж ідеться про велику, етнічно неоднорідну імперію з бюрократичним управлінням і величезною інерцією. Цілком подібно ЄС займається до безглуздя ретельним вирішенням марґінальних проблем – бодай тому, що взятися за головні проблеми не наважується, натомість їх замовчуючи. Китайці на цю тему висловилися б у тому дусі, що коли забракло відваги на тигра, принаймні слимаків переловили всіх до одного. Напевно, найбільшим «євронеподобством» є та обставина, що великі суми грошей в рамках різноманітних «європейських програм» здебільшого ідуть не на важливі цілі, як-от розбудову доріг і оборонної та інформаційної інфраструктури, а на тисячі окремих, часто химерних завдань, щодо яких місцева влада могла б і мала б сама приймати рішення і самостійно їх фінансувати: от справді, дизайн головної площі у містечку Фегийркішпусто (Fehérkispuszta – вигадана назва, що її можна перекласти з угорської приблизно як «Малі Білопустирища»,перекл.) спокійно можна залишити на совісті тамтешнього бургомістра. Єдиним цінованим, а згодом просто єдиним умінням стає мистецтво підключення до центральних «грошенятопроводів».

 

Євросоюз займається винищенням різноманіття, суспільного та біологічного, до якого на словах закликає, – навіть там, де воно нічому не заважає: наслідком стає якийсь «порядок заради порядку» в дусі неоабсолютизму (pars pro toto – єдиний термін для косіння лук). Постійно зростає кількість тем, на які неможливо говорити інакше, ніж у наперед визначених рамках «політичної коректності», що, по суті, паралізує будь-яку змістовну дискусію – ось тільки неефективну урядову цензуру замінила самоцензура, а професійних цензорів – «добровільні стражі істин» (вони завжди старанніші, як-от добровольча армія порівняно з найманою). Подібно до радянської імперії, євроамериканське суспільство має свої «сакральні науки», наприклад, ґендерні студії – якийсь сучасний аналог лисенківщини: вони показують світ не таким, яким він є, а таким, яким він «мав би бути», і дають відповіді, задовільні не у плані фактів, а у плані почуттів (у релігій цієї проблеми не виникає, тому що вони відверто посилаються на те чи інше одкровення, а не на «результати досліджень»). Завжди сумно, коли суспільство функціонує всупереч істинам, які саме ж пропагує, – і лише завдяки тому, що вважається «забобонами» і «пережитками минулого»: за комуністичного режиму хліб був не завдяки геніальності марксист­ських вождів, а завдяки решткам здорового глузду деяких голів сільськогосподарських кооперативів та працівників пекарень. Відтак суспільством ходить «двоєістина» – одну істину вигукують з трибун, а іншу оповідають у корчмі або пошепки вдома на кухні; не те щоб цього не було в більшості суспільств, але ж вони так не били себе в груди, декларуючи свободу слова. І у брежнєвські часи можна було цілком вільно вихваляти переваги соціалізму й критикувати гнилий імперіалізм. Епоха Леоніда Ілліча не була злочинною у прямому сенсі слова, вона лише була гнітючо-задушливою і безвихідною. Є всі підстави побоюватися, що смолоскип, який випав у нього з тремтячих рук, ми уже давно, самі того не усвідомлюючи, підняли й тримаємо високо над головою.

 

Як і Радянський Союз, нинішня Європа обмежує конкуренцію – уже згадане квотування є методом суто середньовічним (як у хорошому, так і у поганому аспекті), але ж нюрнберзькі шевці не прагнули нових технологій і проникнення на чужі ринки збуту (європейські політики в рамках квадратури круга хотіли б одночасно зростання та експансії, ґендерної пропорції та «європейської ідентичності»). Ставлення до меншин у теперішній Європі теж немов скопійоване з СРСР, де оперували гаслами про «самовизначення народів» (нині – про «мультикультуралізм»), маючи, однак, на увазі лише легкий, «дозволений» етнічний наліт: росіянин і киргиз спільно, не розбереш, де хто, будують соціалізм, і лише на першотравневу демонстрацію вони вберуть різні костюми, а потім удома зготують свої національні страви. Такі половинчасті рішення у довгостроковій перспективі неминуче призводять до зростання напруги та вибуху, як, зрештою, і кожна форма лицемірства: тривалу стабільність зберігають або суспільства уніфіковані, що такими себе і декларують, або суспільства по-справжньому мультикультурні, де кожна меншина має справжню автономію і гармонійно збалансовані права та обов’язки.

