Соціологія: Разумков долає Зеленського у другому турі.

 

Президент України Володимир Зеленський уперше за час каденції отримав конкурента, котрому він у соціологічних опитуваннях програв би вибори у другому турі. Конкурент той – Дмитро Разумков, колишній спікер виборчої кампанії Зеленського, а тепер уже й колишній спікер парламенту. Втім, для цього амбітному політикові доведеться пробитися крізь горнило першого туру – згідно з даними соціологічного опитування Центру Разумкова, ексголова ВР наразі лише четвертий у "абсолютній першості".

 

 

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (17% серед усіх опитаних або 25% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). У другому турі з ним би конкурував Петро Порошенко (11% і 17,5% опитаних).

 

Найближчі до лідерів – Юрій Бойко (8% і 11%), Юлія Тимошенко (7% і 9%), Дмитро Разумков (5,5% і 7,5%).

 

Якби у другому турі конкурували Зеленський і Порошенко, то за теперішнього Президента проголосувало би 54% виборців, а за його попередника – 46%.

 

Якби Зеленський конкурував із Бойком, то здолав би його 66% проти 34%.

 

Якби ж у другому турі був Разумков, то Зеленський би програв – 49,6% проти 50,4%. Водночас вартує наголосити, що в соціології такий розрив не вважається значимим. Так само соціологи вважатимуть некоректним і заголовок цієї публікації, але ймовірність такого висліду другого туру (коли, за результатами опитування 2018 респондентів, різниця складає 0,8%) – 62%.

 

 

Інформація про опитування. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

 

24.11.2021

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