Разумков створює депутатську групу у ВР.

 

Колишній голова Верховної Ради, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков створює в парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

 

 

Про це повідомила агенції "Інтерфакс-Україна" його прес-секретар Ольга Туній.

 

"Так, ця інформація відповідає дійсності. Дмитро Олександрович вирішив створити міжфракційне об'єднання "Розумна політика", й до нього ввійдуть близько 25 народних депутатів", - сказала Туній.

 

З її слів, документи про створення об'єднання, найімовірніше, вже направлено спікерові Руслану Стефанчуку.

 

Туній частково підтвердила й персональний склад об'єднання. Так, серед його членів - нардепи Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (всі четверо з фракції "Слуга народу"), колишня представниця монобільшості Людмила Буймістер, яку нещодавно виключили з лав "Слуги народу", а також депутат "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

 

Політична партія "Розумна політика" вже зареєстрована Міністерством юстиції. Очолює її Василь Бублик.

 

05.11.2021

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