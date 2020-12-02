В Україні вперше за три місяці більше одужань від COVID-19, ніж захворювань.

Минулої доби в Україні вперше за три місяці зафіксували більше одужань від коронавірусної хвороби, аніж нових захворювань. Згідно зі статистикою на інтернет-сторінці Ради національної безпеки та оборони, минулої доби COVID-19 виявили у 13 141 людини, натомість одужало – 13 882 пацієнтів.

Синій колір – стовпчики з графіка одужань

Востаннє такий баланс у статистиці був іще в кінці липня, перед початком другої хвилі ковіду. Сплеск одужань також фіксували в кінці жовтня, коли Міністерство охорони здоров'я змінило інструкцію для зняття діагнозу (без повторного тесту, після двох тижнів хвороби за відсутності симптомів). Нинішнє падіння збіглося з "карантином вихідного дня" і свіжими запевненнями посадовців, що напівлокдавн є дієвим інструментом стримування епідемії.

Окрім того, в Україні вперше з липня (це якщо не враховувати стрибочка, зумовленого жовтневими інструкціями МОЗу) зменшилася кількість активних носіїв коронавірусної хвороби – офційно в Україні 376 493 хворих, що є на 910 менше, аніж днем раніше.

Динаміка активних випадків ковіду. Wikipedia

Минулої доби найбільшу кількість нових випадків ковіду зареєстрували у Києві (1735), в Одеській (1147), Київській (975) та Запорізькій (947) областях.

Найбільше одужань було в Дніпропетровській (2556), Сумській (1229), Харківській (1155) і Львівській (923) областях.

Динаміка поширення ковіду у порівнянні тиждень до попереднього тижня

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про те, що ефект від "карантину вихідного дня" проявиться в кінці третього, якраз поточного, тижня.

Ще позаминулого тижня Президент Володимир Зеленський на базі оперативної (але ще неґативної) статистики зробив висновок, що ініційований ним напівлокдавн діє.

Вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні, напевне, не вдасться уникнути тотального карантину, однак припустив, що його можна відтягнути ще на якийсь час. Данілов сказав, що він виступає, щоб локдавн розпочали 2 січня – по святкуваннях Нового року.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я запровадило згадану вище інструкцію для зняття діагнозу за добу до того, як статистика добової кількості захворювань перейшла за 10 тисяч. Таким чином, спочатку в Україні виявили понад 10 тисяч одужань – а вже після того зафіксували понад 10 тисяч захворювань.

Якщо після Нового року і перед Різдвом графік різко піде догори, то посиляться підозри стосовно нових маніпуляцій із даними.