Разумков перекинув президентський проєкт про олігархів до Венеційської комісії.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив президентський проєкт закону про олігархів – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", – в Європейську комісію "За демократію через право". Нагадаємо, напередодні цей проєкт розкритикувала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Текст листа Разумкова до голови Європейської комісії Джанні Букіккіо зацитувала у п'ятницю аґенція "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на пропозиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як суб'єкта, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина, і звернення чотирьох опозиційних депутатських фракцій у Верховній Раді України, хотів би звернутися до вас з проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку стосовно зазначеного законопроєкту", – йдеться в листі Разумкова.

"До мене надійшов лист від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в якому надано застереження щодо можливого порушення прав людини в результаті ухвалення цього законопроєкту як закону України, а також висловлено пропозицію направити зазначений законопроєкт для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційської комісії). Аналогічну позицію щодо цього законопроєкту висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламенту", – зазначив голова ВР.

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила занепокоєння нормами проєкту закону про олігархів через те, що вони не відповідають Конституції України.

"Результати здійсненого нами аналізу положень законопроєкту викликають занепокоєння, оскільки дають змогу зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їхня реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина", – ішлося в листі Денісової.

До переліку сумнівних норм належать наділення Президента і РНБО не передбаченими Конституцією України повноваженнями, обмеження прав людини залежно від майнового стану, опосередковане введення цензури в ЗМІ тощо.

"На мій погляд, для забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їхніх порушень під час ухвалення цієї законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні скерувати його для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційська комісія)", – запропонувала Денісова.

Уповноважена з прав людини зазначає, що ухвалення закону про олігархів у наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному Суді. "У разі ухвалення цього законопроєкту в редакції, прийнятій у першому читанні, я буду змушена в порядку ст. 15 Закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" внести до Конституційного Суду України конституційне подання щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) такого закону", – зазначила вона.

Дмитро Разумков неодноразово критикував проєкт закону про олігархів. Зокрема, піддавав сумніву роль РНБО у формуванні списоку олігархів.