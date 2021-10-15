Зеленський поміняв Разумкова на Стефанчука у складі РНБО.

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова і натомість увів до команди теперішнього Голову ВР Руслана Стефанчука.

Про це йдеться в указі Президента, датованому 14 жовтня.

Прикметно, що в документі Стефанчука згадано з іменем та по батькові, натомість його попередника – лише по прізвищу: "…увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Стефанчука Руслана Олексійовича – Голову Верховної Ради України (за згодою); вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Д.Разумкова".

7 жовтня Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади Голови ВР – "за" проголосувало 284 народних депутати.

Президентська фракція "Слуги народу" ініціювала відставку Разумкова після полеміки довкола ініційованого Володимиром Зеленським законопроєкту про олігархів. Колишній спікер був критиком ідеї Банкової і сам скерував проєкт на експертизу до Венеційської комісії.

8 жовтня парламент обрав собі головою Руслана Стефанчука.

Вартує додати, що саме на рівні РНБО проявилися всі основні суперечності між Володимиром Зеленським і Дмитром Разумковим. Зокрема, колишній речник виборчої кампанії Володимира Зеленського критикував санкційний волюнтаризм Радбезу, а також протестував проти ролі РНБО у процесі деолігархізації.

Ще раніше Разумков критикував ідеї РНБО з приводу переформатування Конституційного Суду.