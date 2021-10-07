"Давав ображати Президента": Разумкова звільнили з посади Голови Верховної Ради.

Народні депутати у четвер, 7 жовтня, звільнили Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.

Постанову про усунення спікера підтримало 284 нардепи, повідомляє УНІАН. З фракції "Слуга народу" "за" проголосувало 215 народних депутатів, з групи "Довіра" – 18, з групи "За майбутнє" – 19, з фракції "Батьківщина" – 20, з фракції "Голос" – 6, а також 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя".

Після голосування Разумков вийшов з сесійної зали.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час розгляду питання звинуватив Разумкова у бажанні стати окремим політиком.

"[Він] відступив від загальних принципів і більше не є членом нашої команди і не може представляти партію на такій високій посаді", – заявив Корнієнко.

Він додав, що в парламенті працював принцип "друзям та собі все, а ворогам – регламент". А сама Верховна Рада перетворилася на "парламент часів Литвина". Зокрема, нардеп зазначив, що коли обирали Разумкова на посаду голови ВР, то йшлося про те, що в нього є політичний досвід, але з’ясувалося, що досвід "грає в різні боки – інколи допомагає працювати, а інколи збільшує різні прояви, які можна назвати політичним лукавством, політичною дворушністю, коли люди починають говорити одне, робити друге, а мати на меті щось третє – незрозуміле і потаємне".

Народний депутат "СН звинуватив Дмитра Разумкова в тому, що той не перебивав виступи депутатів, які критикували Президента.

Під час розгляду питання про відставку Дмитра Разумкова на засіданні головував народний депутат Данило Гетманцев.

На початку Разумков заявив, що не головуватиме на засіданні під час розгляду питання про відкликання його з посади голови ВР, оскільки йдеться про конфлікт інтересів. І нагалав, що парламент визначив керівником засідання Гетманцева.

Разумков запропонував Гетманцеву керувати процесом з робочого місця, оскільки всі місця в президії зайняті. Тоді перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук звільнив своє місце в президії для колеги, а сам перейшов в урядову ложу.

Між Разумковим та Гетманцевим виник спір з приводу дотримання норм регламенту ВР. А пізніше – з представником Президента у Конституційному Суді України Федором Веніславським, який пропонував змінити роботу парламенту сьогодні, зокрема провести позачергове засідання раніше ніж о 16:00.

Разумков покепкував із Веніславського, зазначивши, що як конституціоналіст він повинен знати, що є розпорядження Голови ВР, яким визначено, коли починається засідання, і це не може змінюватися голосуванням.