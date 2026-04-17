ЧОМУ СТУДЕНТ ОБЕРЕ АЛГОРИТМ

Місяць тому в одному з київських McDonald's я спостерігав сцену, яка діагностує стан нашої комунікативної культури точніше, ніж десятки соціологічних звітів.

Простір був розділений на дві зони. З одного боку – стіна цифрових терміналів самообслуговування. Біля них юрмилися люди, переважно молодь, занурені у мовчазний, майже молитовний діалог із сенсорними екранами. З іншого боку стояв касир – хлопець на ім'я Ярослав. Він був вільний. Він був готовий прийняти замовлення. Він був живою людиною. Але до нього не підходив ніхто, окрім мене. Зауважте, як швидко зникла фраза-вигук «вільна каса» – той дивний архаїзм, коли жива людина стояла і чекала з піднятою рукою.

Чому ж ми обираємо термінал? Звична відповідь про «ефективність» тут не працює – жива каса була абсолютно вільною. Справа в іншому.

Сучасна людина, виснажена інформаційним шумом і травматичним досвідом реальності (особливо в умовах війни), починає сприймати живого співрозмовника як джерело ризику, напруги та «бруду» непередбачуваності. Жива людина – це погляд, який треба витримати. Це необхідність вітатися, формулювати думку, зчитувати інтонацію, реагувати на усмішку або втому. Це – зусилля. Назвімо це «соціальною асептикою». Натомість екран термінала пропонує стерильну взаємодію. Він не засуджує наш вибір, не квапить поглядом і, головне, не вимагає від нас бути особистістю. Екран – це дзеркало, яке слухняно відображає наші бажання, не чинячи опору. Ми обираємо безпеку ізоляції навіть там, де фізично перебуваємо у натовпі.

Ця сцена з самотнім касиром безжально руйнує одну з найпопулярніших ілюзій сучасної освітньої теорії – ілюзію «Ренесансу Майстерності». Останніми роками ми, освітяни, втішаємо себе мантрою: що більше штучний інтелект генеруватиме стандартних текстів, то вищою буде ціна живого слова. Ми наївно віримо, що в епоху цифрових сурогатів студент прагнутиме дотику до харизми професора, як спраглий у пустелі.

Але Ярослав за вільною касою свідчить про протилежне.

Поставте сучасного студента перед вибором: онлайн-курс або авторський курс наживо. Перший – анонімний, його можна поставити на паузу, «проскролити» нудні моменти, і головне – він не дивиться на тебе у відповідь. Другий – живий авторський курс, де є емоція, є глибина, але є і Погляд Іншого, є ризик. Мій прогноз, базований на «феномені МакДональдз», невтішний: масовий студент обере перше. І не через лінощі – через страх.

Живий Майстер – це завжди загроза комфорту. Прийти на лекцію – це ризик виявити своє невігластво, не зрозуміти жарт, не вловити контекст. Жива комунікація вимагає від студента складної роботи з налаштування на «хвилю» Іншого. Це – тертя, це – опір матеріалу, це – соціальна вразливість. Натомість «стерильний курс» пропонує безпечну транзакцію знань без домішок людського фактора.

Шеррі Теркл у «Поверненні до розмови» описує, як смартфон ліквідував самотність як явище – не ізоляцію, що завдає болю, а конструктивний стан перебування з собою, простір для рефлексії. Кожна пауза миттєво «затикається» екраном. Ми панічно боїмося залишитися наодинці зі своїми думками бодай на тридцять секунд. Дитинство телефону – це дитинство без тиші. А якщо ти ніколи не буваєш сам, ти ніколи не дізнаєшся, хто ти є. Ти знатимеш лише свій профіль.

Шошана Зубофф у «Епосі наглядового капіталізму» показує: цифрові платформи – це шахти. Їхня мета не ваша комунікація і не ваше щастя, а видобуток «поведінкового надлишку». Ваша увага, ваші емоції, мікросекундна затримка погляду на фото – усе це стає рудою. Смартфон – це не пасивний інструмент, як молоток, що лежить тихо. Це активний агент колонізації вашого внутрішнього часу. Адам Алтер у книзі «Нездоланні» розкриває механіку: платформи використовують принцип змінного підкріплення – той самий, що й у казино. Жест оновлення стрічки (потягнути екран вниз і відпустити) – це точна тактильна копія важеля «Однорукого бандита». Ти скролиш, не знаючи, коли випаде «приз». У такому середовищі мозок постійно перебуває в режимі дофамінового очікування: тіло сидить нерухомо, але нервова система біжить виснажливий марафон.

Ніколас Карр у «Мілководді» пояснює це через нейропластичність: мозок адаптується до інструменту, як вода до форми глечика. Інтернет вимагає швидкого перемикання, сканування, клікання. Він винагороджує швидкість і карає глибину. Ми перетворюємося на «серферів», що мчать по поверхні океану інформації, втративши здатність пірнати з аквалангом. Нейронні шляхи, відповідальні за глибоку концентрацію, заростають бур'яном забуття.

Ці книжки написані до повномасштабного вторгнення. В умовах війни все це набуває додаткового виміру: страх живого контакту підсилюється травмою. Екран стає не просто зручним – він стає укриттям від непередбачуваності, яка вже вбиває.

Історія отримала своє символічне завершення наступного дня. Я знову зустрів Ярослава. Цього разу він не стояв за порожньою касою в очікуванні людського погляду. Він був надворі, на холоді. У руках він тримав важкий лом, розчищаючи доріжку від льоду до сяючого, теплого храму фастфуду.

Це фінальна іронія нашої технологічної епохи. Цифра забрала у людини функцію інтелектуальну та комунікативну – «чисту» працю слова і вибору. А людині залишила функцію біологічного механізму, здатного лише на грубу взаємодію з матерією. Робот ще не вміє так вправно балансувати на слизькому тротуарі. Тому Ярослав потрібен системі не як співрозмовник, а як тіло.

Ми мріяли, що роботи заберуть у нас важку фізичну працю, залишивши нам радість творчості та спілкування. Натомість, у цьому конкретному ландшафті, все сталося навпаки: машина забрала спілкування, залишивши людині лід.

Чи не станеться так, що вчитель майбутнього теж опиниться «на вулиці» з умовним ломом – виконувати технічну, дисциплінарну, наглядову роботу, доки «чистий розум» ШІ всередині класу вестиме високі діалоги зі студентами? Ярослав, який мовчки довбає лід, поки клієнти всередині тиснуть на сенсори, – це попередження всім нам.