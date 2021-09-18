Конфлікт "слуг народу" вилився на публіку: Арахамія натякнув Разумкову на відставку.

Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в обличчя заявив голові Верховної Ради Дмитру Разумкову про те, що його можуть відправити у відставку.

Перепалка між членами команди Володимира Зеленського відбулася у п'ятницю ввечері в прямому етері програми "Свобода слова Савіка Шустера". Гості студії обговорювали президентський законопроєкт про олігархів, що його Разумков скерував до Венеційської комісії. Крім Арахамії, опонентом спікера виступив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

"Я просто хочу маленький тільки один акцент: спікера не вибирають, спікера делегують. І монобільшість делегує спікера Разумкова в крісло Разумкова. Про це треба завжди пам'ятати", – сказав Арахамія під час суперечки, що її цитує видання Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на зауваження присутніх про те, що насправді голову ВР обирає більшість від конституційного складу парламенту, Арахамія відповів: "У нас же монобільшість. Я маю на увазі, що у нас достатньо в одній фракції голосів, щоб висунути спікером будь-яку людину. Офіційно, виходить, ми його вибираємо, але фактично [ні]", – пояснив Арахамія.

"А в попередніх парламентах як було?" – відреагував Разумков.

"А там коаліція, там вибирає коаліція, там трошки інша історія", – відповів Арахамія.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заапевнив, що в його апеляції до Венеційської комісії не було нічого надзвичайного.

"Всі колеги знали, що в п'ятницю цей текст піде на Венеційську комісію, було звернення Денісової і чотирьох фракцій. За два роки ми направили запит до Венеційської комісії шість разів, всі ці шість разів це було або з ініціативи депутатів від монобільшості, або глав комітетів за рішенням комітетів, які також представляють монобільшість. До цього жодного разу не було, щоб якась політична сила просила мене не направляти. Якщо ми говоримо про Венеційську комісію – це дуже поважна організація. Якщо ми говоримо про вплив олігархів на владу, вони впливають, але це вже корупція. На Венеційську комісію точно ніхто не впливає – ні українська влада, ні український бізнес, ні депутати, їй довіряє вся Європа. Нехай підійме руку людина, яка вважає, що Венеційська комісія буде упереджена... Я не бачу рук, якщо це така упереджена організація", – виправдовувався голова ВР.

Арахамія ж заявив, що українські політики проти олігархів повинні виступати "єдиним фронтом". При тім він порівняв експертизу проєкту з аргументами поштарки. "Коли я бачу об'єднання всіх фракцій проти, які починають придумувати венеційські комісії, які говорять – давайте відкладемо. На міжнародній конференції шановні спікери, як під копірку, заявляли, що засуджують законопроєкт про олігархів. Докотилися до мишей. Сьогодні на одному з телеканалів в рухомому рядку було написано "провідний CNN проти олігархів". Завтра баба Валя з "Укрпошти" скаже, що вона проти закону про олігархів. Ми самі розберемося", – зазначив Арахамія.

Проти Разумкова пішов і перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він спитав сусіду з парламентської президії: "Мене цікавить, чому вибираючи між регіональним референдумом (мається на увазі скерування законопроєкту на експертизу до Венеційської комісії, – Z) і олігархами, ви вибрали олігархів", – звернувся він до Разумкова.

"Чому це питання не турбувало вас всі шість разів, коли я направляв законопроєкти до "Венеційки", – відповів спікер.

Дмитро Разумков під час етеру також повідомив, що його позбавили державної охорони. Таким чином він відповів на запитання ведучого про те, чи зазнає тиску.

"З одного боку, коли ти перебуваєш на лікарняному, а тобі починають змінювати охорону – для когось це, мабуть, було б тиском. Для мене це не є тиском, тому що я до посади голови Верховної Ради обходився без охорони, зараз достатньо просто ходжу вулицями, якщо мені треба, і спілкуюся з людьми", – сказав Разумков.

Він впевнений, що зможе й далі "ходити вулицями і нормально дивитися людям в очі". "На жаль, я не впевнений, що всі це зможуть робити", – зазначив Разумков.

Що ж до відставки, то спікер сказав: "Я за посаду триматися не буду... Якщо є таке бажання змінити голову Верховної Ради – всі знають: щойно прийде запит – одразу видам підписні листи. Але я сьогодні продовжую працювати як голова Верховної Ради і у відставку точно не збираюсь", – заявся Разумков.