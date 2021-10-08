Головою Верховної Ради обрали Руслана Стефанчука.

 

Народні депутати на засіданні парламенту у п'ятницю обрали Головою Верховної Ради Руслана Стефанчука, колишнього першого віцеспікера. Його кандидатуру підтримав 261 народний депутат.

 

 

Як свідчать результати поіменного голосування, кандидатуру Стефанчука підтримали: 222 народних депутатів із фракції "Слуга народу", 18 нардепів від групи "Довіра", 15 – із групи "За майбутнє", а також шестеро позафракційних.

 

За кандидатуру Стефанчука не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос" та "Батьківщина".

 

Напередодні народні депутати зняли з посади Голови ВР Дмитра Разумкова. Його звинуватили в порушенні засад командної гри і формуванні персонального політичного іміджу.

 

Під час обговорення Руслан Стефанчук заявив: "Парламент – це місце для дискусій. Парламент – це представництво для всієї України. І я гарантую, що в разі довіри, яку ви надасте мені, я докладу всіх зусиль, щоб так і залишалося надалі".

 

Руслан Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року у Тернополі. Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права і Технологічний університет Поділля (нині – Хмельницький національний університет). Доктор юридичних наук, професор. Член-кореспондент Національної академії правових наук України. Під час президентської кампанії 2019 року курував роботу експертних груп, його називали головним ідеологом у команді Володимира Зеленського.

 

Як розповідав в одному з інтерв'ю Руслан Стефанчук, з Володимиром Зеленським він познайомився 25 років тому, коли обоє грали у вищій лізі "Клубу веселих і кмітливих" ("КВН").

 

"Це був 1996. Все було банально: я грав за команду Хмельницького в КВН, Володимир – за свою команду в українській лізі. Навіть одного разу я у фіналі у нього виграв. З 2002 року я пішов з КВН у науку, Володимир пішов шляхом шоу-бізнесу", – розповідав Стефанчук в інтерв'ю "Лівому берегу".

 

Руслан Стефанчук (крайній справа у верхньому ряду) грав у команді "Три товстуни". Посередині видно Володимира Зеленського

 

Після здобуття освіти руслан Стефанчук працював в Інституті законодавства Верховної Ради, у Національній академії прокуратури України.

 

У 2018-му зустрілися з Володимиром Зеленським знову, аби обговорити політичне становище у державі. Стефанчук вважає, що саме ця розмова могла вплинути на рішення Зеленського кандидувати на виборах у 2019-му. 

 

"Він тоді сказав, що хоче зрозуміти, чому в України не виходить. Ми почали говорити, і у нас вийшли такі політичні клуби. Я думаю, це була підготовка перед прийняттям остаточного рішення. Згодом Володимир запропонував мені займатися питаннями ідеології", – розповідав Стефанчук.

 

08.10.2021

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