В Україні вперше за три місяці більше одужань від COVID-19, ніж захворювань.

 

Минулої доби в Україні вперше за три місяці зафіксували більше одужань від коронавірусної хвороби, аніж нових захворювань. Згідно зі статистикою на інтернет-сторінці Ради національної безпеки та оборони, минулої доби COVID-19 виявили у 13 141 людини, натомість одужало – 13 882 пацієнтів.

 

 

Синій колір – стовпчики з графіка одужань

 

Востаннє такий баланс у статистиці був іще в кінці липня, перед початком другої хвилі ковіду. Сплеск одужань також фіксували в кінці жовтня, коли Міністерство охорони здоров'я змінило інструкцію для зняття діагнозу (без повторного тесту, після двох тижнів хвороби за відсутності симптомів). Нинішнє падіння збіглося з "карантином вихідного дня" і свіжими запевненнями посадовців, що напівлокдавн є дієвим інструментом стримування епідемії.

 

Окрім того, в Україні вперше з липня (це якщо не враховувати стрибочка, зумовленого жовтневими інструкціями МОЗу) зменшилася кількість активних носіїв коронавірусної хвороби – офційно в Україні 376 493 хворих, що є на 910 менше, аніж днем раніше.

 

Динаміка активних випадків ковіду. Wikipedia

 

Минулої доби найбільшу кількість нових випадків ковіду зареєстрували у Києві (1735), в Одеській (1147), Київській (975) та Запорізькій (947) областях.

 

Найбільше одужань було в Дніпропетровській (2556), Сумській (1229), Харківській (1155) і Львівській (923) областях.

 

Динаміка поширення ковіду у порівнянні тиждень до попереднього тижня

 

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про те, що ефект від "карантину вихідного дня" проявиться в кінці третього, якраз поточного, тижня.

 

Ще позаминулого тижня Президент Володимир Зеленський на базі оперативної (але ще неґативної) статистики зробив висновок, що ініційований ним напівлокдавн діє.

 

Вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні, напевне, не вдасться уникнути тотального карантину, однак припустив, що його можна відтягнути ще на якийсь час. Данілов сказав, що він виступає, щоб локдавн розпочали 2 січня – по святкуваннях Нового року.

 

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я запровадило згадану вище інструкцію для зняття діагнозу за добу до того, як статистика добової кількості захворювань перейшла за 10 тисяч. Таким чином, спочатку в Україні виявили понад 10 тисяч одужань – а вже після того зафіксували понад 10 тисяч захворювань.   

 

Якщо після Нового року і перед Різдвом графік різко піде догори, то посиляться підозри стосовно нових маніпуляцій із даними.

 

02.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Відзнака Оксани Линів
Українська диригентка Оксана Линів отримала відзнаку Oper!Awards від німецького оперного журналу як найкраща диригентка 2020 року.
01.12.20 | | Штука
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20 | | Наука
«Симфонічні прем’єри» галицьких світочів
Оля Лозинська
Темп і тон задають молоді митці: Collegium musicum з Львівським органним залом формує новий запит на українське, галицьке мистецтво, зриваючи з нього налички маргінальности.
29.11.20 | | Штука
Дива, які ми не помічаємо
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Писати некролог – все одно, що хоронити людину. За цей рік я втомився писати некрологи. Проте мене, може, й залишили, щоб розповісти про Пані Марію
29.11.20 | | Україна
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20 | | Наука
Нестерпна повинність ритуалу
Роман КЕЧУР
Чи варто щороку повертати свій погляд у минуле? Варто. Це потрібно суспільству. Говорю це з точки зору досвіду психотерапевтичної роботи.
28.11.20 | | Минуле
No mail
Василь МАХНО
Відчуття й переживання самоти, самотності, одинокості та єдиності посилюється й наростає до тремтливого пізнання нищівного й всепоглинаючого Часу
28.11.20 | | Дискурси
Тіло, танатос, ерос і рослини
Анастасія Старко
У Львові діє виставка Sad Songs із творів, у яких багато невловимого та випадкового, де тілесне проростає й квітне: квіткова лоботомія, ніжна вівісекція та делікатна аутопсія заводять углиб образів і авторефлексій.
27.11.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.