Лише 8% українців оцінюють відставку Разумкова позитивно.

Понад половина українців вважає, що відставка Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради нічого не змінить.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, позитивно ставляться до відставки Разумкова 8% респондентів, негативно – 39,1%. Ще 44,1% респондентів байдуже до цього питання.

Більшість респондентів – 57,2% – вважають, що відставка Разумкова нічого не змінить. Водночас, 24,3% вбачають у цьому перетворення парламенту на слухняний інструмент Офісу Президента, очікують пришвидшення реформ в країні – 6,6%.

Відзначимо, що раніше Дмитро Разумков був улюбленцем українських респондентів серед команди Володимира Зеленського. Був період, коли баланс довіри до Разумкова був навіть ліпшим, аніж у Зеленського.

Інформація про дослідження. Київський міжнародний інститут соціології 15-18 жовтня провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються державними службами. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% – для показників, близьких до 50%; 2,7% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 12%; 1,4% – для показників, близьких до 5%.