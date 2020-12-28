Разумков заперечив свій конфлікт зі Зеленським.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заперечив, що має конфлікт із Президентом Володимиром Зеленським. Водночас, Разумков підтвердив існування розбіжностей зі Зеленським у поглядах на врегулювання кризи довкола Конституційного Суду.

Про це Разумков сказав у інтерв'ю "Українській правді".

"Я не розумію, про який конфлікт ви говорите. Якщо ви говорите про ситуацію з Конституційним Судом, я думаю, що всі зайняли державницьку позицію... Нормальні робочі відносини, як і раніше. Абсолютно нормальні", – сказав голова ВР, відповідаючи на питання журналістки.

Дмитро Разумков попросив не шукати інтриги в тому, що він зареєстрував альтернативний до президентського законопроєкт щодо антикорупційного законодавства. "Я вважаю, що завжди мають бути альтернативні шляхи досягнення результату", – прокоментував він.

"Позиції, які були відображені в законопроєкті Володимира Олександровича, в деякій мірі відрізнялися від того, що було запропоновано Верховною Радою. І це не був альтернативний проєкт до президентського в повному розумінні слова. Під ним підписалася достатньо велика кількість народних депутатів: 126, якщо я не помиляюся. І він був направлений на те, щоб відновити повну систему у форматі, в якому вона існувала до рішення Конституційного Суду, а далі – рухатися і виправляти ті проблеми, які виникли після 27 жовтня", – пояснив спікер.

Голова ВР також протестував проти виходу за рамки закону (нагадаємо, Зеленський пропонував попросту припинити повноваження суддів КС).

"Дивіться, щодо позиції моєї особистої. Перше: приймати закони з порушенням закону не можна. Навіть якщо нам хтось чи щось не подобається... Якщо ми говоримо, що для досягнення цілі будемо використовувати будь-які методи, то це може призвести до того, що ми будемо жити в системі "благородними намірами встелено дорогу до пекла". Я на це точно не готовий і нікому не раджу. Тому що рано чи пізно це повернеться до тебе і тебе ж вб’є, я зараз у переносному сенсі цього слова", – заявив Разумков.