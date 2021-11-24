Соціологія: Разумков долає Зеленського у другому турі.

Президент України Володимир Зеленський уперше за час каденції отримав конкурента, котрому він у соціологічних опитуваннях програв би вибори у другому турі. Конкурент той – Дмитро Разумков, колишній спікер виборчої кампанії Зеленського, а тепер уже й колишній спікер парламенту. Втім, для цього амбітному політикові доведеться пробитися крізь горнило першого туру – згідно з даними соціологічного опитування Центру Разумкова, ексголова ВР наразі лише четвертий у "абсолютній першості".

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (17% серед усіх опитаних або 25% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). У другому турі з ним би конкурував Петро Порошенко (11% і 17,5% опитаних).

Найближчі до лідерів – Юрій Бойко (8% і 11%), Юлія Тимошенко (7% і 9%), Дмитро Разумков (5,5% і 7,5%).

Якби у другому турі конкурували Зеленський і Порошенко, то за теперішнього Президента проголосувало би 54% виборців, а за його попередника – 46%.

Якби Зеленський конкурував із Бойком, то здолав би його 66% проти 34%.

Якби ж у другому турі був Разумков, то Зеленський би програв – 49,6% проти 50,4%. Водночас вартує наголосити, що в соціології такий розрив не вважається значимим. Так само соціологи вважатимуть некоректним і заголовок цієї публікації, але ймовірність такого висліду другого туру (коли, за результатами опитування 2018 респондентів, різниця складає 0,8%) – 62%.