 

Так само половинчасто і нестабільно вирішено й те, яку структуру має Євросоюз, тобто є він єдиною державою чи ні – це дещо нагадує «розумну доньку селянина» з відомої казки, яка загорнулася у рибальську сітку й видавала її по черзі за одяг і за голизну. ЄС – це, безперечно, єдине велике утворення, яке сформувалося на добровільних засадах без особливого тиску (заснування США відбувалося інакше, і згадаймо, як жорстко повелися з Конфедерацією, коли вона захотіла вийти зі складу Союзу). Згадаймо Римську, Османську, Британську імперії, брутальні невдалі спроби Наполеона та Гітлера, неймовірно криваве об’єднання розрізнених китайських держав в одну імперію у 221 р. до н. е., що здійснив Цінь Ши Хуан-ді, який і став першим імператором (порівняно з ним усі наступні тирани виглядають гуманістами). Після цього здається справжнім дивом, що таке широкомасштабне об’єднання європейських країн у наш час вдалося провести «по-хорошому». Однак залишається питанням – що робити далі. Як подолати цей енергетичний бар’єр, який, приміром, у хімічній реакції відділяє суміш сірки і водню від сірководню...

 

Переклала з чеської Олена Крушинська

Фото Яна Заторського

 


Станіслав Комарек – відомий чеський інтелектуал, біолог, філософ, письменник, професор за спеціальністю «філософія та історія природничих наук», автор понад 20 наукових і науково-популярних книжок, трьох романів, збірки поезії, численних публікацій у газетах і журналах. Його перша книжка в перекладі українською мовою – «Чоловік як еволюційна інновація? Есеї про чоловічу природу, сексуальність, життєві стратегії та метаморфози маскулінності» (пер. О. Крушинська, Т. Окопна), що вийшла за підтримки Міністерства культури Чехії у видавництві «Апріорі», виборола перше місце у ХХІ Всеукраїнському рейтингу «Книжка року – 2019» у номінації «СОФІЯ: Філософія / антропологія / психологія». Торік у травні Станіслав Комарек особисто презентував це видання на «Книжковому Арсеналі» у Києві та у Львівському пресклубі. Тоді він дав для «Збруча» ексклюзивне інтерв’ю.

У квітні минулого року, коли світ був заскочений небаченими карантинними заходами, ми опублікували есей Станіслава Комарека «У вірусному вирі». Пандемія вивела на яв чимало проблем, що давно вже визрівали у рамках загальної кризи, до якої впритул наблизилося європейське суспільство. Саме пошукам коренів цієї кризи присвячена книжка Комарека «Європа на роздоріжжі», що вийшла в українському перекладі у видавництві «Апріорі» (пер. О. Крушинська) за підтримки Міністерства культури Чехії.  Вслід за «Чоловіком...» вона виборола перше місце у «Книжці року – 2020» у тій самій номінації. Вибрані уривки з книжки – знову ж таки, ексклюзивно – публікує «Збруч».

 

Інші уривки з книжки «Європа на роздоріжжі»:

«Російський виклик»

«Євгеніка»

«Раси й расизм»

«Паливо прогресу»

«Християнство без християнства»

«Економічна релігія»

«Життя у борг»

«Екологізм як віросповідання»

«Майбутнє європейської демократії»

«Демократія. Плата за спокій»

 «Фатерлянд і Мутерлянд»

«Освіта і освіченість»

«Свобода слова і політкоректність»

«Гіпертрофовані еґо»

«Присмерки Риму»

 

08.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
«З широко заплющеними очима»: ссавці снять про світ, в який вони потраплять
Сітківка мишей продукує візуальні сигнали ще перед тим, як тварини прозріють. Це нагадує сон про те, що ви побачите у світі, до того, як ваші очі відкриються.
07.08.21 | | Наука
Чи США потребує правди про лабораторний витік
Голман Дженкінс
Більшість урядів, не кажучи вже про ВООЗ, воліють, щоби таємниця походження ковіду залишалася таємницею. Але ще буває джокер
07.08.21 | | Дискурси
"Безглуздий" Всесвіт Стівена Вайнберґа
Ден Фолк
Суперечливе висловлювання покійного Нобелівського лауреата досі непокоїть учених і вірян.
06.08.21 | | Наука
Кілька слів розкажуть про твою креативність
Швидкий тест на слова визначає схильність до дивергентного мислення.
06.08.21 | | Наука
Улла Кріґул у Львові
Марія Сидорак
Екватором Третьої львівської органної резиденції став концерт органістки, яка напружено працювала з усіма учасниками впродовж майстер-класів – Улли Кріґул із Естонії.
06.08.21 | | Штука
Знов про львівське москвофільство
Ілько ЛЕМКО
Московський резидент Киріяк Ісарович значно переоцінив людяність і вдячність московітів: в Кремлі йому «і буханця хліба нам не дали»
05.08.21 | | Минуле
Історія Тернополя в будинку Вітошинських
Анастасія ЛУПАК
Глибокі тріщини на фасаді та фундаменті, пошкоджені елементи покрівлі, занедбаний ґанок, посохлі вхідні двері… Кам'яниця наче щосили намагається вистояти, зберегти свою власну історію та історію своїх жителів
05.08.21 | | Галичина
Білл Еванс. Роман з русинкою чи русскою ідентичністю? 
Ігор Котик
Про одного з найвідоміших джазових піаністів світу лемківського походження, про те, як Росія прагнула з русина зробити русского, про книжку Лорі Верхомин та довкола неї
04.08.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.